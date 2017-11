განახლებული რომანი – სელენა გომესი და ჯასთინ ბიბერი პაპარაცებმა გამოიჭირეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => selena-gomesi [1] => jastin-biberi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187567 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => selena-gomesi [1] => jastin-biberi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187567 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 454 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => selena-gomesi [1] => jastin-biberi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => selena-gomesi [1] => jastin-biberi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187567) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (479,454) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179052 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-23 10:15:06 [post_date_gmt] => 2017-10-23 06:15:06 [post_content] => ნიუ-იორკში აქტიურად მიმდინარეობს ვუდი ალენის ახალი ფილმის გადაღებები, რომელსაც ვარსკვლავური ჯგუფი ჰყავს. სელენა გომესის შემდეგ, კადრში ჯუდ ლოუ, ელ ფანინგი და რებეკა ჰოლი მოხვდნენ. არანაირი დეტალი ალენის ახალ ფილმზე არ არსებობს, გარდა მსახიობთა შემადგენლობისა და ესენი არიან: ტიმოთი ჩალამეტი, დიეგო ლუნა, სელენა გომესი, რებეკა ჰოლი, ჯუდ ლოუ და ა.შ. ფოტოები [post_title] => ჯუდ ლოუ და ელ ფანინგი ვუდი ალენის ახალი ფილმის გადაღებებზე (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jud-lou-da-el-faningi-vudi-alenis-akhali-filmis-gadaghebebze-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-23 11:19:56 [post_modified_gmt] => 2017-10-23 07:19:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179052 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 70523 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-08-18 12:30:30 [post_date_gmt] => 2016-08-18 08:30:30 [post_content] => როგორც ჩანს, ჯასტინ ბიბერის და სელენა გომესის კამათი Instagram-ში ძალიან შორს წავიდა. ვარსკვლავები არ შემოიფარგლნენ უწყინარი შენიშვნებით და სერიოზულ შეტევაზე გადავიდნენ. მილიონობით ინტერნეტ-მომხმარებლის თვალწინ ბიბერმა და გომესმა ერთმანეთს საკმაოდ სერიოზული ბრალდებები წაუყენეს. ბიბერი ფანების ქცევამაც გააღიზიანა და საკუთარი Instagram-ის დახურვით დაიმუქრა, თუ თაყვანისმცემლები მისი ახალი მეგობარი გოგონას, 17 წლის სოფი რიჩის მისამართით შეურაცხმყოფელ კომენტარებს არ დაანებებდნენ თავს. ”უცნაურია, როცა ის, ვისაც ბევრჯერ უღალატია, სხვას ადანაშაულებს ღალატში. რა გასაკვირია, რომ ფანები აღშფოთდნენ”, - აღნიშნა გომესმა. ბიბერმა ვერ მოითმინა ყოფილი შეყვარებულის შენიშვნა და მას ზეინ მალიკთან ურთიერთობა შეახსენა. საინტერესოა, რომ სელენა და ზეინი არასდროს უნახავთ ერთად. გომესმა მხოლოდ ერთხელ ახსენა მალიკი ინტერვიუში და ხუმრობით აღნიშნა, რომ აუცილებლად დათანხმდებოდა მასთან პაემანს. იყო თუ არა სიმართლე ბიბერის სიტყვებში, თუ მან უბრალოდ საკუთარი დანაშაულის გადაბრალება სცადა სხვაზე - გაურკვეველია. თუმცა, ისტორიას საკმაოდ მოულოდნელად დასრულდა. ბიბერმა მართლაც დახურა თავისი ექაუნთი და 77,8 მლნ. თაყვანისმცემელს დასწყვიტა გული. [gallery link="file" ids="70524,70525,70526"] [post_title] => ჯასტინ ბიბერმა სელენა გომესი ზეინ მალიკთან ღალატში დაადანაშაულა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jastin-biberma-selena-gomesi-zein-maliktan-ghalatshi-daadanashaula [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-08-18 12:31:14 [post_modified_gmt] => 2016-08-18 08:31:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=70523 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 70378 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-08-18 11:59:34 [post_date_gmt] => 2016-08-18 07:59:34 [post_content] => ჯასტინ ბიბერი, კელვინ ჰარისი, კეტი პერი, სოფი ტერნერი, კიმ კარდაშიანი და სხვები პაპარაცების ფოტოობიექტივში მოხვდნენ, რომლებიც ვარსკვლავებს ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც არ ასვენებენ და მათ ყოველ ნაბიჯს აკონტროლებენ. კელვინ ჰარისი სპორტდარბაზს ტოვებს ჯასტინ ბიბერი და სოფია რიჩი კეტი პერი ლოს-ანჯელესში სოფი ტერნერი კალიფორნიის პლაჟზე ისვენებს კიმ კარდაშიანი Revolve-ის წვეულებაზე დიტა ფონ ტიზა ადელის კონცერტზე ლოს-ანჯელოსში [post_title] => სტოპკადრი: ვარსკვლავები პაპარაცების ფოტოობიექტივში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stopkadri-varskvlavebi-paparacebis-fotoobieqtivshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-08-18 12:13:15 [post_modified_gmt] => 2016-08-18 08:13:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=70378 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 179052 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-23 10:15:06 [post_date_gmt] => 2017-10-23 06:15:06 [post_content] => ნიუ-იორკში აქტიურად მიმდინარეობს ვუდი ალენის ახალი ფილმის გადაღებები, რომელსაც ვარსკვლავური ჯგუფი ჰყავს. სელენა გომესის შემდეგ, კადრში ჯუდ ლოუ, ელ ფანინგი და რებეკა ჰოლი მოხვდნენ. არანაირი დეტალი ალენის ახალ ფილმზე არ არსებობს, გარდა მსახიობთა შემადგენლობისა და ესენი არიან: ტიმოთი ჩალამეტი, დიეგო ლუნა, სელენა გომესი, რებეკა ჰოლი, ჯუდ ლოუ და ა.შ. ფოტოები [post_title] => ჯუდ ლოუ და ელ ფანინგი ვუდი ალენის ახალი ფილმის გადაღებებზე (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jud-lou-da-el-faningi-vudi-alenis-akhali-filmis-gadaghebebze-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-23 11:19:56 [post_modified_gmt] => 2017-10-23 07:19:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179052 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 15 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 145a20a7bdde7d46a93948a423817632 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )