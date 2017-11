განაჩენის მასალებით არ მტკიცდება, რომ რეალურად დანაშაულს ჰქონდა ადგილი – ომბუდსმენი ე.წ. ციანიდის საქმეზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ganckhadeba [1] => ucha-nanuashvili [2] => mama-giorgi-mamaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187411 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ganckhadeba [1] => ucha-nanuashvili [2] => mama-giorgi-mamaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187411 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1920 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ganckhadeba [1] => ucha-nanuashvili [2] => mama-giorgi-mamaladze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ganckhadeba [1] => ucha-nanuashvili [2] => mama-giorgi-mamaladze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187411) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1920,13559,3675) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187373 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-15 13:26:34 [post_date_gmt] => 2017-11-15 09:26:34 [post_content] => სახალხო დამცველი, უჩა ნანუაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარისგან განმარტებებს ელოდება. უჩა ნანუაშვილს აინტერესებს, თუ რას გულისხმობდა ირაკლი კობახიძე მასთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებაში, სადაც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ სახალხო დამცველი პოლიტიკური ფიგურაა. ნანუაშვილი მიიჩნევს, რომ მისი სახალხო დამცველად მუშაობისას აპარატი და თავად ის მაქსიმალურად დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი იყო. "ველოდები განმარტებებს, თუ რას გულისხმობს ბატონი ირაკლი კონკრეტულად პოლიტიკურ განცხადებებში და იმაში, რომ პოლიტიკური ფიგურაა სახალხო დამცველი. ამასთან დაკავშირებით უფრო მეტი ინფორმაცია მჭირდება. სახალხო დამცველი არ ფიქრობს, რომ რომელიმე მისი გადაწყვეტილება, მისი საქმიანობა იყო პოლიტიკური. პირიქით, სწორედ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, წლების განმავლობაში სახალხო დამცველის აპარატი მუშაობდა და ცდილობდა, მაქსიმალურად ობიექტური და ყოველგვარი გავლენებისგან თავისუფალი ყოფილიყო, რაც მე ვფიქრობ, შევძელით," - განაცხადა ნანუაშვილმა. რაც შეეხება მის შემცვლელს, ნანუაშვილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ საზოგადოების აზრიც უნდა გაითვალისწინოს და მათი მონაწილეობით შეარჩიოს კანდიდატი. სახალხო დამცველის თქმით, კანდიდატი ასევე გარკვეულ კრიტერიუმებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს. [post_title] => უჩა ნანუაშვილი პარლამენტის თავმჯდომარისგან განმარტებებს ელოდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ucha-nanuashvili-parlamentis-tavmjdomarisgan-ganmartebebs-elodeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-15 13:43:33 [post_modified_gmt] => 2017-11-15 09:43:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187373 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 186994 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-14 12:38:18 [post_date_gmt] => 2017-11-14 08:38:18 [post_content] => განათლებისა და მეცნიერების ახალი მინისტრის, მიხეილ ჩხენკელის, განცხადებით, მთავრობის 4-პუნქტიან გეგმაში განათლების მიმართულებას უაღრესად მნიშვნელოვანი როლი აქვს და განათლებისა და მეცნიერების ხარისხის განვითარება ჩვენი სამინისტროს მთავარი ქვაკუთხედი. "ყველა ახალგაზრდამ უნდა იგრძნოს, რომ სახელმწიფო მასზე ზრუნავს. ჩვენ გვყავს ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები და ძალიან კარგი თაობა მოდის და ამ თაობას ჩვენ უნდა შევუქმნათ ყველა პურობა იმისთვის, რომ მათი ნიჭისა და პოტენციალის რეალიზება მოხდეს. ჩვენი საზრუნავი იქნება ახალგაზრდობის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ჩვენი ფუნდამენტი იქნება და ამას კომპლექსური მიდგომა სჭირდება. ჯანსაღი ცხოვრების წესი არის მნიშვნელოვანი საკითხი და აქედან გამომდინარე ამ ფუნდამენტური საკითხის შესწავლა მოხდება კომპლექსურად," - განაცხადა მიხეილ ჩხენკელმა. ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, ნინო გვენეტაძე, თანამდებობიდან არ გადამდგარა. "საქართველოს უზენაესი სასამართლო აცხადებს, რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, ნინო გვენეტაძე, ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას," - ნათქვამია განცხადებაში. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნინო გვენეტაძემ თანამდებობა დატოვა. [post_title] => ნინო გვენეტაძე თანამდებობიდან არ გადამდგარა - უზენაესი სასამართლო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nino-gvenetadze-tanamdebobidan-ar-gadamdgara-uzenaesi-sasamartlo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 13:34:32 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 09:34:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186094 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 187373 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-15 13:26:34 [post_date_gmt] => 2017-11-15 09:26:34 [post_content] => სახალხო დამცველი, უჩა ნანუაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარისგან განმარტებებს ელოდება. უჩა ნანუაშვილს აინტერესებს, თუ რას გულისხმობდა ირაკლი კობახიძე მასთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებაში, სადაც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ სახალხო დამცველი პოლიტიკური ფიგურაა. ნანუაშვილი მიიჩნევს, რომ მისი სახალხო დამცველად მუშაობისას აპარატი და თავად ის მაქსიმალურად დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი იყო. "ველოდები განმარტებებს, თუ რას გულისხმობს ბატონი ირაკლი კონკრეტულად პოლიტიკურ განცხადებებში და იმაში, რომ პოლიტიკური ფიგურაა სახალხო დამცველი. ამასთან დაკავშირებით უფრო მეტი ინფორმაცია მჭირდება. სახალხო დამცველი არ ფიქრობს, რომ რომელიმე მისი გადაწყვეტილება, მისი საქმიანობა იყო პოლიტიკური. პირიქით, სწორედ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, წლების განმავლობაში სახალხო დამცველის აპარატი მუშაობდა და ცდილობდა, მაქსიმალურად ობიექტური და ყოველგვარი გავლენებისგან თავისუფალი ყოფილიყო, რაც მე ვფიქრობ, შევძელით," - განაცხადა ნანუაშვილმა. რაც შეეხება მის შემცვლელს, ნანუაშვილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ საზოგადოების აზრიც უნდა გაითვალისწინოს და მათი მონაწილეობით შეარჩიოს კანდიდატი. სახალხო დამცველის თქმით, კანდიდატი ასევე გარკვეულ კრიტერიუმებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს. [post_title] => უჩა ნანუაშვილი პარლამენტის თავმჯდომარისგან განმარტებებს ელოდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ucha-nanuashvili-parlamentis-tavmjdomarisgan-ganmartebebs-elodeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-15 13:43:33 [post_modified_gmt] => 2017-11-15 09:43:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187373 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 123 [max_num_pages] => 41 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 12b7501163d3ec57c76a5ed216838777 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )