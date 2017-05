“გალერეა თბილისში” შემსვლელი ბრენდები ივნისში გამომჟღავნდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => brendebi [2] => galerea-tbilisi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128624 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => brendebi [2] => galerea-tbilisi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128624 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => brendebi [2] => galerea-tbilisi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => brendebi [2] => galerea-tbilisi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128624) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (401,8807,12674) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128485 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-08 12:23:59 [post_date_gmt] => 2017-05-08 08:23:59 [post_content] => ”ატარე შენი საქართველო” - Hippie ახალ პროექტს იწყებს. ბრენდის მიერ წარმოებული ხელნაკეთი ნივთები, ამიერიდან, საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოტანილი მცენარეებით გაფორმდება. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიის თანადამფუძნებელმა, ლალი თვალიაშვილმა განუცხადა, Hippie მოგზაურობს სრულიად ქვეყნის მასშტაბით და იქიდან ყვავილები და მცენარეები ჩამოაქვს. ”გადავწყვიტეთ, დეკორაციული ნივთები და აქსესუარები სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოტანილი მცენა რეებით შევქმნათ. უკვე ჩამოვიტანეთ ყვავილები იმერეთიდან და რაჭიდან. უახლოეს მომავალში კი საქართველოს დანარჩენ რეგიონებაც ვეწვევით. ჩვენს მომხმარებელს ექნება შესაძლებლობა, ატაროს იმ კუთხის მცენარეები, საიდანაც არის წარმოშობით. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება პროექტი ”ატარე შენი საქართველო”,- აღნიშნა თვალიაშვილმა. მისივე ინფ ორმაციით, Hippie-ს პროდუქციაზე მოთხოვნა ნელ-ნელა იზრდება როგორც დედაქალაქში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ბრენდის ხელნაკეთი ნივთები უკვე ჩვენი ქვეყნის საზღვრებსაც გასცდა და მას მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, ქართველ ემიგრანტებთან გზავნიან. ”ამასთან, უახლოეს მომავალში ვგეგმავთ, რომ ჩვენი ნივთები ონლაინ-გაყიდვების საერთაშორისო პორტალებზე - ”ამაზონსა” და Ebay-ზე განვათავსოთ. ამ მიზნით, ვცდილობთ, წარმოება გავზარდოთ”, - განმარტა ბრენდის თანადამფუძნებელმა. როგორც ლალი თვალიაშვილმა აღნიშნა, Hippie მომხმარებელს მუდმივად სთავაზობს სიახლეებს როგორც პროდუქციის გამრავალფეროვნების კუთხით, ასევე კონკურსების სახითაც. ყოველ კვირა იმართება სხვადასხვა კონკურსი, სადაც ბრენდის ნივთები თამაშდება. შეგახსენებთ, Hippie-ის ნივთები ბაზარზე ერთი წლის წინ გამოჩნდა. კომპანიის სახელოსნო რუსთავში მდებარეობს და აქ ამ ეტაპზე 2 ადამიანია დასაქმებული. ონლაინ-გაყიდვების გარდა კი ბრენდის ნივთები პეკინის ქუჩაზე, Hippie-ის მაღაზიაში იყიდება. "ატარე შენი საქართველო" – Hippie ახალ პროექტს იწყებს

2017 წლის I კვარტალში საქართველოს ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი გაეზარდა. ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით, იანვარ-მარტში ტურიზმიდან შემოსავალმა 435 მლნ დოლარი შეადგინა, წლიურად ზრდა 23%-ია (+83 მლნ) აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის იანვარ-მარტში 11.4%-ით გაიზარდა საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა და 1 266 125 ვიზიტორი შეადგინა. შეგახსენებთ, გასულ წელს საქართველომ ტურიზმიდან 2 მილიარდზე მეტი შემოსავალი მიიღო. 3 თვეში ტურიზმიდან 435 მილიონი დოლარი მივიღეთ

PSP ჯგუფმა კამპანიის "ერთად აღვადგინოთ ტყე" ფარგლებში 500 ხე დარგო. როგორც "ფორტუნას" კომპანიიდან აცნობეს, PSP ერთ-ერთი პირველი შეურთდა აღნიშნულ კამპანიას. „ჩვენი კომპანია ყოველთვის დიდი ყურადღებით ეკიდება გარემოს, რომელშიც ვცხოვრობთ და ვსაქმიანობთ. PSP ასევე პირველი გამოეხმაურა ცელოფნის პარკების წინააღმდეგ კამპანიას და უკვე 2 წელია, მთელი საქართველოს მასშტაბით, ყველა აფთიაქში ბიოდეგრადირებადი და ქაღალდის პარკებით ვემსახურებით მომხმარებელს. წლების მანძილზე ჩვენმა თანამშრომლებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს თბილისის შემოგარენის განაშენიანებაში; „სამების" საკათედრო ტაძრის ეზოში უნიკლური ჯიშის ხეები დარგვაში. მოხარულები ვართ, რომ ბორჯომის აღდგენილ ტყეს ჩვენი 500 ხეც დაამშვენებს,"- აცხადებენ პსპ-ში. შეგახსენებთ, ბიზნესკომანიების გაერთიანება ტყის გადასარჩენად ბიზნეს ინფორმაციის საგენტოს ინიციატივით დაიწყო და ბორჯომის ხეობაში 2008 წლის ხანძრის შედეგად დამწვარი 250 ჰა ფართობის ტყის აღდგენას ისახავს მიზნად. PSP ჯგუფმა ბორჯომში 500 ხე დარგო "ატარე შენი საქართველო" – Hippie ახალ პროექტს იწყებს

"ატარე შენი საქართველო" - Hippie ახალ პროექტს იწყებს. ბრენდის მიერ წარმოებული ხელნაკეთი ნივთები, ამიერიდან, საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოტანილი მცენარეებით გაფორმდება. როგორც "ფორტუნას" კომპანიის თანადამფუძნებელმა, ლალი თვალიაშვილმა განუცხადა, Hippie მოგზაურობს სრულიად ქვეყნის მასშტაბით და იქიდან ყვავილები და მცენარეები ჩამოაქვს. "გადავწყვიტეთ, დეკორაციული ნივთები და აქსესუარები სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოტანილი მცენა რეებით შევქმნათ. უკვე ჩამოვიტანეთ ყვავილები იმერეთიდან და რაჭიდან. უახლოეს მომავალში კი საქართველოს დანარჩენ რეგიონებაც ვეწვევით. ჩვენს მომხმარებელს ექნება შესაძლებლობა, ატაროს იმ კუთხის მცენარეები, საიდანაც არის წარმოშობით. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება პროექტი "ატარე შენი საქართველო",- აღნიშნა თვალიაშვილმა. მისივე ინფ ორმაციით, Hippie-ს პროდუქციაზე მოთხოვნა ნელ-ნელა იზრდება როგორც დედაქალაქში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ბრენდის ხელნაკეთი ნივთები უკვე ჩვენი ქვეყნის საზღვრებსაც გასცდა და მას მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, ქართველ ემიგრანტებთან გზავნიან. "ამასთან, უახლოეს მომავალში ვგეგმავთ, რომ ჩვენი ნივთები ონლაინ-გაყიდვების საერთაშორისო პორტალებზე - "ამაზონსა" და Ebay-ზე განვათავსოთ. ამ მიზნით, ვცდილობთ, წარმოება გავზარდოთ", - განმარტა ბრენდის თანადამფუძნებელმა. როგორც ლალი თვალიაშვილმა აღნიშნა, Hippie მომხმარებელს მუდმივად სთავაზობს სიახლეებს როგორც პროდუქციის გამრავალფეროვნების კუთხით, ასევე კონკურსების სახითაც. ყოველ კვირა იმართება სხვადასხვა კონკურსი, სადაც ბრენდის ნივთები თამაშდება. შეგახსენებთ, Hippie-ის ნივთები ბაზარზე ერთი წლის წინ გამოჩნდა. კომპანიის სახელოსნო რუსთავში მდებარეობს და აქ ამ ეტაპზე 2 ადამიანია დასაქმებული. ონლაინ-გაყიდვების გარდა კი ბრენდის ნივთები პეკინის ქუჩაზე, Hippie-ის მაღაზიაში იყიდება.