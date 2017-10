გაიზრდება თუ არა უფასო მედიკამენტების ჩამონათვალი წლის ბოლოს გადაწყდება – დავით სერგეენკო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-sergeenko [1] => ufaso-medikamentebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181113 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-sergeenko [1] => ufaso-medikamentebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181113 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 243 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => davit-sergeenko [1] => ufaso-medikamentebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => davit-sergeenko [1] => ufaso-medikamentebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181113) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (243,20763) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181090 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-27 16:23:40 [post_date_gmt] => 2017-10-27 12:23:40 [post_content] => ჯანდაცვის მინისტრის, დავით სერგეენკოს განცხადებით, ჯერ-ჯერობით უცნობია, რა თანხები გაიწერება მომავალი წლის ბიუჯეტში პენსიისთვის და გაიზრდება თუ არა პენსია. "პენსიებს და მთლიანობაში ქვეყნის ბიუჯეტს რაც შეეხება, აღმასრულებელი ხელისუფლების მოვალეობაა, რომ მოამზადოს წინასწარი დოკუმენტი და დაამტკიცოს პარლამენტმა. პარლამენტი არის ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიმღები, პარლამენტში იქნება მსჯელობა ამ საკითხზე და მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც რაც არსებული რესურსების ფარგლებში იქნება ოპტიმალური ქვეყნისათვის, მათ შორის პენსიის მიმართულებით. მთავრობაში კონკრეტული მსჯელობაა ბიუჯეტის ყველა პარამეტრზე და ახლაც მთავრობის სხდომის მერე ერთ საათზე მეტ ხნიანი შეხვედრა მიეძღვნა ბიუჯეტის პროექტის წინასწარი პარამეტრების განხილვას, რომელიც 3 ნოემბერს იქნება წარდგენილი ფინანსთა მინისტრის მიერ პარლამენტში და პარლამენტი იმსჯელებს ამაზე",- განაცხადა მინისტრმა. მან ასევე განმარტა, რომ მინისტრთა კაბინეტი არის აღმასრულებელი ხელისუფლება, ხოლო პარლამენტი არის საკანონმდებლო ხელისუფლება. "ჩვენ ვასრულებთ იმ კანონებს რომელსაც პარლამენტი მიიღებს მათ შორის კანონს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ",- აღნიშნა დავით სერგეენკომ. " თუ იქამდე წელიწადში აღირიცხებოდა 7.000-მდე შემთხვევა, ჩვენ ყოველ წელს მოგვდიოდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციიდან შეტყობინება, რომ მონაცემები ბევრი კომპონენტის მიხედვით, არარეალური იყო და სინამდვილეში წელიწადში 12.000-ს უტოლდებოდა. კიბოს რეგისტრის დანერგვამ იმ წელსვე აჩვენა თითქმის 11.000 შემთხვევა, ანუ ჩვენი ამოცნობის და რეგისტრაციის სისტემა დაზუსტდა და მიუახლოვდა რეალურს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, იყო არა 7.000 არამედ, სამწუხაროდ, 12.000 შემთხვევა, რომელთა რეგისტრაცია არ ხდებოდა. სიკვდილის დაუზუსტებელი მიზეზების ნაწილი იყო ძალიან დიდი, რაც მნიშვნელოვნად შემცირდა. აი, ეს არის მთავარი მიზეზი და არა ის, რომ რეალურად გაიზარდა კიბოს შემთხვევები. თუმცა ხაზი მინდა გავუსვა - ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მშვიდად ვიყოთ და არაფერი ვაკეთოთ იგივე, მაგალითად, ეკოლოგიის მიმართულებით,“ - აღნიშნა ჯანდაცვის მინისტრმა. "პენსიებს და მთლიანობაში ქვეყნის ბიუჯეტს რაც შეეხება, აღმასრულებელი ხელისუფლების მოვალეობაა, რომ მოამზადოს წინასწარი დოკუმენტი და დაამტკიცოს პარლამენტმა. პარლამენტი არის ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიმღები, პარლამენტში იქნება მსჯელობა ამ საკითხზე და მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც რაც არსებული რესურსების ფარგლებში იქნება ოპტიმალური ქვეყნისათვის, მათ შორის პენსიის მიმართულებით. მთავრობაში კონკრეტული მსჯელობაა ბიუჯეტის ყველა პარამეტრზე და ახლაც მთავრობის სხდომის მერე ერთ საათზე მეტ ხნიანი შეხვედრა მიეძღვნა ბიუჯეტის პროექტის წინასწარი პარამეტრების განხილვას, რომელიც 3 ნოემბერს იქნება წარდგენილი ფინანსთა მინისტრის მიერ პარლამენტში და პარლამენტი იმსჯელებს ამაზე",- განაცხადა მინისტრმა. მან ასევე განმარტა, რომ მინისტრთა კაბინეტი არის აღმასრულებელი ხელისუფლება, ხოლო პარლამენტი არის საკანონმდებლო ხელისუფლება. "ჩვენ ვასრულებთ იმ კანონებს რომელსაც პარლამენტი მიიღებს მათ შორის კანონს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ",- აღნიშნა დავით სერგეენკომ. 