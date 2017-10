გამოვლენილი ინციდენტები ცდება პროცედურული ხასიათის ხარვეზებს და საარჩევნო პროცესის მნიშვნელოვან დარღვევებს წარმოადგენს – ISFED

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => isfed [1] => archevnebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178603 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => isfed [1] => archevnebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178603 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5733 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => isfed [1] => archevnebi2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => isfed [1] => archevnebi2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178603) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20531,5733) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178655 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 20:21:20 [post_date_gmt] => 2017-10-21 16:21:20 [post_content] => 18:00 საათისთვის ტელეკომპანია “რუსთავი 2-ის” მიერ „ედისონ რისერჩზე“ დაყრდნობით გავრცელებული ეგზიტპოლის შედეგები პარტიების მიხედვით ასეთია: „ქართული ოცნება“ - 58.00% „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ - 16.00% "ევროპული საქართველო" - 9.00% "პატრიოტთა ალიანსი" - 5.00% რუსთავი 2-ის ინფორმაციით, ეგზიტპოლის ცდომილება 2%-2.5%-ია. [post_title] => ეგზიტპოლის მიხედვით, "ქართულმა ოცნებამ" 58% მოიპოვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => egzitpolis-mikhedvit-qartulma-ocnebam-58-moipova [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 20:21:20 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 16:21:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178655 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 178622 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 19:39:12 [post_date_gmt] => 2017-10-21 15:39:12 [post_content] => ორგანიზაციის დამკვირვებლების მიერ გამოვლენილი ინციდენტები მთელ რიგ შემთხვევებში ცდება პროცედურული ხასიათის ხარვეზებს და წარმოადგენს საარჩევნო პროცესის მნიშვნელოვან დარღვევებს, რომელთაც შესაბამის საარჩევნო უბნებზე საარჩევნო პროცესზე არსებითი ხასიათის ნეგატიური გავლენის მოხდენა შეუძლია, – ამის შესახებ „სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ ავრცელებს. ორგანიზაციის განცხადებით, კვლავ ყველაზე პრობლემურ საარჩევნო ოლქად რჩება მარნეულის #22 ოლქი, სადაც, ცალკეულ უბნებზე, მთელი დღის განმავლობაში ფიქსირდება ისეთი სახის დარღვევები, რომლებიც გავლენას ახდენს არჩევნების შედეგებზე. კერძოდ, ბოლო მონაცემებით, მარნეულის #50-ე, 18-ე, 31-ე, 83-ე უბნებზე ფიქსირდება ისეთი არსებითი ხასიათის პროცედურული დარღვევები, როგორიცაა, არასათანადო დოკუმენტებით ხმის მიცემის, სხვის ნაცვლად ხმის მიცემის, მარკირების გარეშე ხმის მიცემის შემთხვევები და აგიტაცია საარჩევნო უბანზე. ამ დროისთვის 60 საჩივარი წარდგენილია საუბნო კომისიებში, 66 საჩივარია - საოლქო კომისიებში, ხოლო 47 შენიშვნა ჩანაწერთა წიგნშია დაფიქსირებული. რაც შეეხება კონკრეტულ დარღვევებს, როგორ ორგანიზაცია აცხადებს, 15:00 საათიდან 19:00 საათამდე მდგომარეობით, „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლების მიერ კენჭისყრის მიმდინარეობის დროს დაფიქსირდა არასათანადო დოკუმენტით ხმის მიცემა. კერძოდ, 22–ე მარნეულის საარჩევნო ოლქის 50–ე საარჩევნო უბანზე რამოდენიმე ამომრჩეველმა ხმა ვადაგასული პასპორტით მისცა; ამავე ოლქის მე–18 საარჩევნო უბანზე 3 რეგისტრატორმა ამომრჩევლებს ბიულეტენები პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე გადასცეს; ასევე, ორგანიზაციამ დააფიქსირა სხვის ნაცვლად ხმის მიცემა. კერძოდ, 22–ე მარნეულის საარჩევნო ოლქის 50–ე საარჩევნო უბანზე რამოდენიმე შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა სხვა ამომრჩევლის ნაცვლად ხმის მიცემას. გარდა ამისა, დამკვირვებლების მიერ დაფიქსირდა არაუფლებამოსილი პირის მიერ ხმის მიცემა 79–ე ბათუმის საარჩევნო ოლქის მე–2 საარჩევნო უბანზე 3 კომისიის წევრმა ხმა მისცა მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით, მიუხედავად იმისა, რომ არ იყვნენ მოცმეულ უბანზე რეგისტრირებული; 67–ე ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის 46–ე საარჩევნო უბანზე 2 ამომრჩეველმა ხმა მისცა როგორც გადასატანი ყუთით, ასევე უბანზე, რასთან დაკავშირებითაც ორგანიზაციამ მოითხოვა გადასატანი ყუთის ბათილობა; ორგანიზაციამ მარკირების გარეშე ხმის მიცემის 3 ფაქტი დააფიქსირა. კერძოდ, 22–ე მარნეულის საარჩევნო ოლქის 31–ე საარჩევნო უბანზე მარკირება არ შეუმოწმდა 3-ზე მეტ ამომრჩეველს; გარდა ამისა, გამოვლინდა ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა 79–ე ბათუმის საარჩევნო ოლქის მე–7 საარჩევნო უბანზე. ამომრჩეველს, რომელსაც ფიზიკური მდგომარეობის გამო ხმის მიცემა კაბინაში არ შეეძლო, ბიულეტენები კენჭისყრის კაბინის გარეთ, კომისიის წევრების თანდასწრებით შემოხაზა; გარდა ამისა, 22–ე მარნეულის საარჩევნო ოლქის 84–ე სარჩევნო უბანზე რეგისტრატორი აგიტაციას „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ სასარგებლოდ ეწეოდა, კერძოდ, უბანზე მოსულ ამომრჩევლებს პარტიის რიგით ნომერზე მიუთითებდა. ორგანიზაცია ასევე საუბრობს დამკვირვებელზე ზეწოლის ფაქტზეც. კერძოდ, 22–ე მარნეულის საარჩევნო ოლქის 74–ე საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარე იჩენს აგრესიულ და უარყოფით დამოკიდებულებას ორგანიზაციის დამკვირვებლის მიმართ; ამავე უბანზე სადამკვირვებლო ორგანიზაცია „ერთსულოვნება ადამიანის უფლებებისთვის“ დამკვირვებელი ნაზახის გოისუბოვი ზეწოლას ახდენს „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელზე, რათა მან არ დაწეროს საჩივარი. აღსანიშნავია, რომ ეს პირი დღის განმავლობაში გავლენას ახდენდა ამომრჩევლების ნების გამოვლენაზე. ორგანიზაცია სხვა პროცედურულ დარღვევებზეც საუბრობს. კერძოდ, მე–20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის მე–2 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ერთი ბიულეტენი კონვერტების გარეშე მოათავსა ყუთში. მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის #27 საარჩევნო უბანზე კი, ამომრჩეველთა სიაში გარდაცვლილი პირია. რაც შეეხება საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოებას, ორგანიზაციის მიერ ასეთი 11 ფაქტია დაფიქსირებული. [post_title] => ინციდენტები ცდება პროცედურულ ხარვეზებს და მნიშვნელოვან დარღვევებს აქვს ადგილი - ISFED [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => incidentebi-cdeba-procedurul-kharvezebs-da-mnishvnelovan-darghvevebs-aqvs-adgili-isfed [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 19:39:38 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 15:39:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178622 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 178419 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-21 19:08:06 [post_date_gmt] => 2017-10-21 15:08:06 [post_content] => საარჩევნო დღეს, მთავრობის წევრები და საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები, როგორც წესი, ხმის მისაცემად ოჯახთან ერთად მიდიან. თუმცა არიან გამონაკლისებიც. მაგალითად წელს, პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და მერობის ერთ–ერთი კანდიდატი კახა კალაძე საარჩევნო უბანზე მეუღლისა და შვილების გარეშე გამოცხადდნენ. "ფორტუნა" გთავაზობთ ფოტოებს, როგორ გამოიყურებოდნენ "ცნობილების" მეუღლეები არჩევნების დღეს. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="178427,178592,178428,178424,178591,178425,178426"] [post_title] => მთავრობის წევრებისა და კანდიდატების მეუღლეები არჩევნებზე – ფოტოები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mtavrobis-wevrebisa-da-kandidatebis-meughleebi-archevnebze-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 19:11:43 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 15:11:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178419 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 178655 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 20:21:20 [post_date_gmt] => 2017-10-21 16:21:20 [post_content] => 18:00 საათისთვის ტელეკომპანია “რუსთავი 2-ის” მიერ „ედისონ რისერჩზე“ დაყრდნობით გავრცელებული ეგზიტპოლის შედეგები პარტიების მიხედვით ასეთია: „ქართული ოცნება“ - 58.00% „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ - 16.00% "ევროპული საქართველო" - 9.00% "პატრიოტთა ალიანსი" - 5.00% რუსთავი 2-ის ინფორმაციით, ეგზიტპოლის ცდომილება 2%-2.5%-ია. [post_title] => ეგზიტპოლის მიხედვით, "ქართულმა ოცნებამ" 58% მოიპოვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => egzitpolis-mikhedvit-qartulma-ocnebam-58-moipova [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 20:21:20 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 16:21:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178655 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 16 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 79900f8d268ce86ce25fc573fcf4f052 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )