გამოკითხულთა 89% საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებულ შეხვედრებს არ დასწრებია

NDI-ს კვლევაში მონაწილეთა უმეტესობა მიიჩნევს, რომ ადამიანმა ნებისმიერი ნარკოტიკული საშუალების პირადი მოხმარების გამო ციხის სასჯელი არ უნდა მოიხადოს, ამ მოსაზრებას გამოკითხულთა 57%-მა დაუჭირა მხარი. კითხვას, უნდა მოიხადოს თუ არა ციხის სასჯელი ადამიანმა ნებისმიერი ტიპის ნარკოტიკული საშუალების(მარიხუანა, ინტრავენული, აბები და ა.შ.) პირადი მოხმარების გამო, გამოკითხულთა 36%-მა დადებითი პასუხი გასცა, გამოკითხულთა 7%-მა კი არ იცის. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევა ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით 18 ივნისი - 9 ივლისის პერიოდში ჩატარდა. კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით. გამოკითხვას ატარებს CRRC-საქართველო. ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების გამო უნდა მოიხადოს თუ არა ადამიანმა სასჯელი - NDI-ს კვლევა

NDI-ს კვლევაში მონაწილეთა 52% მთავრობის საქმიანობას საშუალოდ აფასებს, „ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის" კვლევის შედეგების პრეზენტაცია ამ წუთებში მიმდინარეობს. კითხვაზე - როგორ აფასებთ მთავრობის საქმიანობას, „ძალიან კარგად"მხოლოდ 1%-მა განაცხადა. 9% მთავრობის მუშაობას „კარგად" აფასებს, 23% „ცუდად", 12% კი - ძალიან ცუდად. ამას გარდა, კვლევის თანახმად, მოქალაქეების რაოდენობა, ვინც თვლის, რომ საქართველო სწორი და არასწორი მიმართულებით ვითარდება, თანაბარია. გამოკითხულთა 31% მიიჩნევს, რომ საქართველო ნამდვილად სწორი ან ძირითადად სწორი მიმართულებით ვითარდება. გამოკითხულთა 31% მიიჩნევს, რომ ქვეყანა ძირითადად არასწორი ან ნამდვილად არასწორი მომართულებით ვითარდება, ხოლო 35% მიიჩნევს, რომ არ იცვლება. კვლევები 18 ივნისი - 9 ივლისის ჩათვლით ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით, ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა. 52% მთავრობის საქმიანობას საშუალოდ აფასებს - NDI-ს კვლევის შედეგები ცნობილია საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო-სახალხო განხილვა კიდევ 10 ქალაქში გაიმართება, ამის შესახებ გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო კომისიის საორგანიზაციო სხდომაზე მიიღეს. როგორც სხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, სახალხო განხილვის მეორე ეტაპი გაიმართება ზესტაფონში, სამტრედიაში, სიღნაღში, ხულოში, მარნეულში, ახალქალაქში, ოზურგეთში, ფოთში, ყაზბეგსა და მესტიაში. ამასთან, შეხვედრები შედგება თბილისის 10 რაიონში. კობახიძის განცხადებით, ერთი თვის განმავლობაში შეხვედრები გაიმართება სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფთან, უნივერსიტებში აკადემიური წრეების წარმომადგენლებთან და ამავე ფორმატში ისაუბრებენ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე განმარტავს, ამის შემდეგ საყოველთაო-სახალხო განხილვები საპარლამენტო მსჯელობის სივრცეში გადაინაცვლებს.

საკონსტიტუციო ცვლილებებს საქართველოს კიდევ 10 ქალაქში განიხილავენ ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების გამო უნდა მოიხადოს თუ არა ადამიანმა სასჯელი - NDI-ს კვლევა