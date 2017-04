გაიზრდება თუ არა სამარშუტო ტაქსით მგზავრობის ფასი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => meria [2] => municipaluri-transporti [3] => mgzavrobis-safasuri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126254 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => meria [2] => municipaluri-transporti [3] => mgzavrobis-safasuri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126254 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 60 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => meria [2] => municipaluri-transporti [3] => mgzavrobis-safasuri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => meria [2] => municipaluri-transporti [3] => mgzavrobis-safasuri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126254) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (203,15253,14747,60) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125649 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-26 16:51:27 [post_date_gmt] => 2017-04-26 12:51:27 [post_content] => "სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველო" თბილისის მერიასთან დაკავშირებით ახალ კვლევას ასაჯაროებს. პარტიის ცნობით, მერიის ბალანსზე 287 ავტომობილია, აქედან 48 მანქანა მხოლოდ მერს, მის მოადგილეებს და ადმინისტრაციას ემსახურება. "დედაქალაქის მერიის ბალანსზე 287 ავტომობიალია. ეს 287 ავტომობილი მხოლოდ მერიის ადმინისტრაციას, საქალაქო სამსახურებს და რაიონულ გამგეობებს ემსახურება. 48 ავტომბილია გამოყოფილი მარტო მერის, მის მოადგილეებისა და ადმინისტრაციისთვის. 12 საქალაქო სამსახურს 131, ხოლო რაიონულ გამგეობებს და გამგებლებს ჯამში 108 ავტომობილი . მერის ადმინისტრაციაში ოფიციალურად 6 თანამდებობის პირს ჰყავს პერსონალური ავტომობილი 40 "ოპერატოულია" და ერთიც სამსახურეობრივი. არანორმალურად ბერვია ეს რაოდენობა. არ დაგვავიწყდეს ამ ავტომობილების საწვავსაც ბიუჯეტიდან ვყიდულობთ და მათი დაზღვევის ფულსაც ჩვენ ვიხდით. 287 ავტომობილი ერთად აღებული არ ემსახურება ლონდონს , ბუდაპეშტს და პრაღის მუნიციპალიტეტებს." - განაცხადა პარტიის ერთ–ერთმა დამფუძნებელმა, ლევან ხაბეიშვილმა. [post_title] => რამდენი ავტომობილი ემსახურება დავით ნარმანიას? – ახალი კვლევა გასაჯაროვდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ramdeni-avtomobili-emsakhureba-davit-narmanias-akhali-kvleva-gasajarovda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-26 16:51:27 [post_modified_gmt] => 2017-04-26 12:51:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125649 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 125621 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-26 15:42:20 [post_date_gmt] => 2017-04-26 11:42:20 [post_content] => თბილისში 7 000-ზე მეტი ადამიანი ყოველდღიურად შიმშილობს - ეს ოფიციალური ინფორმაცია მერიიდან "სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველო"–მ გამოითხოვა. ეს ის ხალხია, ვინც უფასო სასადილოების მომლოდინეთა რიგშია. თბილისის მერიაში „ფორტუნასთან“ ამბობენ, რომ სასადილოების მომლოდინეები ყოველთვის არსებობდა. უწყებაში განმარტავენ, რომ ყველას დაკმაყოფილებას დედაქალაქის ბიუჯეტი ვერ გაწვდება. თუმცა, „სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველოს“ ერთ–ერთი დამფუძნებელი ლევან ხაბეიშვილი აცხადებს, რომ ამ პრობლემის გადაწყვეტის რამდენიმე გზა არსებობს და ზოგიერთი მათგანი საკმაოდ მარტივია. „მომლოდინეებს რიგი მაშინ მოუწევთ, როცა ვინმე გარდაიცვლება ან გამდიდრდება“ დედაქალაქში 63 უფასო სასადილო ფუნქციონირებს, სადაც ოფიციალური მონაცემებით, 39 128 ადამიანი იკვებება, ანუ ღებულობს სერვისს, რომელიც გულისხმობს უფასო სასადილოების მომსახურებას. „უფასო სასადილოებში იღებენ იმ კვებას, რიმა ბერაძის დიეტას რომ ეძახიან, ამ სახით იკვებება 39 ათასი ადამიანი. დამატებით არის 7 000 ადამიანი, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა კრიტერიუმს, მაგრამ სერვისი დასწრებაზეა. შესაბამისად, ჯერ მიიღო ეს მომსახურება მათ, ვინც მოასწრეს სხვებს დარეგისტრირება. შესაბამისად, 7 000 ადამიანი დღეს, ელოდება თავის რიგს. თავისი რიგი კი მოუწევს მას შემდეგ, რაც ვინმე გამდიდრდება ან დაიღუპება. სხვა გამოსავალი არ არის“, – გაანცხადა ლევან ხაბეიშვილმა „ფორტუნასთან“. მისი თქმით, მომლოდინეების სისტემის მოშლას, დედაქალაქიდან სულ 3 მლნ ლარის გამოყოფა სჭირდება. ხაბეიშვილის თქმით, ეს 3 მლნ ლარი ბიუჯეტს აქვს... „თანხა, რაც წლიდან წლამდე ამ 7000 ადამიანის დაკმაყოფილებას სჭირდება დაახლოებით, 3 მლნ ლარია. ამის საშუალება დედაქალაქის ბიუჯეტს აქვს – მარტივი სტატისტიკაა, ჩვენ ვხედავთ, რომ მერიას აუთვისებელი რჩება გარკვეული თანხები. მაგალითად, 2015 წელს 100 მლნ ლარამდე დარჩა, 2016–ში 30 მლნ ლარზე მეტი“, – განაცხადა ხაბეიშვილმა. "სამოქალაქო პლატფორმა საქართველოს" დამფუძნებელი პრობლემის მოგვარების მეორე გზაზეც საუბრობს: „ როცა ვსაუბრობთ, რომ 39 128 ადამიანი ღებულობს ამ სერვისს, იდეაში 63–ვე სასადილო რომ გადავამოწმოთ, ვნახავთ რომ ამდენ ადამიანზე ნამდვილად არ მზადდება საკვები – ის მზადდება დაახლოებით, ამის 60–70%–ზე. ეს ყოველგვარი დამატებითი თანხის გარეშე იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს ადამიანები იყვნენ დამატებულები. ამას სჭირდება უბრალოდ ყურადღება, პოლიტიკური ნება და საჭიროა დედაქალაქის მთავრობამ გამოიჩინოს მეტი გულისხმიერება. თანხაცაა, შესაძლებლობაც და პრობლემის გადაჭრის გზა მარტივი საპოვნელია. აუცილებელია უბრალოდ ნება“, – აღნიშნა ხაბეიშვილმა „ფორტუნასთან“ საუბრისას. რამდენი ადამიანი იკვებება რეალურად, უფასო სასადილოებში ამის შესახებ ისინი კვლევის ჩატარებისას გეგმავენ. ხაბეიშვილი ფიქრობს, რომ ამ სურათის დადების შემდეგ, ნათელი გახდება, რომ სასადილოებს რეალურად მეტი ბენეფიციარის მიღება შეუძლია. მერია კომენტარისგან თავს იკავებს ამ თემაზე მერია კომენტარს საერთოდ არ აკეთებს. მათი თქმით, მხოლოდ მას შემდეგ ისაუბრებენ ამ ინიციატივაზე რაც „სამოქალაქო პლატფორმა საქართველო“ პრობლემის გადაჭრის გზებზე პრეზენტაციას წარადგენს. ამას კი ხაბეიშვილი დედაქალაქის მთავრობის შემდეგ სხდომაზე გეგმავს. „დედაქალაქის მთავრობის სხდომა, რომელიც სავარაუდოდ, მომავალ კვირაში იქნება, ჩვენ გავამზადებთ წერილს და მოვითხოვთ მთავრობაზე დასწრებას, სადაც აბსოლუტურად კონსტრუქციულად წარვადგენთ პრეზენტაციას. მათი კეთილი ნების იმედი არ გვაქვს, მაგრამ თუ სამოქალაქო აქტივობა და მედიის მხარდაჭერა იქნება, ისინი იძულებულები იქნებიან ამ ცვლილებებზე წამოვიდნენ“, – განაცხადა ხაბეიშვილმა „ფორტუნასთან“. 2014 წლიდან დღემდე სასადილოს ბენეფიციართა რაოდენობა დაახლოებით, 2–ჯერაა გაზრდილი. 2014 წელს იყო უფასო სასადილოებს თბილისის მასშტაბით 14 000–მდე ბენეფიციარი ჰყავდა, 2017 წელს კი მათი რიცხვი 39000–მდე გაიზარდა. თამთა უთურგაშვილი ფოტო: AP/ sergei grits [post_title] => თბილისში ყოველდღიურად 7 000 ადამიანი შიმშილობს - როგორ მოგვარდება პრობლემა? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-yoveldghiurad-7-000-adamiani-shimshilobs-rogor-mogvardeba-problema [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-26 16:24:11 [post_modified_gmt] => 2017-04-26 12:24:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125621 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 124797 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-24 12:22:18 [post_date_gmt] => 2017-04-24 08:22:18 [post_content] => წყნეთში, გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები ერთდროულად რამდენიმე ქუჩაზე (საირმის, ამილახვრის, აფხაზეთის, ჩოლოყაშვილის, გრიშაშვილის ქუჩებზე) მიმდინარეობს. თბილისის მერიის ცნობით, გზების რეაბილიტაციის სამუშაოებს ვაკის რაიონის გამგეობა და მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური ახორციელებენ. საირმისა და ჩოლოყაშვილის ქუჩებზე გზის საფარი 4217 მ2 ფართობზე განახლდება. პროექტის თანახმად, გამოიცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციებიც. საგზაო ინფრასტრუქტურა წესრიგდება, ასევე, გრიშაშვილის ქუჩაზე, სადაც 10 211 მ2 გზის სავალი ნაწილი და ტროტუარები შეკეთდება. აფხაზეთის ქუჩის 5202მ2-სა და ამილახვარის ქუჩის 5742 მ2 ფართობზე ორფენიანი ასფალტის საფარი დაიგება, ტროტუარები კი ბაზალტის ბორდიურებით მოეწყობა. კაპიტალურად შეკეთდება აფხაზეთის ქუჩის მიერთებები - გაგრის ქუჩა (აფხაზეთის ქუჩიდან - გურამიშვილის ქუჩამდე) და გრიგოლ აბაშიძის ქუჩა (აფხაზეთის ქუჩიდან - გურამიშვილის ქუჩამდე). სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, ვაკის რაიონის გამგეობისა და კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის დაკვეთით, კომპანიები „მილენიუმ ბილდერს გრუპი“ და „ბლექსი გრუპი“ აწარმოებენ. წყნეთში საგზაო სამუშაოების მიმდინარეობას თბილისის მერი დავით ნარმანია მერის მოადგილე გიგა ნიკოლეიშვილთან, ვაკის რაიონის გამგებელ ნოდარ ტურძელაძესთან და კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროს გივი კუბლაშვილთან ერთად გაეცნო. დედაქალაქის მერი ადგილობრივ მოსახლეობასაც შეხვდა და მათ წყნეთში მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებზე ესაუბრა. თბილისის მერის თქმით, წყნეთში მასშტაბური საგზაო სამუშაოები მიმდინარეობს და ასფალტის საფარი ერთდროულად რამდენიმე ქუჩაზე იგება. „წყნეთში, საგზაო სამუშაოები რამდენიმე ქუჩაზე პარალელურად მიმდინარეობს. სამუშაოებს ცენტრალურ ქუჩებზე მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური აწარმოებს, ხოლო შიდა გზებზე ვაკის რაიონის გამგეობის კონტრაქტორი კომპანიები მუშაობენ. ჯამში საკმაოდ მოცულობითი სამუშაოები სრულდება. ბოლო სამი წლის განმავლობაში წყნეთში იმდენი გზა დაიგო, რამდენიც მანამდე არასდროს დაგებულა, რითაც საგზაო ინფრასტრუქტურა ამ რაიონში მნიშვნელოვნად მოწესრიგდა და, შესაბამისად, გადაადგილებაც უფრო კომფორტული გახდა“, - განაცხადა დავით ნარმანიამ. [post_title] => წყნეთში გზების კაპიტალური რეაბილიტაცია მიმდინარეობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wynetshi-gzebis-kapitaluri-reabilitacia-mimdinareobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-24 12:23:23 [post_modified_gmt] => 2017-04-24 08:23:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124797 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 125649 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-26 16:51:27 [post_date_gmt] => 2017-04-26 12:51:27 [post_content] => "სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველო" თბილისის მერიასთან დაკავშირებით ახალ კვლევას ასაჯაროებს. პარტიის ცნობით, მერიის ბალანსზე 287 ავტომობილია, აქედან 48 მანქანა მხოლოდ მერს, მის მოადგილეებს და ადმინისტრაციას ემსახურება. "დედაქალაქის მერიის ბალანსზე 287 ავტომობიალია. ეს 287 ავტომობილი მხოლოდ მერიის ადმინისტრაციას, საქალაქო სამსახურებს და რაიონულ გამგეობებს ემსახურება. 48 ავტომბილია გამოყოფილი მარტო მერის, მის მოადგილეებისა და ადმინისტრაციისთვის. 12 საქალაქო სამსახურს 131, ხოლო რაიონულ გამგეობებს და გამგებლებს ჯამში 108 ავტომობილი . მერის ადმინისტრაციაში ოფიციალურად 6 თანამდებობის პირს ჰყავს პერსონალური ავტომობილი 40 "ოპერატოულია" და ერთიც სამსახურეობრივი. არანორმალურად ბერვია ეს რაოდენობა. არ დაგვავიწყდეს ამ ავტომობილების საწვავსაც ბიუჯეტიდან ვყიდულობთ და მათი დაზღვევის ფულსაც ჩვენ ვიხდით. 287 ავტომობილი ერთად აღებული არ ემსახურება ლონდონს , ბუდაპეშტს და პრაღის მუნიციპალიტეტებს." - განაცხადა პარტიის ერთ–ერთმა დამფუძნებელმა, ლევან ხაბეიშვილმა. [post_title] => რამდენი ავტომობილი ემსახურება დავით ნარმანიას? – ახალი კვლევა გასაჯაროვდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ramdeni-avtomobili-emsakhureba-davit-narmanias-akhali-kvleva-gasajarovda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-26 16:51:27 [post_modified_gmt] => 2017-04-26 12:51:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125649 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 68 [max_num_pages] => 23 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9edd4c7bd5b3aa97fe45838d484f9038 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )