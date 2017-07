გამაგრილებელი კოქტეილი ცხელი ზაფხულისთვის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kulinariuli-rchevebi [1] => kulinaria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148700 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kulinariuli-rchevebi [1] => kulinaria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148700 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1914 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kulinariuli-rchevebi [1] => kulinaria ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kulinariuli-rchevebi [1] => kulinaria ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148700) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6667,1914) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147545 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-07-19 14:52:29 [post_date_gmt] => 2017-07-19 10:52:29 [post_content] => ერთ-ერთი სახაჭაპურე ახალ დესერტს გვთავაზობს. ფოტოს რომ ნახავთ, მისი გასინჯვა აუცილებლად მოგინდებათ. ეს არის აჭარული ხაჭაპურის ცომში დიდი რაოდენობით ჩადებული შოკოლადი, გემოს კი ზედ მოყრილი ჟოლოები ასრულებს. ფოტოს ბევრი გაზიარება აქვს „ფეისბუქზე“. კომენტარები კი ასეთია: „ეს რა სიფსიხე მოუგონიათ“ „ამას არ შეგარჩენთ“ „წაგვართვეს ქართველობა“ „ტირამისუს გაყიდვა რომ შევარჩინეთ სახაჭაპურეში, იმიტომ დაგვასხდნენ თავზე!“ [post_title] => ახალი ქართული დესერტი - აჭარული ხაჭაპური შოკოლადით (ფოტო) ინგრედიენტები: 1 მწიფე, ნაჭრებად დაჭრილი ანანასი, 2 ლიმონის წვენი, ცოტა მარილი. მომზადება: ურიეთ ინგრედიენტები ბლენდერში ერთგვაროვანი მასის მიღებამდე. თუ ტკბილი ლიმონათი გიყვართ შეგიძლიათ ცოტა თაფლიც დაუმატოთ. * პიტნის ლიმონათი - ინგრედიენტები: 3/4 ჭიქა შაქარი, 3/4 ჭიქა წყალი, 1/2 ჭიქა წვრილად დაწრილი პიტნა, 6-7 დიდი ლიმონი, 3 ჭიქა წყალი. მომზადება: მოათავსეთ ქვაბში პიტნის ფოთლები და შაქარი, დაასხით წყალი, დადგით ნელ ცეცხლზე და ურიეთ შაქარის გახსნამდე. გადმოდგით ქვაბი ცეცხლიდან და დაახურეთ თავსახური, 30 წუთის კი, გადაწურეთ სითხე სუფთა ჭურჭელში. გაწურეთ ლიმონი, დაასხით წყალი, უკვე მომზადებული სიროფი და გააციეთ. * ატმის ლიმონათი - ინგრედიენტები: 4-5 ატამი, 4 ჭიქა წყალი, 1/4 ჭიქა წყალი, 7-8 დიდი ლიმონი. მომზადება: დაჭერით 2-3 ატამი მსხვილ ნაჭრებად, მოათავსეთ ქვაბში, დაუმატეთ წყალი, დადგით ცეცხლზე და ურიეთ ადუღებამდე. გადაიტანეთ გაციებული მასა ბლენდერში, ურიეთ და ერთგვაროვანი მასის მიღებამდე, მერე კი, გადაწურეთ, ჩაასხით სუფთა ჭურჭელში, დაუმატეთ ლიმონის წვენი და ატმის მსხვილად დაჭრილი ნაჭრები. * საზამთროს, კიტრის და პიტნის ლიმონათი - ინგრედიენტები:1 კგ. დაჭრილი საზამთრო კურკის გარეშე, 1/4 დაჭრილი კიტრი, 1 ჭიქა ლიმონის წვენი, 2,5 ჭიქა წყალი, 1/4 ჩვეულებრივი სიროფი, რამდენიმე პიტნის ფოთოლი. მომზადება: მოათავსეთ საზამთრო, კიტრი და პიტნა ბლენდერში, დაუმატეთ ლიმონის წვენი. მიღებული მასა გადაწურეთ, დაუმატეთ წყალი, სიროფი და კარგად აურიეთ. * ჟოლოს ლიმონათი - ინგრედიენტები: 340 გრამი ჟოლო, 1 ჭიქა ცივი ლიმონის წვენი, 1/2 ჭიქა ცივი წყალი, 1/2 ჭიქა შაქარი, 1/2 ჭიქა თაფლი, 1 ლიტრი ცივი გაზიანი წყალი. მომზადება: მოათავსეთ ჟოლო ბლენდერში, მიღებული პიურე კი, გადაიტანეთ სუფთა ჭურჭელში, დაუმატეთ შაქარი, დაასხით წყალი და ურიეთ შაქარის გახსნამდე. მიღებულ მასას დაუმატეთ ლიმონის წვენი და გაზიანი წყალი. * მარწყვის ლიმონათი - ინგრედიენტები: 6 ლიმონი, 1 ჭიქა ჩვეულებრივი სიროფი, 450 გრამი მარწყვი, 1 ლიტრი გაზიანი წყალი. მომზადება: მოათავსეთ ბლენდერში მარწყვი, დაასხით 1 ჭიქა ლიმონის წვენი და გაზიანი წყალი. მიღებულ მასას დაუმატეთ დარჩენილი ლიმონის წვენი, 1/2 ჭიქა სიროფი გაზიანი წყალი და გააციეთ. * მაყვლის ლიმონათი - ინგრედიენტები: 6 ჭიქა წყალი, 1 ჭიქა შაქარი, 4 ლიმონი, 2 ჭიქა მაყვალი. მომზადება: ჩაასხით დიდი ზომის ქვაბში 2 ჭიქა წყალი, დაუმატეთ შაქარი და აადუღეთ. აურიეთ ბლენდერში ლიმონის წვენი და მაყვალი, გადაწურეთ, გაციების შემდეგ კი, დაუმატეთ უკვე მომზადებულ სიროფს. გამაგრილებელი ლიმონათის 8 გემრიელი რეცეპტი Academy-ში მენიუს მსოფლიოში აღიარებული კულინარი განაახლებს

სრულად განახლებული მენიუ Academy-ში - რესტორანს მსოფლიოში აღიარებული რუსი კულინარის გუნდი ეწვია. როგორც "ფორტუნას" რესტორნის დირექტორმა ნინო ბეკოშვილმა განუცხადა, ერთი დღეა, რაც ალექს ზიმინის გუნდი საქართველში ჩამოვიდა. "სპეციალურად ჩვენი რესტორნის მოწვევით, ზიმინის გუნდი საქართველოში 2-3 თვე დარჩება და ჩვენს მზარეულებს გადაამზადებს. შესაბამისად, ქართველი მომხმარებელი შეძლებს, ექსკლუზიურად Academy-ში დააგემოვნოს განსხვავებული და უგემრიელესი კერძები", - აღნიშნა ნინო ბეკოშვილმა. მისივე ინფორმაციით, ალექს ზიმინის გუნდთან თანამშრომლობა სამომავლოდაც გაგრძელდება. ისინი საქართველოში პერიოდულად ჩამოვლენ და Academy-ში ტრენინგებს ჩაატარებენ. ცნობისთვის, რესტორანი Academy 3 წელია გაიხნა. ობიექტი რუსთველის 27 ნომერში მდებარეობს და დილის 11:30-დან 02:00 საათამდე მუშაობს.