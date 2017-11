გამრეკელის ქუჩაზე ბერი ნიკოლოზის მრევლი და საპატრულო პოლიციაა მობილიზებული

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => protesti [1] => beri-nikolozi [2] => gamrekelis-qucha ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187585 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => protesti [1] => beri-nikolozi [2] => gamrekelis-qucha ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187585 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1891 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => protesti [1] => beri-nikolozi [2] => gamrekelis-qucha ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => protesti [1] => beri-nikolozi [2] => gamrekelis-qucha ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187585) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21203,21204,1891) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177313 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-19 13:16:20 [post_date_gmt] => 2017-10-19 09:16:20 [post_content] => 67-ე საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი პროტესტის ფონზე მიმდინარეობს. მოსწავლეების ნაწილი სკოლის პედაგოგის გათავისუფლებას აპროტესტებს. როგორც საპროტესტო აქციაზე მყოფი სკოლის მოსწავლეები აცხადებენ, სკოლაში დაძაბული სიტუაციაა. მათივე ინფორმაციით, მასწავლებლები 2 ჯგუფად არიან გაყოფილი. ნაწილი სკოლის დირექტორს მხრობა, ნაწილი კი არა. მათი განმარტებით, დირექტორმა გადაწყვეტილება პირადი ინტერესის გამო მიიღო. "ვეწინააღმდეგებით ქალბატონ დოდო კეზუას სკოლიდან გაშვებას, ჩვენი ძველი ქიმიის მასწავლებლის. მართალია, ჩვენ მასთან შეხება არ გვაქვს, მაგრამ 4 წელი გვასწავლიდა და პატივს ვცემთ, ვიცით როგორი მასწავლებელია. მეორე ის არის, რომ საუბარი იყო სამ საჩივარზე, რომელიც მისი მიმართულებით იყო დაწერილი. მინდა, გითხრათ, რომ ბავშვები არანაირ ზეწოლას არ აღიარებენ მასწავლებლის მხრიდან და, თუ რაიმე ნეგატიური იყო დაწერილი, პირადად ჩემი და არის მე-8 კლასელი, ამ კლასში მოხდა ეს ინციდენტი და მაქვს ინფორმაცია, რომ ბავშვებზე მიმდინარეობდა ზეწოლა, რომ დაეწერათ ის, რაც არ მომხდარა,“ - აცხადებს ერთ-ერთი მოსწავლე. სამეურვეო საბჭოს წევრი მშობლები კი ამბობენ, რომ ქიმიის მასწავლებელი, რომლის გათავისუფლებაც იგეგმება, არაერთხელ არის შემჩნეული ბავშვებზე ფიზიკურ ძალადობაში და ამის მტკიცებულებებს დისციპლინური კომიტეტი იკვლევს. "ერთ ფაქტის მომსწრე პირადად გავხდი, რა დღეში იყო ის ბავშვი, როდესაც ყვებოდა, როგორ სცემს ის მასწავლებელმა და როგორ სცემა მის კლასელებს. ის ბავშვი არის ეთნიკური აზერბაიჯანელი, მიაყენა მასწავლებელმა კლასის თანდასწრებით შეურაცხყოფა და უთხრა, რომ იგი თათრების ქორწილში არ ყოფილა და უნდა გაათხოვოს მეათე კლასელი ბავშვი, რათა თათრების ქორწილს დაესწროს,“ - აცხადებს 67-ე სკოლის მოსწავლის მშობელი, ნათია მახარაშვილი. [post_title] => 67-ე საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი პროტესტის ფონზე მიმდინარეობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 67-e-sajaro-skolashi-saswavlo-procesi-protestis-fonze-mimdinareobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 13:30:27 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 09:30:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177313 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 176240 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-17 12:33:50 [post_date_gmt] => 2017-10-17 08:33:50 [post_content] => 40-მდე მცირე და საშუალო საკაბელო ოპერატორი 6 ქართულ არხს დღეს საპროტესტოდ გათიშავს, - ამის შესახებ საქართველოს საკაბელო ტელევიზიების კავშირის აღმასრულებელმა დირექტორმა, თეონა ბერუაშვილმა, მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებულ პირებთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. როგორც თეონა ბერუაშვილმა განაცხადა, "რუსთავი 2", "იმედი", "მაესტრო", "ჯიდიესი", "მარაო" და "კომედი არხი", დღეს 12:00 საათიდან საპროტესტოდ გაითიშება. თეონა ბერუაშვილის განცხადებით, აღნიშნულის მიზეზი არის მითითებული ტელეარხებისგან მათი სიგნალის გავრცელებაში თანხის მოთხოვნა, რომელსაც კომპანია "მედია რაითს ჯორჯია" ითხოვდა. თეონა ბერუაშვილის თქმით, "მედია რაითს ჯორჯიასთან" მოლაპარაკებები რამდენჯერმე გაიმართა, მათ შორის, იყო წერილობითი კომუნიკაციაც, თუმცა მოლაპარაკებები ვერ შედგა. პრესკონფერენციაზე ვერ აკონკრეტებენ, თუ როდამდე გასტანს აღნიშნული არხების საპროტესტოდ გათიშვა და აცხადებენ, რომ ეს ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, თუმცა, „შესაძლოა ამან დიდხანს არ გასტანოს, რადგან არჩევნებია და საკაბელო ოპერატორები ამ ფაქტორს გაითვალისწინებენ“. რაც შეეხება "მაგთიკომს" და "სილქნეტს", როგორც პრესკონფერენციაზე აღინიშნა, ისინი არხებს საპროტესტოდ არ გათიშავენ, "მაგთიკომმა" "მედია რაითს ჯორჯიასთან" ხელშეკრულება გააფორმა. მათივე ინფორმაციით, "სილქნეტი" მხარს უჭერს საკაბელო ოპერატორების განცხადებებს, თუმცა არხებს საპროტესტოდ არ თიშავს. რამდენიმე თვის წინ საკაბელო ოპერატორებმა შპს „მედია რაითს ჯორჯიასგან" წერილი მიიღო, რომელშიც კომპანია აცხადებდა, რომ ჰქონდა ექსკლუზიური უფლება სამაუწყებლო არხების - „იმედი", „რუსთავი 2", „ჯიდიესი", „მარაო", „კომედი არხი", „მაესტრო" კომერციულ დისტრიბუციაზე საკაბელო ტელევიზიებსა და ინტერნეტ სივრცეში. წერილში „მედია რაითს ჯორჯია" ასევე განმარტავდა, რომ დაინტერესების შემთხვევაში საკაბელო ოპერატორებმა აღნიშნულ ორგანიზაციას უნდა მიმართონ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მათ შეუწყდებათ ზემოაღნიშნული სამაუწყებლო არხების ტრანსლირირების ან/და მათი კონტენტის განთავსების უფლება. "მედია რაითს ჯორჯიასა" და საკაბელო ოპერატორებს შორის მოლაპარაკებები რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს. [post_title] => 40-მდე საკაბელო ოპერატორი ქართულ არხებს გათიშავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 40-mde-sakabelo-operatori-qartul-arkhebs-gatishavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-17 12:33:50 [post_modified_gmt] => 2017-10-17 08:33:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176240 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 162942 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-12 19:30:36 [post_date_gmt] => 2017-09-12 15:30:36 [post_content] => მეტრო „რუსთაველის“ მიმდებარე ტერიტორიიდან “ქართველთა მარშის” მონაწილეებმა სოროსის ფონდის ოფისთან გადაინაცვლეს. მათ ოფისის მიმართულებით პროტესტის ნიშნად მაშხალები გაისროლეს. ადგილზე მობილიზებულები იყვნენ სამართალდამცავები. ამ წუთებში, პროტესტის მონაწილეები პარტია “ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველოს” თბილისის მერობის კანდიდატის, კახი კალაძის შტაბისკენ მიემართებიან. პროტესტის მონაწილეთა მოთხოვნაა დაკანონდეს, რომ უცხოელებზე მიწა არ გასხვისდეს. [post_title] => "ქართველთა მარშის" მონაწილეებმა სოროსის ფონდის ოფისს მაშხალები ესროლეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartvelta-marshis-monawileebma-sorosis-fondis-ofiss-mashkhalebi-esroles [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-12 19:35:50 [post_modified_gmt] => 2017-09-12 15:35:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162942 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 177313 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-19 13:16:20 [post_date_gmt] => 2017-10-19 09:16:20 [post_content] => 67-ე საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი პროტესტის ფონზე მიმდინარეობს. მოსწავლეების ნაწილი სკოლის პედაგოგის გათავისუფლებას აპროტესტებს. როგორც საპროტესტო აქციაზე მყოფი სკოლის მოსწავლეები აცხადებენ, სკოლაში დაძაბული სიტუაციაა. მათივე ინფორმაციით, მასწავლებლები 2 ჯგუფად არიან გაყოფილი. ნაწილი სკოლის დირექტორს მხრობა, ნაწილი კი არა. მათი განმარტებით, დირექტორმა გადაწყვეტილება პირადი ინტერესის გამო მიიღო. "ვეწინააღმდეგებით ქალბატონ დოდო კეზუას სკოლიდან გაშვებას, ჩვენი ძველი ქიმიის მასწავლებლის. მართალია, ჩვენ მასთან შეხება არ გვაქვს, მაგრამ 4 წელი გვასწავლიდა და პატივს ვცემთ, ვიცით როგორი მასწავლებელია. მეორე ის არის, რომ საუბარი იყო სამ საჩივარზე, რომელიც მისი მიმართულებით იყო დაწერილი. მინდა, გითხრათ, რომ ბავშვები არანაირ ზეწოლას არ აღიარებენ მასწავლებლის მხრიდან და, თუ რაიმე ნეგატიური იყო დაწერილი, პირადად ჩემი და არის მე-8 კლასელი, ამ კლასში მოხდა ეს ინციდენტი და მაქვს ინფორმაცია, რომ ბავშვებზე მიმდინარეობდა ზეწოლა, რომ დაეწერათ ის, რაც არ მომხდარა,“ - აცხადებს ერთ-ერთი მოსწავლე. სამეურვეო საბჭოს წევრი მშობლები კი ამბობენ, რომ ქიმიის მასწავლებელი, რომლის გათავისუფლებაც იგეგმება, არაერთხელ არის შემჩნეული ბავშვებზე ფიზიკურ ძალადობაში და ამის მტკიცებულებებს დისციპლინური კომიტეტი იკვლევს. "ერთ ფაქტის მომსწრე პირადად გავხდი, რა დღეში იყო ის ბავშვი, როდესაც ყვებოდა, როგორ სცემს ის მასწავლებელმა და როგორ სცემა მის კლასელებს. ის ბავშვი არის ეთნიკური აზერბაიჯანელი, მიაყენა მასწავლებელმა კლასის თანდასწრებით შეურაცხყოფა და უთხრა, რომ იგი თათრების ქორწილში არ ყოფილა და უნდა გაათხოვოს მეათე კლასელი ბავშვი, რათა თათრების ქორწილს დაესწროს,“ - აცხადებს 67-ე სკოლის მოსწავლის მშობელი, ნათია მახარაშვილი. [post_title] => 67-ე საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი პროტესტის ფონზე მიმდინარეობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 67-e-sajaro-skolashi-saswavlo-procesi-protestis-fonze-mimdinareobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 13:30:27 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 09:30:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177313 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 9 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4ec7c74a78d97c634fd7aaff11daba20 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )