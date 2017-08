გაუხმაურებელი პრობლემები კონსტიტუციის ცვლილებებში – ინტერვიუ ლევან ალაფიშვილან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => interviu [1] => levan-alafishvili [2] => sakonstitucio-cvlilebebi [3] => fortunas-temebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154957 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => interviu [1] => levan-alafishvili [2] => sakonstitucio-cvlilebebi [3] => fortunas-temebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154957 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => (154957) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16375,646,3757,12791) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154917 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-18 14:29:23 [post_date_gmt] => 2017-08-18 10:29:23 [post_content] => სესხის დასრულების შემდეგ, დადებითი ჩანაწერი მომხარებელზე 7 წლის შემდეგ იშლება. იმ შემთხვევაში, თუ სესხი დროულად ვერ დავფარეთ და ამის გამო, ნეგატიური ჩანაწერი გაჩნდა ბაზაში, შემდეგ კი საბანკო ვალდებულებების დაფარვა შევძელით, ასეთი ტიპის ჩანაწერი 5 წლის შემდეგ წაიშლება. ნეგატიურად ითვლება სესხი, თუ მასზე დაფიქსირებულია 30 დღეზე მეტი ვადაგადაცილება ფიზიკური პირის შემთხვევაში, და 60 დღეზე მეტი იურიდიული პირის შემთხვევაში. რაც შეეხება იმ მომხმარებლებს, რომლებიც სესხის დაფარვას ვერ ახერხებენ, ჩანაწერი ისტორიაში მის დასრულებამდე რჩება. ყველა საკრედიტო ორგანიზაცია შეფასების საკუთარი კრიტერიუმებიდან გამომდინარე იღებს გადაწყვეტილებას სესხის გაცემასთან დაკავშირებით. თქვენი გადახდები და მთლიანი ვალდებულებები კი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ამ პროცესში. შესაბამისად, წარსულში დაგვიანებით განხორციელებულმა გადახდამ შესაძლოა, ხელი შეგიშალოთ ფინანსური მომსახურების მიღებაში. „ფორტუნასთან“ საუბრისას არასამთავრობო ორგანიზაცია „საზოგადოება და ბანკების” ხელმძღვანელი, გიორგი კეპულაძე, აცხადებს, რომ ე.წ. „შავი სია“ არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ ჩანაწერილი პირის საკრედიტო ისტორიის შესახებ, რომელიც 15 დღეში ერთხელ ახლდება. კეპულაძის თქმით, მთავარია, მომხმარებლებმა იცოდნენ, რომ მათი საკრედიტო ისტორია ძალიან მნიშვნელოვანია და მისი გაფუჭებით, ან თუნდაც ონლაინ სესხის არგადახდით, შეიძლება, ბანკებმა სესხი აღარ მისცენ. ნებისმიერი ტიპის საბანკო პროდუქტითა თუ ონლაინ სესხით სარგებლობისას, ჩანაწერი ჩნდება „კრედიტინფო საქართველოს“ ერთიან მონაცემთა ბაზაში. ამ ბაზაში თავმოყრილია როგორც ბანკების, ასევე მიკროსაფინანსო და ონლაინ-სესხების გამცემი ორგანიზაციების მიერ გაცემული ინფორმაცია. მონაცემთა ბაზა ინახება ჩეხეთში და დაცულია დიდ სერვერებში. საბანკო პროდუქტით, როგორიცაა სესხი, სარგებლობა, იშვიათი გამონაკლისების გარდა, ყველას უწევს. 21-ე საუკუნეში საქმის წამოწყება ან სხვა ტიპის მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც ფინანსურ რესურსთან არის დაკავშირებული, სესხის აღების გარეშე თითქმის წარმოუდგენელია. მათი დაფარვა კი, ხშირ შემთხვევაში, მომხარებლებს უჭირთ. „კრედიტ ინფო საქართველოს“ ერთიან მონაცემთა ბაზაში დაახლოებით 20 მილიონამდე ჩანაწერია. ესაა იმ სესხების რაოდენობა, რომელიც აღებული აქვს, ჯამში, 2,450 მლნ ფიზიკურ და 68 ათას იურიდიულ პირს. „ეს მონაცემთა ბაზა არის ყველანაირად დაცული. ჩვენი სერვისით სარგებლობენ, როგორც ფინანსური ინსტიტუტები - პრაქტიკულად, ყველა ბანკი, მიკრო-საფინანსო ინსტიტუტი, ასევე სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციები, მათ შორის: სადაზღვევო, სამშენებლო და სადისტრიბუციო კომპანიები. რაც შეეხება ფიზიკურ პირებს, მათ აქვთ შესაძლებლობა, იქონიონ წვდომა საკუთარ საკრედიტო ისტორიაზე,“ - განუცხადა „ფორტუნას“ „კრედიტინფო საქართველოს“ გენერალურმა დირექტორმა, ალექსანდრე გომიაშვილმა. ქეთი გიგოლაშვილი [post_title] => ბანკის ე.წ. „შავი სია“ არ არსებობს - როდის იშლება მომხმარებელზე ნეგატიური ჩანაწერი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bankis-e-w-shavi-sia-ar-arsebobs-rodis-ishleba-momkhmarebelze-negatiuri-chanaweri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-18 14:37:28 [post_modified_gmt] => 2017-08-18 10:37:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154917 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 154892 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-18 13:14:40 [post_date_gmt] => 2017-08-18 09:14:40 [post_content] => პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, გიორგი აბაშიშვილი, იმედს გამოთქვამს, რომ ოპოზიციასთან დიალოგის პროცესი არ იქნება ისეთივე ფასადური, როგორც საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობა იყო. ამ განცხადებით გიორგი აბაშიშვილი უმრავლესობისა და ოპოზიციის დღეს დაგეგმილ შეხვედრას გამოეხმაურა. ”ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მმართველი პოლიტიკური გუნდის მიერ მოხდა გარკვეულწილად გადაფასება და აღიარება იმ შეცდომების, რომელიც დიალოგის არქონას უკავშირდება. შესაბამისად, ჩიხიდან გამოსვლის გზა და პირველი ნაბიჯები იქნა შემოთავაზებული. ეს მისასალმებელია. გამოვთქვამთ იმედს, რომ დიალოგის პროცესი დაემყარება კონსენსუსის მიღების იმედს. იმის გათვალისწინებით, რომ უახლოესი წარსული არ იძლევა ნდობის მაღალ რესურსს, იმედს გამოვთქვამთ, რომ დიალოგის პროცესი არ იქნება ისეთივე ფასადური, როგორც საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობა იყო,” - განაცხადა გიორგი აბაშიშვილმა. მმართველი გუნდისა და ოპოზიციის შეხვედრა პარლამენტში, დღეს, 17:00 საათზეა ჩანიშნული. [post_title] => იმედია, დიალოგი არ იქნება ისეთივე ფასადური, როგორიც საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობა იყო - გიორგი აბაშიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => imedia-dialogi-ar-iqneba-isetive-fasaduri-rogoric-sakonstitucio-komisiis-saqmianoba-iyo-giorgi-abashishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-18 13:14:40 [post_modified_gmt] => 2017-08-18 09:14:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154892 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 154818 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-18 11:45:13 [post_date_gmt] => 2017-08-18 07:45:13 [post_content] => ერთობა "ახალი საქართველოს" წარმომადგენელი, გიორგი ვაშაძე , "ქართულ ოცნებას" მოუწოდებს, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მოლაპარაკებების დროს კონსტრუქციული იყოს. ამის შესახებ განცხადება გიორგი ვაშაძემ დღეს ჟურნალისტებთან გააკეთა. "მოვუწოდებ "ქართულ ოცნებას", იყოს რეალისტური და ნუ დაიწყებს ახლა უაზრო ინიციატივებზე საუბარს. აზრი აქვს სულ რამდენიმე საკითხზე მსჯელობას. ეს არის პრეზიდენტის არჩევის წესი, მთლიანდ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა და ბლოკების საკითხი, რომელიც ბევრ პოლიტიკურ პარტიას აწუხებს. მათ თავად შეიყვანეს ჩიხში პროცესები და ახლა დროა, თავად გადადგან ნაბიჯები ამ პროცესების ნორმალიზებისთვის. ჩემთვის ნომერ პირველი საკითხია ოპოზიციის ერთიანობა და რომელიმეს გათიშვა ამ პროცესს დააზიანებს. მივდივართ შეხვედრაზე, რათა მოვისმინოთ, რისთვის არის მზად "ქართული ოცნება". იმედი მაქვს, ერთხელ მაინც აღმოაჩნდებათ რაციონალური მარცვალი და სწორ საკითხებზე იქნება მსჯელობა," - განაცხადა ვაშაძემ. მისივე თქმით, 3%-იანი ბარიერი აბსოლუტურად ნორმალურია და ამ საკითხზე მსჯელობას აზრი არა აქვს. [post_content] => სესხის დასრულების შემდეგ, დადებითი ჩანაწერი მომხარებელზე 7 წლის შემდეგ იშლება. იმ შემთხვევაში, თუ სესხი დროულად ვერ დავფარეთ და ამის გამო, ნეგატიური ჩანაწერი გაჩნდა ბაზაში, შემდეგ კი საბანკო ვალდებულებების დაფარვა შევძელით, ასეთი ტიპის ჩანაწერი 5 წლის შემდეგ წაიშლება. ნეგატიურად ითვლება სესხი, თუ მასზე დაფიქსირებულია 30 დღეზე მეტი ვადაგადაცილება ფიზიკური პირის შემთხვევაში, და 60 დღეზე მეტი იურიდიული პირის შემთხვევაში. რაც შეეხება იმ მომხმარებლებს, რომლებიც სესხის დაფარვას ვერ ახერხებენ, ჩანაწერი ისტორიაში მის დასრულებამდე რჩება. ყველა საკრედიტო ორგანიზაცია შეფასების საკუთარი კრიტერიუმებიდან გამომდინარე იღებს გადაწყვეტილებას სესხის გაცემასთან დაკავშირებით. თქვენი გადახდები და მთლიანი ვალდებულებები კი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ამ პროცესში. შესაბამისად, წარსულში დაგვიანებით განხორციელებულმა გადახდამ შესაძლოა, ხელი შეგიშალოთ ფინანსური მომსახურების მიღებაში. „ფორტუნასთან" საუბრისას არასამთავრობო ორგანიზაცია „საზოგადოება და ბანკების" ხელმძღვანელი, გიორგი კეპულაძე, აცხადებს, რომ ე.წ. „შავი სია" არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ ჩანაწერილი პირის საკრედიტო ისტორიის შესახებ, რომელიც 15 დღეში ერთხელ ახლდება. კეპულაძის თქმით, მთავარია, მომხმარებლებმა იცოდნენ, რომ მათი საკრედიტო ისტორია ძალიან მნიშვნელოვანია და მისი გაფუჭებით, ან თუნდაც ონლაინ სესხის არგადახდით, შეიძლება, ბანკებმა სესხი აღარ მისცენ. ნებისმიერი ტიპის საბანკო პროდუქტითა თუ ონლაინ სესხით სარგებლობისას, ჩანაწერი ჩნდება „კრედიტინფო საქართველოს" ერთიან მონაცემთა ბაზაში. ამ ბაზაში თავმოყრილია როგორც ბანკების, ასევე მიკროსაფინანსო და ონლაინ-სესხების გამცემი ორგანიზაციების მიერ გაცემული ინფორმაცია. მონაცემთა ბაზა ინახება ჩეხეთში და დაცულია დიდ სერვერებში. საბანკო პროდუქტით, როგორიცაა სესხი, სარგებლობა, იშვიათი გამონაკლისების გარდა, ყველას უწევს. 21-ე საუკუნეში საქმის წამოწყება ან სხვა ტიპის მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც ფინანსურ რესურსთან არის დაკავშირებული, სესხის აღების გარეშე თითქმის წარმოუდგენელია. მათი დაფარვა კი, ხშირ შემთხვევაში, მომხარებლებს უჭირთ. „კრედიტ ინფო საქართველოს" ერთიან მონაცემთა ბაზაში დაახლოებით 20 მილიონამდე ჩანაწერია. ესაა იმ სესხების რაოდენობა, რომელიც აღებული აქვს, ჯამში, 2,450 მლნ ფიზიკურ და 68 ათას იურიდიულ პირს. „ეს მონაცემთა ბაზა არის ყველანაირად დაცული. ჩვენი სერვისით სარგებლობენ, როგორც ფინანსური ინსტიტუტები - პრაქტიკულად, ყველა ბანკი, მიკრო-საფინანსო ინსტიტუტი, ასევე სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციები, მათ შორის: სადაზღვევო, სამშენებლო და სადისტრიბუციო კომპანიები. რაც შეეხება ფიზიკურ პირებს, მათ აქვთ შესაძლებლობა, იქონიონ წვდომა საკუთარ საკრედიტო ისტორიაზე," - განუცხადა „ფორტუნას" „კრედიტინფო საქართველოს" გენერალურმა დირექტორმა, ალექსანდრე გომიაშვილმა. ქეთი გიგოლაშვილი [post_title] => ბანკის ე.წ. „შავი სია" არ არსებობს - როდის იშლება მომხმარებელზე ნეგატიური ჩანაწერი