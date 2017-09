გაიყიდა თუ არა „ცენტრ პოინტი“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => advokati [1] => maia-rcheulishvili [2] => centr-pointi [3] => rusudan-kervalishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169670 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => advokati [1] => maia-rcheulishvili [2] => centr-pointi [3] => rusudan-kervalishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169670 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6695 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => advokati [1] => maia-rcheulishvili [2] => centr-pointi [3] => rusudan-kervalishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => advokati [1] => maia-rcheulishvili [2] => centr-pointi [3] => rusudan-kervalishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169670) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6695,7208,7194,7263) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 163484 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-14 12:40:12 [post_date_gmt] => 2017-09-14 08:40:12 [post_content] => “ცენტრ პოინტის” სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის, გუკა რჩეულიშვილის, განცხადებით, სამშენებლო კომპანია “ცენტრ პოინტის” გაყიდვის საქმეზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, თუმცა რომელი კომპანიებია შესყიდვით დაინტერესებული, ამ ეტაპზე რჩეულიშვილი არ აკონკრეტებს. მისივე განცხადებით, ვინც “ცენტრ პოინტს” შეისყიდის, ყველა ვალდებულებას ის აიღებს და მყარ გარანტიებს დაზარალებულებს ის მისცემს. “წინა განცხადება აგვისტოს ბოლოს გავაკეთე. მას შემდეგ, რეალურად, სურათი არ შეცვლილა - მოლაპარაკება მთლიანად კომპანიის გაყიდვაზე მიმდინარეობს. ჩვენთვის და ამ მომენტში ჩართული ყველა მხარისთვის მთავარია, რომ ვალდებულებები დასრულდეს. თუ რომელი კომპანიაა დაინტერესებული, ამაზე ახლა კომენტარს ვერ გავაკეთებ იმიტომ, რომ ამ საკითხზე, თუ უნდათ, თვითონ კომპანიებმა ისაუბრონ. ჩემი მხრიდან არასწორი გამოდის საუბარი. შესყიდვით საკმაოდ დიდი ჯგუფებია დაინტერესებული. ჩემი მხრიდან შემიძლია ვთქვა, რომ პირადად ჩემი რაც არის გასაკეთებელი, ყველაფერი გავაკეთეთ. ახლა, უბრალოდ, ველოდებით საბოლოო პასუხს იმ ხალხისგან, რომელიც შესყიდვით არის დაინტერესებული,” - განაცხადა გუკა რჩეულიშვილმა. „ცენტრ პოინტის" შესყიდვით საკმაოდ დიდი ჯგუფებია დაინტერესებული - გუკა რჩეულიშვილი „სამშენებლო კომპანია "ცენტრ პოინტის" დამფუძნებლებთან, მაია რჩეულიშვილთან და რუსუდან კერვალიშვილთან, საპროცესო შეთანხმების გაფორმების საკითხს ამ ეტაპზე ბრალდების მხარე არ განიხილავს," - ამის შესახებ საქმის პროკურორმა, დავით გუმბერიძემ, განაცხადა. გუმბერიძის თქმით, საპროცესოს გაფორმების საკითხს ბრალდება არ განიხილავს იმ პირობის გამო, რომ მენაშენეებს პრეტენზია ჯერ კიდევ აქვთ. პროკურორის თქმით, ამ საკითხზე პროკურატურასთან აქტიური მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს. "საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით მათი მხრიდან პროკურატურასთან ჯერჯერობით აქტიური მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს. როგორც ისინი აცხადებენ, მოლაპარაკებები აქვთ ინვესტორებთან. გარკვეულწილად შედეგი აქვთ და ვფიქრობ, თვის ბოლოს ინვესტორთან შეთანხმება შედგება. რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე ბრალდების მხარე საპროცესო შეთანხმებას არ განიხილავს იმ პირობის გამო, რომ ჯერჯერობით მშენებლობა არ დაწყებულა და მენაშენეებს პრეტენზია აქვთ. შესაბამისად, ჩვენ, რა თქმა უნდა, საქმეზე გავაგრძელებთ არსებით განხილვას, რაც მიმდინარეობდა "მიონის" და "მაგნოლიას" საქმესთან დაკავშირებით," - განაცხადა დავით გუმბერიძემ.

ბრალდების მხარე "ცენტრ პოინტის" დამფუძნებლებთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების საკითხს არ განიხილავს „ცენტრ პოინტის" დამფუძნებლებთან, მაია რჩეულიშვილსა და რუსუდან კერვალიშვილთან, საპროცესო შეთანხმება, სავარაუდოდ, სექტემბრის ბოლოს გაფორმდება. ამის შესახებ მათი ადვოკატი, მარიამ ცუცქირიძე, აცხადებს. მისი თქმით, სავარაუდოდ, თვის ბოლოსთვის დასრულდება ინვესტორებთან მოლაპარაკებები, რის შემდეგაც უკვე პროკურატურა მსჯავრდებულებს საპროცესო შეთანხმებას გაუფორმებს. ადვოკატის თქმით, მოლაპარაკებები „ცენტრ პოინტის" გაყიდვაზე კვლავ რამდენიმე კომპანიასთან მიმდინარეობს.

მაია რჩეულიშვილსა და რუსუდან კერვალიშვილთან საპროცესო შეთანხმება, სავარაუდოდ, სექტემბრის ბოლოს გაფორმდება 