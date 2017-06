გალტ & თაგარტმა კორპორატიულ ფინანსებში საუკეთესო მრჩევლის წოდება მიიღო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jildo [1] => finansebi [2] => galt-tagarti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139957 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jildo [1] => finansebi [2] => galt-tagarti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139957 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2126 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jildo [1] => finansebi [2] => galt-tagarti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jildo [1] => finansebi [2] => galt-tagarti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139957) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2367,2637,2126) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138125 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-13 12:21:06 [post_date_gmt] => 2017-06-13 08:21:06 [post_content] => გალტ & თაგარტის საქართველოს ტურიზმის სექტორის ყოველთვიური მიმოხილვა დღეიდან დაინტერესებული პირებისთვის ქართულ ენაზეც იქნება ხელმისაწვდომი. აღნიშნულ მიმოხილვას „გალტ & თაგარტი” ინგლისურ ენაზე 2016 წლის ნოემბრიდან აქვეყნებს, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ტურიზმის სექტორის ყოველთვიური მიმოხილვა „გალტ & თაგარტის” ერთერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტია, ამასთან აღნიშნულ სექტორში ინვესტორთა დიდი ნაწილი ქართველია, დღეიდან მიმოხილვა ხელმისაწვდომი იქნება ქართულ ენაზეც. ტურიზმის სექტორის მიმოხილვა ყოველი თვის დასაწყისში ქვეყნდება და მიმოიხილავს გასული თვის სექტორულ სტატისტიკას და ახალ ამბებს. ტურიზმის სექტორის სტატისტიკაში დეტალურადაა ჩაშლილი ვიზიტორების რაოდენობა, მათი ქვეყნების და კატეგორიების მიხედვით განაწილება და ა.შ. სექტორის მიმოხილვის ახალ ამბებში მოცემულია ინფორმაცია ინვესტორთა გეგმების, სასტუმროების განვითარების, ბაზარზე ახალი მოთამაშეების გამოჩენის შესახებ. ასევე, საქართველოს აეროპორტებში და საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე არსებულ ვიზიტორთა დინამიკის და ახალი რეისების შესახებ. ამასთან, მიმოხილვაში საუბარია ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის საქართველოში ახალი კურორტების განვითარება. „გალტ & თაგარტის” მიერ ტურიზმის სექტორის შესახებ მომზადებული მიმოხილვა უფასოა და ყოველი თვის დასაწყისში, ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია იხილოს ვებგვერდზე: www.gtresearch.ge. „გალტ & თაგარტი“ მუდმივად აკვირდება საქართველოში მნიშვნელოვან ეკონომიკურ სექტორებს, როგორებიცაა ტურიზმი, ენერგეტიკა, ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა, ღვინო. მკითხველს სთავაზობს სხვადასხვა ტიპის პროდუქტს, მათ შორის სექტორების სიღრმისეულ წლიურ კვლევებს, ენერგეტიკის ყოველთვიურ მიმოხილვას, და საქართველოს და აზერბაიჯანის ეკონომიკების ყოველკვირეულ მიმოხილვას. Global Finance-მა მსოფლიოს მასშტაბით, საუკეთესო ბანკები გამოავლინა, საქართველოს ბანკი კი 2017 წლის საუკეთესო ბანკად დაასახელა - საქართველოში ფასიანი ქაღალდების მომსახურების კუთხით. შეგახსენებთ, კაპიტალის ბაზრების შესახებ წამყვანი საერთაშორისო გამოცემა Global Finance 1987 წელს დაფუძნდა და მკითხველი 192 ქვეყანაში ჰყავს. ყოველწლიურად, Global Finance ასახელებს საუკეთესო ფინანსურ ინსტიტუტებს მსოფლიოს მასშტაბით. გამოცემის სათავო ოფისი მდებარეობს ნიუ იორკში, ოფისები კი ლონდონსა და მილანში აქვს. Decanter-ის დაჯილდოებაზე უყურადღებოდ არც ”მარანულის” მუკუზანი და ქვევრის რქაწითელი დარჩნენ - მათ ბრინჯაოს მედლები გადაეცათ. რაც შეეხება ”ოცხანურ საფერეს”, მას უმაღლესი ჯილდო კატეგორიაში "საუკეთესო ქართული წითელი ღვინო” გამარჯვებისთვის გადაეცა. ღვინოების შერჩევა ღვინის სპეციალისტების მიერ ბრმად, მხოლოდ გემოს მიხედვით ხდებოდა. აღსანიშნავია, რომ პლატინის ჯილდო Decanter-ის დაჯილდოებაზე იშვიათად გაიცემა. მაგალითისთვის, 10 წლის განმავლობაში სულ გაცემულია 130 პლატინის ჯილდო. მაშინ, როცა ოქროს მედალით 16 ათასი ღვინოა დაჯილდოვებული. ცნობისთვის, ღვინის მწარმოებელი კომპანია ”მარანული” 2012 წელს დაარსდა. ის ღვინოს უძველესი ქართული ტრადიციების საფუძველზე აწარმოებს. 