გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ქართველი გახდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => ekonomikis-ministri [2] => espanetis-elchi [3] => gaeros-msoflio-turizmis-organizaciis-generaluri-mdivani [4] => zurab-pololikashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130421 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => ekonomikis-ministri [2] => espanetis-elchi [3] => gaeros-msoflio-turizmis-organizaciis-generaluri-mdivani [4] => zurab-pololikashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130421 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 289 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => ekonomikis-ministri [2] => espanetis-elchi [3] => gaeros-msoflio-turizmis-organizaciis-generaluri-mdivani [4] => zurab-pololikashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => ekonomikis-ministri [2] => espanetis-elchi [3] => gaeros-msoflio-turizmis-organizaciis-generaluri-mdivani [4] => zurab-pololikashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130421) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6150,15674,15675,289,15676) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129148 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-09 12:28:47 [post_date_gmt] => 2017-05-09 08:28:47 [post_content] => მთიანი აჭარის ტურისტული მარშრუტების პოპულარიზაციის მიზნით აჭარის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო ინფოტურებს იწყებს. პირველი ტურის ფარგლებში რეგიონში მოქმედი ტურისტული სააგენტოების წარმომადგენლებმა ქედის ახალი ტურისტული მარშრუტი - გობრონეთის ტური გაიარეს. ინფოტურის მონაწილეება მარშრუტზე არსებული ტურისტული ღირს შესანიშნაობები დაათვალიერეს და გობრონეთში არსებული საოჯახო-სასტუმრო სახლები მოინახულეს. ქედაში, გობრონეთის მარშრუტი იმ ახალ ტურისტულ მარშრუტებს შორისაა, რომელსაც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო ტურისტებს სთავაზობს. მიმდინარე წელს, სააგენტო დამატებით ოთხი ტურისტული მარშრუტის განვითარებაზე მუშაობს. რაც შეეხება ინფოტურებს, წლის ბოლომდე მთიანი აჭარის ტურისტული მარშრუტების მიმართულებით 15-მდე ინფოტურის ორგანიზება იგეგმება. [post_title] => მთიან აჭარაში ახალ ტურისტულ მარშრუტებს ადგენენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mtian-acharashi-akhal-turistul-marshrutebs-adgenen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 12:28:47 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 08:28:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129148 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 128476 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-08 11:47:43 [post_date_gmt] => 2017-05-08 07:47:43 [post_content] => 2017 წლის I კვარტალში საქართველოს ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი გაეზარდა. ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით, იანვარ-მარტში ტურიზმიდან შემოსავალმა 435 მლნ დოლარი შეადგინა, წლიურად ზრდა 23%-ია (+83 მლნ) აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის იანვარ-მარტში 11.4%-ით გაიზარდა საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა და 1 266 125 ვიზიტორი შეადგინა. შეგახსენებთ, გასულ წელს საქართველომ ტურიზმიდან 2 მილიარდზე მეტი შემოსავალი მიიღო. [post_title] => 3 თვეში ტურიზმიდან 435 მილიონი დოლარი მივიღეთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 3-tveshi-turizmidan-435-milioni-dolari-mivighet [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-08 11:47:43 [post_modified_gmt] => 2017-05-08 07:47:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128476 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127894 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-05 11:18:18 [post_date_gmt] => 2017-05-05 07:18:18 [post_content] => ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლის მიმდებარე ტერიტორიის ტურისტულ ზონად ქცევის პროცესი ახალ ეტაპზე გადადის. ტურისტული ზონის პროექტირებისთვის სატენდერო თანხები სახელმწიფოს მხრიდან უკვე მობილიზებულია და ის მაისის თვეში გამოცხადდება. პროექტირების ეტაპი 1 წელს გასტანს, რომლის შემდეგაც თაღოვანი კაშხლის ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება. ენგურჰესის კაშხლის ტურისტული ზონის ინფრასტრუქტურა მოიცავს: გადასახედ მოედნებს, საბაგირო გზას, სამეცნიერო და აღმოჩენათა ცენტრს, ღია საკონცერტო სივრცესა და მსოფლიოში არსებულ ყველაზე მაღალ ლიფტს კაშხალზე. [post_title] => ენგურჰესის კაშხლის ტურისტულ ზონად მოწყობის პროცესი იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => engurhesis-kashkhlis-turistul-zonad-mowyobis-procesi-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 11:18:18 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 07:18:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127894 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 129148 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-09 12:28:47 [post_date_gmt] => 2017-05-09 08:28:47 [post_content] => მთიანი აჭარის ტურისტული მარშრუტების პოპულარიზაციის მიზნით აჭარის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო ინფოტურებს იწყებს. პირველი ტურის ფარგლებში რეგიონში მოქმედი ტურისტული სააგენტოების წარმომადგენლებმა ქედის ახალი ტურისტული მარშრუტი - გობრონეთის ტური გაიარეს. ინფოტურის მონაწილეება მარშრუტზე არსებული ტურისტული ღირს შესანიშნაობები დაათვალიერეს და გობრონეთში არსებული საოჯახო-სასტუმრო სახლები მოინახულეს. ქედაში, გობრონეთის მარშრუტი იმ ახალ ტურისტულ მარშრუტებს შორისაა, რომელსაც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო ტურისტებს სთავაზობს. მიმდინარე წელს, სააგენტო დამატებით ოთხი ტურისტული მარშრუტის განვითარებაზე მუშაობს. რაც შეეხება ინფოტურებს, წლის ბოლომდე მთიანი აჭარის ტურისტული მარშრუტების მიმართულებით 15-მდე ინფოტურის ორგანიზება იგეგმება. [post_title] => მთიან აჭარაში ახალ ტურისტულ მარშრუტებს ადგენენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mtian-acharashi-akhal-turistul-marshrutebs-adgenen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 12:28:47 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 08:28:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129148 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 230 [max_num_pages] => 77 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9a91028da7b3b0683841be6c5158f707 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )