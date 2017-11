გაუქმდება თუ არა გარემოს დაცვის სამინისტრო?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => garemos-dacvis-saministro [1] => saministroebis-optimizacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186488 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => garemos-dacvis-saministro [1] => saministroebis-optimizacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186488 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2245 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => garemos-dacvis-saministro [1] => saministroebis-optimizacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => garemos-dacvis-saministro [1] => saministroebis-optimizacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186488) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2245,4307) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186393 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-12 11:41:57 [post_date_gmt] => 2017-11-12 07:41:57 [post_content] => საქართველოს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობაში ორი ახალი მინისტრი იქნება - ამის შესახებ ინფორმაციას პირველი არხი ავრცელებს. მთავრობაში მასშტაბური სტრუქტურული და საკადრო ცვლილებებია დაგეგმილი, რომელთა შესახებაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი განცხადებას ხვალ გააკეთებს. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, დაგეგმილია რამდენიმე სამინისტროს გაერთიანება. კერძოდ, 18 სამინისტროს ნაცვლად 13 სამინისტრო დარჩება. აქედან გამომდინარე, როგორც პირველი არხისთვის გახდა ცნობილი, მთავრობის განახლებულ შემადგენლობაში ორი ახალი მინისტრი იქნება, მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრებს კი, გადაადგილება შეეხებათ. ორი ახალი მინისტრი და ნაკლები სამინისტრო - ცვლილებები მთავრობაში გარემოს დაცვის სამინისტრო ელექტრონული ნარჩენების მოცულობის დასადგენად კვლევას ატარებს

გარემოს დაცვის სამინისტრო ელექტრონული ნარჩენების მოცულობის დასადგენად კვლევას ატარებს. ჩვენ ვიყენებთ ელექტრონულ მოწყობილობებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მას შემდეგ, რაც ეს მოწყობილობები ფუჭდება, ისინი გადაიქცევა ელექტრონულ ნარჩენად. იმის გამო, რომ ელექტრონული მოწყობილობები ჯანმრთელობისა და გარემოსთვის ბევრ სახიფათო ნივთიერებას შეიცავს, ძალიან მნიშვნელოვანია ელექტრონული ნარჩენების განცალკევება მუნიციპალური ნარჩენისგან და სწორი ფორმით გადამუშავება ჩვენივე უსაფრთხოებისთვის. ჩვენი კვლევის მიზანია საქართველოში არსებული ელექტრონული ნარჩენების მოცულობების დადგენა და მათი მართვის პრაქტიკების შესწავლა მოსახლეობაში, რაც მომავალში დაგვეხმარება ელექტრონული ნარჩენების მართვის სწორი სტრატეგიის შემუშავებაში- ნათქვამია სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კვლევა ელექტრონული ფორმით ტარდება და მისი კითხვარის შევსება 2 ნოემბრამდეა შესაძლებელი. სურამთან ახლოს 60 ძირი ნაძვი უკანონოდ მოჭრეს

სურამთან ახლოს, ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ ტყის ფონდის ტერიტორიაზე, დაახლოებით, 60 ძირი ნაძვის უკანონო ჭრის ფაქტი გამოვლინდა. ამის შესახებ ინფორმაციას გარემოს დაცვის სამინისტრო ავრცელებს.

"ეროვნული სატყეო სააგენტოს შიდა ქართლის სატყეო სამსახურის თანამშრომლებმა, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის აღმოსავლეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებთან ერთად, შიდა ქართლის რეგიონის ხაშურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ კაკალათუბანის მიმდებარედ, სურამთან ახლოს ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ ტყის ფონდის ტერიტორიაზე, დაახლოებით, 60 ძირი ნაძვის, უკანონო ჭრის ფაქტი გამოავლინეს. "ამ დროისათვის, ადგილზე რჩებიან უწყების წარმომადგენლები, რომლებიც ტერიტორიის აღწერას და გარემოსათვის მიყენებული ზიანის გაანგარიშებას აწარმოებენ," - აღნიშნულია უწყების გავრცელებულ ინფორმაციაში.  