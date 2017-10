გარდაბანში რძის გადამამუშავებელი საწარმო გაიხსნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gardabani [1] => akhali-sawarmo [2] => ertiani-agroproeqtis-programa [3] => teletis-yvelis-sakhli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174246 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gardabani [1] => akhali-sawarmo [2] => ertiani-agroproeqtis-programa [3] => teletis-yvelis-sakhli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174246 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5249 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gardabani [1] => akhali-sawarmo [2] => ertiani-agroproeqtis-programa [3] => teletis-yvelis-sakhli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gardabani [1] => akhali-sawarmo [2] => ertiani-agroproeqtis-programa [3] => teletis-yvelis-sakhli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174246) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9230,10065,5249,20166) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 150053 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-31 11:17:43 [post_date_gmt] => 2017-07-31 07:17:43 [post_content] => გარდაბანში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი, კომბინირებული საკვების მწარმოებელი ქარხანა გაიხსნა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, საწარმო კომპანია “მჯ ინტერნაციონალ ჯორჯიას“ ეკუთვნის და თვეში 60 -დან 100 -მდე ტონა კომბინირებულ საკვებს, პრემიქსსა და კონცენტრატებს აწარმოებს. პროდუქციის რეალიზაცია ხდება ადგილობრივ ბაზარზე. კომპანია შეღავათიანი აგროკრედიტის ბენეფიციარია. საწარმოში ჯამურად 130 000 აშშ დოლარამდე ინვესტიცია განხორციელდა, აქედან 30 000 აშშ დოლარს შეღავათიანი აგროკრედიტი შეადგენს, ხოლო 100 000 აშშ დოლარამდე ბენეფიციარის საკუთარი ინვესტიციაა. უწყების ცნობით, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ქვემო ქართლის რეგიონში შეიქმნა 19 ახალი საწარმო, ხოლო საქართველოს მასშტაბით უკვე დაფინანსდა 750-ზე მეტი მოქმედი და 162 ახალი საწარმო. [post_title] => გარდაბანში კომბინირებული საკვების მწარმოებელი ქარხანა გაიხსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gardabanshi-kombinirebuli-sakvebis-mwarmoebeli-qarkhana-gaikhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-31 11:20:30 [post_modified_gmt] => 2017-07-31 07:20:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=150053 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 146460 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-15 14:22:12 [post_date_gmt] => 2017-07-15 10:22:12 [post_content] => ქარელის მუნიციპალიტეტში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი თევზის გადამამუშავებელი საწარმო, შპს „ახალი თევზი" გაიხსნა. აღნიშნული საწარმო „ერთიანი აგროპორექტის" ფარგლებში შეიქმნა. „ახალი თევზი" წლიურად 150 ტონა სხვადასხვა სახეობის თევზისა და ხიზილალას წარმოებას უზრუნველყოფს. საწარმოში 30 ადამიანია დასაქმებული. უახლოეს მომავალში მათი რიცხვი 65-მდე გაიზრდება. ამ ეტაპზე პროდუქციის 100% განკუთვნილია ადგილობრივი ბაზრისთვის, იგეგმება ექსპორტზე გატანაც. კომპანია „სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროგრამის" ბენეფიციარია. საწარმოში ჯამურად 1,500,000 აშშ დოლარი ინვესტიცია განხორციელდა, აქედან, 249,081 აშშ დოლარი გრანტია, ხოლო 311,352 აშშ დოლარი შეღავათიანი აგროკრედიტი. „სახელმწიფოს მხრიდან გამოყოფილი გრანტით შესაძლებელი გახდა ახალი გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნა, რომელიც ზოგადად დარგს და თევზის წარმოებას მიეხმარება. გადამამუშავებელი სიმძლავრეების განვითარება არის პრინციპულად საჭირო, რომ ჩვენ სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა სექტორს, მათ შორის, თევზის წარმოებასშევუწყოთ ხელი. დღეისათვისჩვენს ბაზარზე,ძირითადად, იმპორტირებული თევზი და თევზის პროდუქტებია. ასეთი ტიპის საწარმოები ქვეყანაში თვითუზრუნველყოფის გაზრდას შეუწყობს ხელს", - განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა. როგორც ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, „ახალი თევზი", რომელიც ერთ-ერთი პირველი თევზის გადამამუშავებელი ქართული საწარმოა, მნიშვნელოვანი სტიმული იქნება რეგიონში საკალმახე ფერმერული მეურნეობების განვითარებისთვის. აღსანიშნავია, რომ უახლოეს მომავალში კომპანია სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოსა და USAID/REAP-ის მხარდაჭერით საერთაშორისო სტანდარტის ISO:22,000 აღებასაც გეგმავს. საერთაშორისო სტანდარტის საერთო ღირებულებიდან 30% ბენეფიციარს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ დაუფინანსა, 50%-ისდაფინანსებას USAID/REAP მოახდენს, ხოლო დარჩენილი 20%-ისგადახდას ბენეფიციარი თავად უზრუნველყოფს. შპს „ახალი თევზი" სერტიფიკატსნოემბრის თვეში აიღებს. 2013 წლიდან, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო სხვადასხვა პროექტს ახორციელებს ახალი საწარმოების შექმნის მიზნით. პროექტების ფარგლებში, შეღავათიანი სესხები გაიცემა როგორც ახალი საწარმოების შექმნისთვის, ასევე უკვე არსებულის გაფართოებისთვის. ამ ეტაპზე, პროექტის ფარგლებში უკვე დაფინანსდა 750-ზე მეტი მოქმედი და 162 ახალი საწარმო, დასაქმდა 10 ათასამდე ადამიანი. [post_title] => ქარელში ახალი საწარმო გაიხსნა, სადაც სხვადასხვა სახეობის თევზს და ხიზილალას აწარმოებენ

ქარელის მუნიციპალიტეტში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი თევზის გადამამუშავებელი საწარმო, შპს „ახალი თევზი" გაიხსნა. აღნიშნული საწარმო „ერთიანი აგროპორექტის" ფარგლებში შეიქმნა. „ახალი თევზი" წლიურად 150 ტონა სხვადასხვა სახეობის თევზისა და ხიზილალას წარმოებას უზრუნველყოფს. საწარმოში 30 ადამიანია დასაქმებული. უახლოეს მომავალში მათი რიცხვი 65-მდე გაიზრდება. ამ ეტაპზე პროდუქციის 100% განკუთვნილია ადგილობრივი ბაზრისთვის, იგეგმება ექსპორტზე გატანაც. კომპანია „სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროგრამის" ბენეფიციარია. საწარმოში ჯამურად 1,500,000 აშშ დოლარი ინვესტიცია განხორციელდა, აქედან, 249,081 აშშ დოლარი გრანტია, ხოლო 311,352 აშშ დოლარი შეღავათიანი აგროკრედიტი. „სახელმწიფოს მხრიდან გამოყოფილი გრანტით შესაძლებელი გახდა ახალი გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნა, რომელიც ზოგადად დარგს და თევზის წარმოებას მიეხმარება. გადამამუშავებელი სიმძლავრეების განვითარება არის პრინციპულად საჭირო, რომ ჩვენ სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა სექტორს, მათ შორის, თევზის წარმოებასშევუწყოთ ხელი. დღეისათვისჩვენს ბაზარზე,ძირითადად, იმპორტირებული თევზი და თევზის პროდუქტებია. ასეთი ტიპის საწარმოები ქვეყანაში თვითუზრუნველყოფის გაზრდას შეუწყობს ხელს", - განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა. როგორც ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, „ახალი თევზი", რომელიც ერთ-ერთი პირველი თევზის გადამამუშავებელი ქართული საწარმოა, მნიშვნელოვანი სტიმული იქნება რეგიონში საკალმახე ფერმერული მეურნეობების განვითარებისთვის. აღსანიშნავია, რომ უახლოეს მომავალში კომპანია სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოსა და USAID/REAP-ის მხარდაჭერით საერთაშორისო სტანდარტის ISO:22,000 აღებასაც გეგმავს. საერთაშორისო სტანდარტის საერთო ღირებულებიდან 30% ბენეფიციარს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ დაუფინანსა, 50%-ისდაფინანსებას USAID/REAP მოახდენს, ხოლო დარჩენილი 20%-ისგადახდას ბენეფიციარი თავად უზრუნველყოფს. შპს „ახალი თევზი" სერტიფიკატსნოემბრის თვეში აიღებს. 2013 წლიდან, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო სხვადასხვა პროექტს ახორციელებს ახალი საწარმოების შექმნის მიზნით. პროექტების ფარგლებში, შეღავათიანი სესხები გაიცემა როგორც ახალი საწარმოების შექმნისთვის, ასევე უკვე არსებულის გაფართოებისთვის. ამ ეტაპზე, პროექტის ფარგლებში უკვე დაფინანსდა 750-ზე მეტი მოქმედი და 162 ახალი საწარმო, დასაქმდა 10 ათასამდე ადამიანი. [post_title] => საქართველოში პირველად თაფლის კოოპერაციული საწარმო შეიქმნება

საქართველოს მთავრობამ „მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ერთიანი საწარმოო უზრუნველყოფის" სახელმწიფო პროგრამა მიიღო, რომლის ფარგლებშიც საქართველოში პირველად თაფლის კოოპერაციული საწარმო შეიქმნება. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილია თაფლის გადამამუშავებელი საწარმოს აშენება, რომელიც თაფლის მწარმოებელ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს გადაეცემა პროგრამით გათვალისწინებული ვალდებულებებისა და მოთხოვნების შესრულების შემთხვევაში. საწარმო აღიჭურვება თაფლის წარმოების სრული ციკლისათვის საჭირო თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისი დანადგარებით, სადაც შესაძლებელი იქნება დღეში არანაკლებ ორი ტონა თაფლის გადამუშავება და ერთგვაროვანი თაფლის მიღება, მოეწყობა სასაწყობე [post_title] => გარდაბანში კომბინირებული საკვების მწარმოებელი ქარხანა გაიხსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gardabanshi-kombinirebuli-sakvebis-mwarmoebeli-qarkhana-gaikhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-31 11:20:30 [post_modified_gmt] => 2017-07-31 07:20:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=150053 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 26 [max_num_pages] => 9 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 85984e5ff63100bb7f10278aac4a6b47 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )