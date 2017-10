გამოვთქვამ იმედს, რომ პრეზიდენტი მიიღებს პრაგმატულ გადაწყვეტილებას – გიორგი კახიანი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakonstitucio-cvlilebebi [1] => giorgi-margvelashvli [2] => giorgi-kakhiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170982 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakonstitucio-cvlilebebi [1] => giorgi-margvelashvli [2] => giorgi-kakhiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170982 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 12791 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sakonstitucio-cvlilebebi [1] => giorgi-margvelashvli [2] => giorgi-kakhiani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sakonstitucio-cvlilebebi [1] => giorgi-margvelashvli [2] => giorgi-kakhiani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170982) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19297,15522,12791) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170960 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-04 12:47:28 [post_date_gmt] => 2017-10-04 08:47:28 [post_content] => „ყველას მხრიდან მთავარი განწყობა უნდა იყოს კონსენსუსის ძიება,“ - ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა, გიორგი აბაშიშვილმა, დღეს პრეზიდენტის სასახლეში გიორგი მარგველაშვილისა და მმართველი პარტიის დაგეგმილ შეხვედრის კომენტირებისას განაცხადა. აბაშიშვილის თქმით, ფაქტია, რომ არსებული რთული მდგომარეობიდან საჭიროა გამოსავლის მოძიება. „გამოსავალი არის ერთადერთი - უნდა მოხერხდეს ფართო კონსენსუსი. კონსენსუსი შესაძლებელია და ეს დადასტურდა სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიასთან შეხვედრის დროს, როდესაც, მიუხედავად განსხვავებული შეხედულებებისა, მთელ რიგ უმნიშვნელოვანეს საკითხებთან დაკავშირებით შესაძლებელი გახდა საერთო პოზიციის ჩამოყალიბება. შესაბამისად, ყველას მხრიდან მთავარი განწყობა უნდა იყოს კონსენსუსის ძიება. ამ შემთხვევაში ეს იქნება ზუსტად ერთადერთი გზა და ბოლო შესაძლებლობა, რათა ამ რთული მდგომარეობიდან გამოვიდეთ," - განაცხადა აბაშიშვილმა. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მმართველ პარტიას დღეს, 16:00 საათზე შეხვდება. ყველას მხრიდან მთავარი განწყობა უნდა იყოს კონსენსუსის ძიება - გიორგი აბაშიშვილი

„ჩვენ არ გვჭირდება ვეტო. ჩვენ არავისთვის გვითხოვია კონსტიტუციაში დამატებითი ცვლილებების თაობაზე შემხვედრი ნაბიჯის გადმოდგმა," - ამის შესახებ „ქართული ოცნების" დეპუტატმა, ეკა ბესელიამ, დღეს ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. „ეს იყო არა ჩვენი სურვილის, არამედ ჩვენი მზაობის დემონსტრირება კონსენსუსისთვის. ცვლილებები, რომელიც ჩვენი მხრიდან კონსენსუსის თუ კომპრომისის შედეგად მზადდება, ძალიან სერიოზული კომპრომისი და დათმობაა იმისთვის, რომ კიდევ უფრო დავუახლოვდეთ შეთანხმების პროცესს. "ვენეციის კომისიასთან" კონსულტაციების შედეგად ჩვენი მხრიდან გადაიდგა დამატებითი ნაბიჯი,“ - განაცხადა ეკა ბესელიამ. მმართველი უმრავლესობა ახალმიღებულ კონსტიტუციაში ცვლილებების განხორციელებას აპირებს, რომლის ფარგლებში ე.წ. ბონუსის სისტემის გაუქმება და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო ბლოკებს დაშვება იგეგმება. „ქართული ოცნება“ პრეზიდენტს სთავაზობს, ვეტო საკონსტიტუციო ცვლილებებზე სწორედ ამ ორი საკითხის გათვალისწინებით გამოიყენოს. ჩვენ არავისთვის გვითხოვია კონსტიტუციაში დამატებით ცვლილებებზე შემხვედრი ნაბიჯის გადმოდგმა - ეკა ბესელია პრეზიდენტი დღეს მმართველ გუნდს შეხვდება

გიორგი მარგველაშვილი მმართველი პარტიის წევრებს დღეს პრეზიდენტის სასახლეში ელოდება. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით შეხვედრა 16:00 საათზეა ჩანიშნული. რა ფორმატში შედგება შეხვედრა და ვინ დაესწრება მას უმრავლესობის მხრიდან, ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება. თუმცა ცნობილია, რომ შეხვედრაზე არ იქნება პარლამენტის თავმჯდომარე. ირაკლი კობახიძე ვენეციაში გაემგზავრა, სადაც 6 ოქტომბერს "ვენეციის კომისიის" პლენარული სხდომა იმართება. 2017-10-04