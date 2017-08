გარდაიცვალა ლიანა ისაკაძის მეუღლე: ფესტივალი მაინც გაგრძელდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => festivali [1] => liana-isakadze [2] => ghamis-serenadebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157320 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => festivali [1] => liana-isakadze [2] => ghamis-serenadebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157320 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 757 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => festivali [1] => liana-isakadze [2] => ghamis-serenadebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => festivali [1] => liana-isakadze [2] => ghamis-serenadebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157320) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (757,8360,8159) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155690 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-22 13:30:05 [post_date_gmt] => 2017-08-22 09:30:05 [post_content] => 26-31 აგვისტოს, უკვე მეცხრედ საერთაშორისო ფესტივალი „ღამის სერენადები“ გაიმართება. ეს ინფორმაცია ცნობილი დღეს, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე გახდა. ფესტივალის ორგანიზატორთა თქმით, წლევანდელი ფესტივალის ფარგლებში 4 კონცერტი ჩატარდება: 26, 28 და 29 აგვისტოს კონცერტებს ბათუმი, ხოლო 31 აგვისტოს დასკვნით გალა-კონცერტს თბილისი უმასპინძლებს. ფესტივალის დირექტორის ლაშა ბაშარულის თქმით, გახსნითი კონცერტი ბათუმის „შერატონის“ დარბაზში შედგება. „26 აგვისტოს ფესტივალის საზეიმო გახსნაზე სტუმრების წინაშე წარდგებიან: ცნობილი გერმანელი დირიჟორი იუსტუს ფრანცი, საერთაშორისო ასპარეზზე აღიარებული გურფინკელების ოჯახი: კლარნეტისტები დენიელი და ალექსი, ასევე, მათი მამა მიხაელ გურფინკელი; უცხოელ სტუმრებთან ერთად ფესტივალში მონაწილეობს ქართველი დირიჟორი დავით მუქერია“, - განაცხადა ლაშა ბაშარულმა. მისივე თქმით, კონცერტში ასევე მონაწილეობას მიიღებს ლიანა ისაკაძის მიერ ჩამოყალიბებული მსოფლიო კამერული ანსამბლი „ვირტუოზები“, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ცნობილ შემსრულებლებს აერთიანებს. 28 აგვისტოს მსმენელის წინაშე ჯაზური კონცერტით წარდგებიან მიხაელ, ალექს და დანიელ გურფინკელები ლიანა ისაკაძესთან ერთად. 29 აგვისტოს გერმანელი დირიჟორი იუსტუს ფრანცი და ლიანა ისაკაძე „ღამის სერენადებს“ შეასრულებენ. „ღამის სერენადების“ დასკვნითი ნაწილი თბილისში გაიმართება. 31 აგვისტოს შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დიდ საკონცერტო დარბაზში გალა-კონცერტზე მსმენელის წინაშე ლიანა ისაკაძე, იუსტუს ფრანცი და კამერული ანსამბლი „ვირტუოზები“ წარდგებიან. წელს ფესტივალის ფარგლებში სიახლეა: ლიანა ისაკაძე მეუღლესთან - თამაზ ჩაჩავასთან ერთად ჯაზს შეასრულებს. „ეს ჩემთვის მაყურებლისა და მსმენელის წინაშე განსხვავებული ამპლუით წარდგენა იქნება“, - აღნიშნა ლიანა ისაკაძემ. საერთაშორისო ფესტივალი „ღამის სერენადები“ 1982 წელს აფხაზეთში დაარსდა. 1991 წელს ფესტივალმა არსებობა შეწყვიტა; 2009 წელს ბათუმში მისი აღდგენა კვლავ გახდა შესაძლებელი. ფესტივალის დამაარსებელი და უცვლელი სამხატვრო ხელმძღვანელი ლიანა ისაკაძეა. ლიანა ისაკაძე მაყურებლის წინაშე მეუღლესთან ერთად წარდგება: როგორია ღამის სერენადების პროგრამა

2017 წლის ბეერ-შევას ფესტივალის სტუმარია თუმანიშვილის თეატრის „მეფე ლირი" (რეჟისორი ზურაბ გეწაძე), რომელიც ნეგევის დედაქალაქმა სამხრეთ ისრაელის საშემსრულებლო ხელოვნების ცენტრში მიიპატიჟა. 2 სექტემბერს, 2017 წლის საუკეთესო მსახიობი ზურა ყიფშიძე შექსპირის ყველაზე ფილოსოფიურ და მისტიურ ტრაგედიას ითამაშებს. თუმანიშვილის თეატრის დასი ასევე მიპატიჟებულია იერუსალიმში, წმინდა მიწაზე მოსალოცად. ბეერ-შევას საერთაშორისო ხელოვნების ფესტივალი ისრაელში, ქვეყნის სამხრეთის კულტურ კერას და ყველაზე დიდ სახელოვნებო მოვლენას წარმოადგენს. ბერ შევას ფესტივალი ტრადიციულად 70-მდე ღონისძიებით, 230-მდე საერთაშორისო ხელოვანისთვის იშვიათ დღესასწაულს ქმნის ძველი ქალაქის უნიკალურ ინფრასტრუქტურაში. თუმანიშვილის „მეფე ლირი" საერთაშორისო ფესტივალზე მიემგზავრება

"რუსთავქალაქობა 2017" 16 სექტემბერს გაიმართება. წელს კულტურულ ღონისძიებებთან ერთად, სპორტულ აქტივობებსაც გამართავს. ძირითადი ღონისძიებები ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე გაიმართება, ცენტრალურ ქუჩაზე მოეწყობა ველორბოლა და გარბენი. წელს ახალი სასწავლო წლის დაწყებისა და „რუსთავქალაქობის" თარიღები ერთმანეთს ემთხვევა, ამიტომ, 16 სექტემბერს, ცენტრალურ პარკში მრავალფეროვანი, საინტერესო კულტურული და სპორტული ღონისძიებები ელოდებათ რუსთაველებს და ქალაქის სტუმრებს. კერძოდ, გაიმართება ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება, საბავშვო კონცერტები, ფერების ფესტივალი და სხვადასხვა კულტურულ-სპორტული აქტივობები, ღონისძიებებს დაასრულებს გალა-კონცერტი. ღონისძიებების ფარგლებში ტრადიციულად საპატიო რუსთაველების დაჯილდოების ცერემონიაც გაიმართება. რუსთავქალაქობა 16 სექტემბერს გაიმართება: რა ღონისძიებებია დაგეგმილი 