გამომძიებლები უკრაინაში აფეთქების ოთხ ვერსიაზე მუშაობენ

კიევში მშენებარე საბავშო ბაღში ხანძარი გაჩნდა, რასაც ცოტა ხანში აფეთქება მოჰყვა. ამის შესახებ უკრაინული მედია წერს. როოგრც თვითმხილველები ჰყვებიან, ხანძარმა შენობის მნიშვნელოვანი ნაწილი და ასევე იქვე გაჩერებული ავტომობილი გაანადგურა. ჯერ-ჯერობით, დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. უცნობია ხანძრის გამომწვევი მიზეზებიც. საბავშვო ბაღში გაჩენილ ხანძარს კიევში აფეთქება მოჰყვა საქართველო-დაღესტნის საზღვარზე მდებარე ქართულ საგუშაგოზე აფეთქება მოხდა. პირველადი ინფორმაციით, ქართულ საგუშაგოზე გაზის ბალონი აფეთქდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განცხადებით, შემთხვევა გუშინ საღამოს მოხდა და აფეთქების შედეგად ერთი მესაზღვრე გარდაიცვალა, ხოლო ორი - დაშავდა. მათივე ინფორმაციით, დაშავებულები თბილისში, დამწვრობის ცენტრში, არიან გადმოყვანილი. მომხდარზე მიმდინარეობს გამოძიება სსკ-ის 124-ე მუხლით, რაც გაუფრთხილებლობით ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანებას გულისხმობს.

საქართველო-დაღესტნის საზღვარზე აფეთქების შედეგად 1 მესაზღვრე გარდაიცვალა, 2 - დაშავდა "რეალურად ვშიშობ ჩვენი ქვეყნის გამო, რომელსაც მართავს ადამიანი, რომელიც კლინიკური პარანოიით არის დაავადებული. ის ხომ მთავარსარდალია და იმ ქვეყნის კონსტიტუციის გარანტი, რომელიც იბრძვის. არ ვუარყობ, რომ ველოდი მოვლენების ასეთ განვითარებას, თუმცა არ მეგონა, თუ ის მიიღებდა მისთვის და მისი იმიჯისთვის ესოდენ დამაზიანებელ გადაწყვეტილებას. ფეხებით გათელო ადამიანის სახელმწიფოსადმი დამაკავშირებელი მთავარი სიმბოლო - მოქალაქეობის დამადასტურებელი პასპორტი, მოექცე მას, როგორც შოკოლადის ქარხანა „როშენის“ პროდუქტს, ეს უბრალოდ დამამცირებელია. ეს არ შეეფერება არც კაცს, არც მთავარსარდალს და არც პრეზიდენტს,“ - წერს საყვარელიძე. პოროშენკო ჩემთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევას აპირებს - დავით საყვარელიძე 