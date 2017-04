გაუნაწყენდა თუა რა გიორგი ყიფშიძეს მამა მასზე გაკეთებული კომენტარის გამო – „ჩემ დაუკითხავად მოხდა ყველაფერი…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-yifshidze [1] => zura-yifshidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123526 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-yifshidze [1] => zura-yifshidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123526 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10074 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-yifshidze [1] => zura-yifshidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-yifshidze [1] => zura-yifshidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123526) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10074,11753) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122582 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-13 16:28:02 [post_date_gmt] => 2017-04-13 12:28:02 [post_content] => ზურა ყიფშიძე დასაქმებულია მარჯანიშვილისა და თუმანიშვილის თეატრებში, ასევე, საზოგადოებრივ მაუწყებელზეც, - ამის შესახებ მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ კულტურის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ყიფშიძის სახელფასო ანაზღაურება 400 ლარზე ხუთჯერ მეტია და ადგილი აქვს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. ’’ახლაც არ წყდება მღელვარება სოციალურ ქსელებში და მთელი ეს მღელვარება აწყობილი იყო ერთი კონკრეტული ადამიანის, ბატონი ზურა ყიფშიძის გაუსაძლისი მდგომარეობის გარშემო. ეთერში ისიც ითქვა, რომ იგი, პრაქტიკულად, 400 ლარიანი ხელფასის გამო შიმშილობს. მე ვწუხვარ რომ კონკრეტულ ადამიანზე მიწევს საუბარი და არა სისტემურ რეფორმაზე, ან საკითხზე, მაგრამ უბრალოდ, ყველანაირ ზღვარს გადააჭარბა ამან. ამბავი, როდესაც პირდაპირ საზოგადოებაში შეცდომაში შეყავთ იმიტომ რომ არავითარ 400 ლარიან კონკრეტულ ხელფასზე და მითუმეტეს ყოველთვიურ შემოსავაზე საუბარი არ არის. ბატონი ზურაბი ბევრად მეტი ოდენობის ხელფასს იღებს მარჯანიშვილის თეატრში, თუმანიშვილის თეატრში, ის ასევე ერთ-ერთი გადაცემის წამყვანია პირველ არხზე და კიდევ უფრო მეტი ყოველთვიური ანაზღაურება აქვს. აღარაფერს ვამბობ ფონდი ’’ქართუს’’ მიერ მიღებულ ყოველთვიურ დახმარებაზე. შესაძლოა ვინმემ თქვას, რომ ის კერძო თანხაა და რატომ ითვლის სამინისტრო ამ თანხას. რა თქმა უნდა, ამას არ ვითვლით, უბრალოდ მსურს, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს ინფორმაცია. თუმცა, მხოლოდ საბიუჯეტო თანხებს თუ განვიხილავთ , მარჯანიშვილისა დ თუმანიშვილის თეატრები, ასევე პირველი არხი ის უწყებები გახლავთ, რომლებიც ბიუჯეტიდან ფინანსდება და შესაბამისი ანაზღაურება ბატონ ზურაბს აქვს. ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია, რატომ ჩაიგდეს თავი ზურამ, ან გიორგიმ ასეთ უხერხულ მდგომარეობაში, როდესაც ასეთი გულისამაჩუყებელი ისტორია მოყვა გიორგიმ პირდაპირ ეთერში და ამ 400 ლარზე იყო საუბარი. არადა ჯამურად 5-ჯერ მეტი შემოსავალი გამოსდის ზურას. ამიტომ, არ ვიცი რა დავარქვა ამ ინსინუაციას, პროვოკაციას აჰყვა... დიდი იმედი მაქვს რომ თავად ბატონი ზურაბი დაადასტურებს იმას, რაზეც მე ვსაუბრობ,’’ - განაცხადა მინისტრმა. განაცხადა მინისტრმა. ზურა ყიფშიძემ წინასაახალწლოდ ინტერვიუ ჟურნალ „თბილისელებს" მისცა, განვლილი წელი შეაფასა და ახალი წლის ტრადიციებზეც ისაუბრა. მსახიობი ამბობს: „ახალ წელს ყოველთვის ოჯახურ გარემოში ვხვდებით და შემდეგ ყველა თავის მეგობრებთან ერთად მიდის სადღაც. თუმცა ჩემთვის ამ წლის ბოლო კვირები იმდენად დატვირთული იყო, რომ ახლა ძალიან დაღლილი ვარ და ალბათ, სახლში ვიჯდები. წლევანდელ ახალ წელს, პირველად ჩემს ცხოვრებაში, ძალიან დიდი მოვლენა მოხდება - აბსოლუტურად ფხიზელი ვიქნები (იცინის). საქმე ისაა, რომ ადამიანმა ოდესმე ხომ უნდა მიხედო ჯანმრთელობას და ისე დაემთხვა, რომ ახლა ვმკურნალობ, ამიტომ დალევა არ შეიძლება". როგორც მსახიობი ამბობს, ახალი წლის დღესასწაული, ბევრისგან განსხვავებით, არ უყვარს - „როცა ჩემ გარშემო ამდენ გაწამებულ და გაგიჟებულ ადამიანს ვხედავ, ბოლო კაპიკებით რომ ყიდულობენ ინდაურს სადღესასწაულო სუფრისთვის, მაშინ, როცა ძალიან უჭირთ და ორი დღის შემდეგ, ინდაური კი არა, შეიძლება, საჭმელი საერთოდ არ ჰქონდეთ, სადღესასწაულოს ვერაფერს ვხედავ. ადამიანმა ყველაფერი ერთი დღისთვის არ უნდა გააკეთო და საბანი სადამდეც გაგწვდება, იქამდე უნდა გადაიფარო". ზურა ყიფშიძე იმაზეც საუბრობს, თავად როგორ ხელმოკლედ ცხოვრობს - „სამი ბინა მაქვს გაყიდული: ჩემი, დეიდაჩემების და დედაჩემის. მათი გარდაცვალების შემდეგ ძალიან გაგვიჭირდა და ხვა გზა არ გვქონდა. ბევრჯერ ლომბარდშიც მიგვიტანია ნივთები და არ მესმის, რატომ უკვირს ეს ვინმეს. თუმცა არ ვწუწუნებ, უბრალოდ, ფაქტს აღვნიშნავ და არავითარ მოთხოვნას არ ვაყენებ. 25 წლის მანქანა მყავს და დამცინიან, უკვე სირცხვილია ამით სიარულიო. თუმცა, არა მგონია, სწორი იყოს, როცა ადამიანს დიდი ოჯახი გაქვს, შენ მაგარი მანქანით დადიხარ და სანაცვლოდ, ოჯახს ბევრი რამ დააკლო. თან, ჩემი მანქანა ცოტა შელახული კია, მაგრამ კარგად დადის და შემიყვარდა კიდეც (იცინის). მე, საერთოდ, მანქანებსა და ცოლებს ასე ადვილად ვერ ვიცვლი (იცინის)". [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2016/11/15123518_546569992206625_3977689772557598720_n.mp4"][/video] [post_title] => გიორგი ყიფშიძე: "39 წლის გავხდი, ვაიმეეეეე..." 