გაიზრდება შიმშილობის და მჯდომარე აქციების მასშტაბები – ირმა ინაშვილი

"კეთილი რჩევა შალვა ნათელაშვილს: ა) შალვა, შენნაირი გამოცდილი პოლიტვაჭარი რომ სხვებზე საუბრობ, სასაცილოა. ბ) არასდროს გამიცია შენთვის პასუხი, მამაჩემის პატივისცემის გამო, რომელიც ახლოს გიცნობდა, მაგრამ ყველა ზღვარს გადააბიჯე. ახლა იცოდე, არც ერთი შენი ბოდვა არ დარჩება უპასუხოდ. გ) პოლიტიკა არაა ცირკი, სადაც შენ ჟონგლიორობ 20 წელია. პოლიტიკა პროცესია, ბრძოლაა, სტრატეგიაა და ტაქტიკაა, რაც შენ მხოლოდ ბრიფინგი და ცირკი გგონია. შენი შექმნილი ერთი პოლიტიკური პროცესი გამახსენე , ძალიან დამავალებ, მაგრამ ჟონგლიორებს მხოლოდ ბავშვების გართობა შეუძლიათ და არა სერიოზული პოლიტიკის წარმოება. ე) ჩემი აზრით, ყველა პარტიის ლიდერი უნდა გადიოდეს ფსიქიატრიულ შემოწმებას. განსაკუთრებით, არჩევნების წინ და შემდგომ პერიოდში. ვ) დამშვიდდი, შალვა და მიხვდი, რომ ამდენი ბოდვა მავნებელია ხორცისთვისაც და სულისთვისაც",-წერს ირმა ინაშვილი. "ლეიბორისტული პარტიის” ლიდერი ხელისუფლებას თვითმმართველობის არჩევნების გაყალბებაში, „ევროპულ საქართველოს“ და „პატრიოტთა ალიანსს“ კი, მმართველ გუნდთან გარიგებაში ადანაშაულებს. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=353886428390088&id=100013062005932&pnref=story [post_title] => პოლიტიკა არაა ცირკი, სადაც შენ ჟონგლიორობ 20 წელია - ირმა ინაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => politika-araa-cirki-sadac-shen-djongliorob-20-welia-irma-inashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 13:59:43 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 09:59:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179744 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 179740 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 13:49:52 [post_date_gmt] => 2017-10-24 09:49:52 [post_content] => „ლეიბორისტული პარტიის" ლიდერი ხელისუფლებას თვითმმართველობის არჩევნების გაყალბებაში, „ევროპულ საქართველოს“ და „პატრიოტთა ალიანსს“ კი, მმართველ გუნდთან გარიგებაში ადანაშაულებს. განცხადება შალვა ნათელაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. „ლეიბორისტული პარტიის" ლიდერი მიმართავს ცესკოს და ახალქალაქში არჩევნების შედეგების გაუქმებისკენ მოუწოდებს. „ადგილობრივი არჩევნების მასობრივ გაყალბებასთან ერთად, საუბედუროდ, ჩადენილია სამშობლოს ღალატის უპრეცედენტო ფაქტი. ივანიშვილ-ბოკერია-თარხანმოურავის ალიანსი გაურიგდა ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში მოქმედ სეპარატისტულ ორგანიზაციებს და ხმების სანაცვლოდ დღეს პეტროსიანის ჯგუფი, რომლის მიზანია ამ კუთხის საქართველოდან მოწყვეტა, ოფიციალურად მოღვაწეობს თვითმმართველობის ორგანოებში. ამას შეიძლება მოჰყვეს განუსაზღვრელი შედეგები ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის. მე მოვუწოდებ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, თუ შერჩენიათ ოდნავ მაინც პატრიოტიზმის ნატამალი, ადამიანობის ელემენტები, შეიკრიბონ და თვითონ გააუქმონ არჩევნების შედეგები, რომელიც გადანაწილდა ამ პარტიაზე და სადაც არც სომხებს და არც ქართველს არაფერი არ ჰკითხეს,“ - განაცხადა შალვა ნათელაშვილმა. [post_title] => ჩადენილია სამშობლოს უპრეცედენტო ღალატი - შალვა ნათელაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chadenilia-samshoblos-uprecedento-ghalati-shalva-natelashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 14:35:42 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 10:35:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179740 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 178923 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-22 17:39:00 [post_date_gmt] => 2017-10-22 13:39:00 [post_content] => „თბილისის საკრებულოში პროპორციული მანდატები ბარიერგადალახულ 4 პარტიას შორის 15-5-3-2-ზე გადანაწილდება,“ - ამის შესახებ „ფორტუნას“ იურისტმა, საარჩევნო სისტემების და თვითმმართველობების სპეციალისტმა, თენგო თევზაძემ განუცხადა. თევზაძემ საკრებულოში პარტიების მიხედვით მანდატების გადანაწილებაზე ისაუბრა. „კანონმდებლობით, თბილისის საკრებულო 25 პროპორციული წესით არჩეული და 25 მაჟორიტარი წევრისგან შედგება. 4-მა პოლიტიკურმა პარტიამ ბარიერი გადალახა და ამ პარტიებიდან „ქართული ოცნება“, „ნაციონალური მოძრაობა“, „ევროპული საქართველო“ და „პატრიოტთა ალიანსი“ მიიღებენ მანდატებს იმ წესით, ფორმულით, რომელიც არეგულირებს მანდატების გადანაწილებას პროპორციულ საარჩევნო სისტემაში. „ქართული ოცნება“ მიიღებს 15 მანდატს, „ნაციონალური მოძრაობა“ – 5-ს, „ევროპული საქართველო“ – 3-ს და „პატრიოტთა ალიანსი“ – 2 მანდატს,“ - განაცხადა თენგო თევზაძემ. [post_title] => 15-5-3-2 - თბილისის საკრებულოში 25 პროპორციული მანდატი 4 პარტიას შორის გადანაწილდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 15-5-3-2-tbilisis-sakrebuloshi-25-proporciuli-mandati-4-partias-shoris-gadanawildeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 18:28:04 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 14:28:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178923 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 179744 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 13:59:05 [post_date_gmt] => 2017-10-24 09:59:05 [post_content] => "პატრიოტთა ალიანსის" ლიდერი ირმა ინაშვილი სოციალურ ქსელში ლეიბირისტული პარტიის ლიდერის შალვა ნათელაშვილის განცხადებას პასუხობს. 