გამარჯვებას ვულოცავ კახა კალაძეს და ვუსურვებ იყოს ამ ქალაქის ღირსეული მერი – ალეკო ელისაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => aleko-elisashvili [2] => archevnebi-2017 [3] => gamrjveba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178774 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => aleko-elisashvili [2] => archevnebi-2017 [3] => gamrjveba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178774 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => aleko-elisashvili [2] => archevnebi-2017 [3] => gamrjveba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => aleko-elisashvili [2] => archevnebi-2017 [3] => gamrjveba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178774) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2710,20173,20559,202) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178860 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-22 14:55:30 [post_date_gmt] => 2017-10-22 10:55:30 [post_content] => "ლიდერთა საბჭოს" წევრები სრულ უნდობლობას უცხადებენ 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინასწარ შედეგებს, - ამის შესახებ "დემოკრატიული მოძრაობის" ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნული არჩევნების დროს, უპრეცედენტო კონტროლი იყო ხმებზე. ნინო ბურჯანაძის განცხადებით, ლიდერთა საბჭოს მიაჩნია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები არასამართლიან და არადემოკრატიულ გარემოში, ტოტალური დარღვევების და მანიპულირების ფონზე ჩატარდა. "ჩვენ, საარჩევნო მონიტორინგში მონაწილე საქართველოს ოპოზიციური პარტიები, უკიდურეს შეშფოთებას გამოვთქვამთ 2017 წლის 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით. ჩვენი შეფასებით, ამ არჩევნებზე არ იყო უზრუნველყოფილი სამართლიანი და კონკურენტული გარემო, რაც უხეშად არღვევს სამართლიანი არჩევნების პრინციპს. ჩვენი შეფასებით, ამ არჩევნების შედეგები წინასწარ დაიგეგმა ხელისუფლების მხრიდან. არსებული ხელისუფლების პირობებში საქართველოში საარჩევნო გარემო კიდევ უფრო გაუარესდა და ფაქტობრივად, მივიდა იმ ნიშნულზე, რომლის მიღმა ხელისუფლების გადაცემა შეუძლებელი ხდება არჩევნების გზით. ესაა ყველაზე სახიფათო ტენდენცია, რაც კი შეიძლება იყოს ქვეყანაში, რომლისთვისაც მართლა მნიშვნელოვანია სტაბილურობა და ქვეყანაში მშვიდობის არსებობა. ჩვენ აქ მყოფი პოლიტიკური ლიდერები და "ლიდერთა საბჭოს" სხვა წევრები შევთანხმდით, რომ სრულ უნდობლობას ვუცხადებთ არჩევნების წინასწარ შედეგებს, რომლის ჩამოყალიბება მძიმე დარღვევების შედეგად ყველა ციკლზე გამოჩნდა. სრულ უნდობლობას ვუცხადებთ არჩევნების იმ შედეგებს, რომელსაც ფორმალურად ჰქვია წინასწარი შედეგები, მაგრამ, რომელიც, პრაქტიკულად, უკვე საბოლოო შედეგი გახლავთ", - განაცხადა ნინო ბურჯანაძემ. [post_title] => "ლიდერთა საბჭოს" წევრები არჩევნების წინასწარ შედეგებს უნდობლობას უცხადებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => liderta-sabchos-wevrebi-archevnebis-winaswar-shedegebs-undoblobas-uckhadeben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 14:55:30 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 10:55:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178860 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 178857 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-22 14:50:55 [post_date_gmt] => 2017-10-22 10:50:55 [post_content] => „სამართლიანი არჩევენების“ ინფორმაციით, მათი დამკვირვებლების მიერ შემდეგი სახის დარღვევები დაფიქსირდა: დამკვირვებლის უფლების შეზღუდვა: #70 ფოთის საარჩევნო ოლქის #12 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელს არ მისცეს ფოტოს გადაღების უფლება და მიაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა; #22 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #30 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელს არ მიეცა საჩივრის დარეგისტირირების უფლება; #61 ლანჩხუთის საარჩევნო ოლქის #9 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელი არ შეუშვეს უბანზე მისი დახურვის შემდეგ; #60 ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის #18 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელს შეეზღუდა უბანზე თავისუფლად გადაადგილების უფლება. შემაჯამებელი ოქმის გადასწორება: #84 ხულოს საარჩევნო ოლქის #52 საარჩევნო უბნის და #44 ამბროლაურის საარჩევნო ოლქის #15 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმში მონაცემები გადასწორებულია და არაა შედგენილი შესწორების ოქმი. შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება: #12 გურჯაანის საარჩევნო ოლქის #42 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელი ოქმი არაა დამოწმებული ბეჭდით და ხელმოწერებით; #57 ტყიბულის საარჩევნო ოლქის #23 და #33 საარჩევნო უბნების, #67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის #20 და #100 საარჩევნო უბნების, #53 ვანის საარჩევნო ოლქის #16 საარჩევნო უბნის და#82 ქობულეთის საარჩევნო ოლქის #31 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმები არაა დამოწმებული ბეჭდით; #60 ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის #18 საარჩევნო უბანზე შეცდომითაა შედგენილი შემაჯამებელი ოქმი, შედგენილია შესწორების ოქმი, რომელიც ცარიელია. ნამდვილი ბიულეტენების ბათილად მიჩნევა: #5 ისნის საარჩევნო ოლქის #78 საარჩევნო უბანზე 7 ნამდვილი ბიულეტენი ბათილად მიიჩნია კომისიამ. ბიულეტენზე მინიშნების გაკეთება: #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #29 საარჩევნო უბანზე ხმის დათვლისას გამოვლინდა კალმით დანომრილი ბიულეტენები, რაც შესაძლოა წარმოადგენდეს ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევას. ეს ბიულეტენები კომისიამ ნამდვილად ჩათვალა. ზედმეტი ბიულეტენების გაცემა: #17 თელავის საარჩევნო ოლქის #12 საარჩევნო უბანზე ერთმა და იმავე რეგისტრატორმა რამდენჯერმე გასცა ამომრჩეველზე ერთი სახის 2 ბიულეტენი; გაცემული ბიულეტენების რაოდენობა აღემატება ხელმოწერების რაოდენობას: #52 ბაღდათის საარჩევნო ოლქის #21 საარჩევნო უბანზე გაცემული ბიულეტენების რაოდენობა 4-5 ბიულეტენით აღემატება ხელმოწერების რაოდენობას. საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოება: #60 ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის #55 საარჩევნო უბანზე სიაში გამორჩენილია ერთი ამომრჩევლის ხელმოწერა. უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა: #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #13 საარჩევნო უბანზე გადასატანი ყუთის გახსნის შემდეგ უბანზე შევიდნენ ამომრჩევლები, რასაც მოყვა ბიულეტენების ძირს დაყრა. ორგანიზაციამ მოითხოვა გადასატანი ყუთის ბათილობა. ხმის დათვლის პროცედურის დარღვევა: #9 ნაძალადევის საარჩევნო ოლქის #39 საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ერეოდა ბიულეტენების დათვლის პროცესში და თავად იღებდა კონვერტებიდან ბიულეტენებს. გარდა ამისა ერთ-ერთი მთვლელის ჩანაცვლება მოხდა ისე, რომ არ აღინიშნა ამის შესახებ ჩანაწერთა წიგნში. #4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის #32 საარჩევნო უბანზე ბიულეტენების დახარისხებისას არ ცხადდებოდა ვისთვის იყო ხმა მიცემული; #20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #1 საარჩევნო უბანზე თავმჯდომარე ერეოდა ხმის დათვლის პროცესში და პირველი მთვლელის ნაცვლად აცხადებდა ვისთვის იყო ხმა მიცემული. საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა: #32 გორის საარჩევნო ოლქის #32, #47, #65, #78, #81 და #106 საარჩევნო უბნების ჩანაწერთა წიგნები არ იყო დალუქული; #1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის #1 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა ყველა სახის სია ერთად დალუქეს; #81 ხელვაჩაურის საარჩევნო ოლქის #46 საარჩევნო უბანმა საარჩევნო ოლქს დაულუქავი ბეჭდები გადასცა; #2 ვაკის საარჩევნო ოლქის #65 საარჩევნო უბნის მასალა დაულუქავი გადაეცა ოლქს. ISFED-ის ინფორმაციით, ორგანიზაციამ 2017 წლის 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგი მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე ყველა საარჩევნო ოლქში განახორციელა „სამართლიანი არჩევნების“ სადამკვირვებლო მისია შედგებოდა 1050 საუბნო, 73 საოლქო საარჩევნო კომისიის დამკვირვებლისა და 79 მობილური ჯგუფისგან. არჩევნების დღეს, ცენტრალურ ოფისში ფუნქციონირებდა 18 ოპერატორისა და 13 იურისტისაგან დაკომპლექტებული მონაცემთა ანალიზისა და ინციდენტების ცენტრები. მიმდინარე არჩევნებზე „სამართლიანმა არჩევნებმა“ დამკვირვებლები მიავლინა: ქვეყნის მასშტაბით შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლენილ 300 საარჩევნო უბანზე; თბილისში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლენილ 350 საარჩევნო უბანზე; ქუთაისის,რუსთავის, ბათუმის, ფოთის თვითმმართველი ქალაქების, ასევე, ახალციხის და მარნეულის მუნიციპალიტეტების ყველა საარჩევნო უბანზე. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს „სამართლიანი არჩევნები” ხმების პარალელური დათვლის (PVთ) მეთოდოლოგიით დააკვირდა. [post_title] => "სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებლების მიერ დაფიქსირებული დარღვევები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samartliani-archevnebis-damkvirveblebis-mier-dafiqsirebuli-darghvevebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 14:50:55 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 10:50:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178857 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 178801 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-22 14:01:18 [post_date_gmt] => 2017-10-22 10:01:18 [post_content] => არასამათავრობო ორგანიზაცია "სამართლიანი არჩევნების" მიერ წარმოდგენილი პარალელური ხმის დათვლის შედეგების თანახმად, თბილისის მერობის "ქართული ოცნების" კანდიდატმა კახა კალაძემ 50.64% მოიპოვა. ამის შესახებ ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა მიხეილ ბენიძემ განაცხადა. “ნომერი 41 კახა კალაძე ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო" - გამოთვლილი პროცენტი წარმოადგენს 50.64-ს. ალექსანდრე ელისაშვილი ნომერი 42 – 17.52%. ზაალ უდუმაშვილი "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა," ნომერი 5 - გამოთვლილი პროცენტი 16.8," - განაცხადა ბენიძემ. ორგანიზაციაში განმარტავენ, რომ მთლიანობაში ხმების დათვლის პროცესმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. " ხმის დათვლის პროცესი უმეტესწილად საარჩევნო პროცედურების დაცვით მიმდინარეობდა. გასული არჩევნებისგან განსხვავებით არ ჰქონია ადგილი უბნების დარბევისა და ფიზიკური ძალადობის შემთხვევებს. კენჭისყრის პროცესის მსგავსად რიგი დარღვევებისა კვლავ მარნეულის ოლქში დაფიქსირდა. ამ დროისათვის სამართლიანი არჩევნების მიერ 77 საჩივარი წარდგენილია საუბნო კომისიებში, 127 საჩივარი საოლქო კომისიებში, ხოლო ჩანაწერთა წიგნში დაფიქსირებულია 70 შენიშვნა",-აცხადებს მიხეილ ბენიძე. ცესკოს მონაცემებით, რომლის თანახმად, უბნების 100% უკვე დათვლილია, კალაძე 51.13%–ით ლიდერობს. მეორე ადგილზე დამოუკიდებელი კანდიდატი ალეკო ელისაშვილია 17.49%-ით, მესამე ადგილზე კი ზაალ უდუმაშვილი 16.53%–ით. ISFED-ის ინფორმაციით, ორგანიზაციამ 2017 წლის 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგი მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე ყველა საარჩევნო ოლქში განახორციელა „სამართლიანი არჩევნების“ სადამკვირვებლო მისია შედგებოდა 1050 საუბნო, 73 საოლქო საარჩევნო კომისიის დამკვირვებლისა და 79 მობილური ჯგუფისგან. არჩევნების დღეს, ცენტრალურ ოფისში ფუნქციონირებდა 18 ოპერატორისა და 13 იურისტისაგან დაკომპლექტებული მონაცემთა ანალიზისა და ინციდენტების ცენტრები. მიმდინარე არჩევნებზე „სამართლიანმა არჩევნებმა“ დამკვირვებლები მიავლინა: ქვეყნის მასშტაბით შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლენილ 300 საარჩევნო უბანზე; თბილისში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლენილ 350 საარჩევნო უბანზე; ქუთაისის,რუსთავის, ბათუმის, ფოთის თვითმმართველი ქალაქების, ასევე, ახალციხის და მარნეულის მუნიციპალიტეტების ყველა საარჩევნო უბანზე. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს „სამართლიანი არჩევნები" ხმების პარალელური დათვლის (PVთ) მეთოდოლოგიით დააკვირდა. [post_title] => კახა კალაძე - 50.64% ალეკო ელისშვილი - 17.52% - ISFED -ის პარალელური დათვლის შედეგები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakha-kaladze-50-64-aleko-elisshvili-17-52-isfed-is-paraleluri-datvlis-shedegebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 14:41:12 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 10:41:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178801 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 178860 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-22 14:55:30 [post_date_gmt] => 2017-10-22 10:55:30 [post_content] => "ლიდერთა საბჭოს" წევრები სრულ უნდობლობას უცხადებენ 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინასწარ შედეგებს, - ამის შესახებ "დემოკრატიული მოძრაობის" ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნული არჩევნების დროს, უპრეცედენტო კონტროლი იყო ხმებზე. ნინო ბურჯანაძის განცხადებით, ლიდერთა საბჭოს მიაჩნია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები არასამართლიან და არადემოკრატიულ გარემოში, ტოტალური დარღვევების და მანიპულირების ფონზე ჩატარდა. "ჩვენ, საარჩევნო მონიტორინგში მონაწილე საქართველოს ოპოზიციური პარტიები, უკიდურეს შეშფოთებას გამოვთქვამთ 2017 წლის 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით. ჩვენი შეფასებით, ამ არჩევნებზე არ იყო უზრუნველყოფილი სამართლიანი და კონკურენტული გარემო, რაც უხეშად არღვევს სამართლიანი არჩევნების პრინციპს. ჩვენი შეფასებით, ამ არჩევნების შედეგები წინასწარ დაიგეგმა ხელისუფლების მხრიდან. არსებული ხელისუფლების პირობებში საქართველოში საარჩევნო გარემო კიდევ უფრო გაუარესდა და ფაქტობრივად, მივიდა იმ ნიშნულზე, რომლის მიღმა ხელისუფლების გადაცემა შეუძლებელი ხდება არჩევნების გზით. ესაა ყველაზე სახიფათო ტენდენცია, რაც კი შეიძლება იყოს ქვეყანაში, რომლისთვისაც მართლა მნიშვნელოვანია სტაბილურობა და ქვეყანაში მშვიდობის არსებობა. ჩვენ აქ მყოფი პოლიტიკური ლიდერები და "ლიდერთა საბჭოს" სხვა წევრები შევთანხმდით, რომ სრულ უნდობლობას ვუცხადებთ არჩევნების წინასწარ შედეგებს, რომლის ჩამოყალიბება მძიმე დარღვევების შედეგად ყველა ციკლზე გამოჩნდა. სრულ უნდობლობას ვუცხადებთ არჩევნების იმ შედეგებს, რომელსაც ფორმალურად ჰქვია წინასწარი შედეგები, მაგრამ, რომელიც, პრაქტიკულად, უკვე საბოლოო შედეგი გახლავთ", - განაცხადა ნინო ბურჯანაძემ. [post_title] => "ლიდერთა საბჭოს" წევრები არჩევნების წინასწარ შედეგებს უნდობლობას უცხადებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => liderta-sabchos-wevrebi-archevnebis-winaswar-shedegebs-undoblobas-uckhadeben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 14:55:30 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 10:55:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178860 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 327 [max_num_pages] => 109 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 640315a29641092373a3ca84e2be7951 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )