გაუვალი თბილისი – გაფუჭებული გზები, მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა და საფრთხე სიცოცხლისთვის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagzao-infrastruqtura [1] => mouwesrigebeli-infrastruqtura [2] => gafuchebuli-gzebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137017 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagzao-infrastruqtura [1] => mouwesrigebeli-infrastruqtura [2] => gafuchebuli-gzebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137017 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9352 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sagzao-infrastruqtura [1] => mouwesrigebeli-infrastruqtura [2] => gafuchebuli-gzebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sagzao-infrastruqtura [1] => mouwesrigebeli-infrastruqtura [2] => gafuchebuli-gzebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137017) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16345,16344,9352) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 97053 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-01-03 12:00:33 [post_date_gmt] => 2017-01-03 08:00:33 [post_content] => თბილისის მერიის სატრანსპორტო სამსახურში დედაქალაქში, ველობილიკების მოწყობის პროექტს ამუშავებენ. უახლოეს მომავალში, ქალაქში 25–მდე უფასო ველოსადგომიც დამონტაჟდება, ძირითადად ისეთ ლოკაციებზე, რომლებიც გარე კამერების ხედვის არეალშია. როგორც "ფორტუნას" ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის პრესსამსახურის უფროსმა მირიან ლებანიძემ განუცხადა, რამდენიმე მარშრუტის პროექტი მზადაა. პირველ რიგში კი მუშავდება მარშრუტი– დედაენის ბაღიდან ბაგრატიონის ხიდამდე და წრიულად, (მტვრის ორივე მხარეს) კვლავ დედაენის ბაღამდე. ამ მარშუტის პრაქტიკაში განხორციელება უკვე გაზაფხულზე იგეგმება. ველოტრასები ტროტუარის ნაწილში მოეწყობა. ეს მარშრუტი უკვე დატესტილია "ველოტრასების მარშრუტებზე, მერიის სხვადასხვა სამსახური მუშაობს. ჩვენ ვამუშავებთ ამ კონკრეტულ მარშრუტს. ამასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციასთან "პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის" ერთად ვგეგმავთ სხვადასხვა კამპანიებს. თბილისის ინფრასტრუქტურა ამ დროისთვის ველოსიპედებისთვის ადაპტირებული საერთოდ არ არის. ჩვენმა სამსახურმა თავად დავტესტეთ ეს მარშრუტი. საუბარია იმაზე, რომ ინფრასტრუქტურა ველოსიპედისტისთვის უნდ აიყოს უსაფრთხო და ამასთან, ველოსიპედით მოსიარულე ქვეითისთვის საფრთხეს არ უნდა წარმოადგენდეს. სწორედ ასეთ დეტალებზე მიმდინარეობს მუშაობა", – განაცხადა მირიან ლებანიძემ "ფორტუნასთან". მისივე თქმით, თბილისის ინფრასტრუქტურის პირობებში ველობილიკის მოწყობა საკმაოდ რთული და შრომატევადი საქმეა. აღნიშნული მარშრუტის მოწყობის შემდეგ, მერია მოსახლეობის დაინტერესებიდან გამომდინარე სხვა ველომარშრუტებზეც იმუშავებს. თბილისელი ველომოყვარულები ექსპერიმენტისთვის მზად არიან "ფორტუნა" ერთ–ერთ ველომოყვარულ ლუკა კირკიტაძესაც დაუკავშირდა, რომელიც ველოტრასების მოწყობის მომხრეა. თუმცა, ლუკას თქმით, ამ ტრასის მეშვეობით, ველოსიპედს როგორც ტრანსპორტს მაინც ვერ გამოიყენებს. "ამ მარშრუტით სამსახურში წასვლას ვერ მოვახერხებ ველოსიპედით. ვერც ამ მარშრუტამდე მივალ ველოსიპედით უსაფრთხოდ. შესაბამისად პრობლემა, ამ ტრანსპორტით ქალაქში გადაადგილებისა, კვლავ პრობლემად დარჩება. ამასთან, თუ ველოტრასები ტროტუარებზე უნდა განთავსდეს, პირველ რიგში ტროტუარებიდან ავტომობილების ჩამოყვანაზე უნდა იზრუნოს მერიამ, რომ იქ ჯერ ქვეითების და შემდეგ ჩვენთვის ადგილი გაჩნდეს. ახლა ტროტუარზე ყველაგან ავტომობილს შეხვდებით, ასეთ პირობებში ველობილიკზე გადაადგილებაც შეუძლებელი გახდება", – განაცადა ლუკა კირკიტაძემ "ფორტუნასთან". პრობლემები და მომავალი რთულია, იმ ქვეყანაში, სადაც ფეხით მოსიარულეებისთვის ადგილი არ არის, ველოტრასებზე საუბარი, თუმცა აღსანიშნავია, რომ თბილისის ავტომობილებისგან განსატვირთად მერიას ბევრი ღონისძიება აქვს დაგეგმილი. მათ შორის: ავტომობილების იმპორტზე აქციზის ზრდა, ავტომობილზე ქონების გადასახადის დაწესება, საწვავის აქციზის ზრდა, ტროტუარებზე პარკინგის გაუქმება და ა.შ. ამ ყველაფრის განხორციელების შემდეგ, ველოსიპედზე, როგორც ქალაქში გადასაადგილებელ კომფორტულ სატრანსპორტო საშუალებაზე საუბარი, უფრო რეალური იქნება. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელსაც ასახელებენ არის მთაგორიანი რელიეფი თუმცა... ევროპის გამოცდილება ჟენევა, პრაღა, ლისაბონი, სან-ფრანცისკო, ვანკუვერი, ბოგოტა - ეს იმ ქალაქების არასრული სიაა, სადაც რელიეფი თბილისზე არანაკლებ მთაგორიანია, თუმცა ველოსიპედით მოსარგებლეთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება და პოპულარული ხდება. უფრო მეტიც, თუ შევადარებთ ჰოლანდიის ქალაქების ლონდონის, მანჩესტერისა და კარდიფის რელიეფებს, ისინი უფრო მთაგორიანია. მიუხედავად ამისა, ჰოლანდიაში ყოველდღიური გადაადგილებისას ველოსიპედით სარგებლობა 30% აღწევდეს. ამასთან უნდა აღინიშნოს, უპრეცედენტო დონე ინოვაციების ველოსიპედის დიზაინში, რამაც კიდევ უფრო ადვილი და ხელმისაწვდომი გახადა მოხმარება ყველა ტიპის გზებზე. ყველასთვის ნათელია, რომ მსოფლიოში ყველაზე ჯანსაღ ტრანსპორტად აღიარებული სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილებისთვის აქტიურად გამოყენება მილიონნახევრიან ქალაქში სასარგებლოსთან ერთად საჭიროც არის, რადგან დღეს პარკინგისა და საზოგადოებრივი სივრცეების შეკუმშვა, ამასთან, ერთსაათიანი საცობები ყოველდღიურ რეალობად იქცა და ქალაქში თავისუფალი სივრცეები თითქმის აღარ არის. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => გაზაფხულზე თბილისში ველოტრასები მოეწყობა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gazafkhulze-tbilisshi-velotrasebi-moewyoba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-03 12:54:08 [post_modified_gmt] => 2017-01-03 08:54:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=97053 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 96364 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-12-16 17:30:46 [post_date_gmt] => 2016-12-16 13:30:46 [post_content] => 2017 წელს დედაქალაქის მასშტაბით საგზაო სამუშაოები 600-მდე მისამართზე ჩატარდება. ამის შესახებ თბილისის მერმა, დავით ნარმანიამ საკრებულოში, ბიუჯეტის დაზუსტებული პროექტის წარდგენისას განაცხადა. დედაქალაქის მერის თქმით, საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, აღდგენის და მოვლა-შეკეთებისთვის განსაზღვრული თანხა 85,5 მლნ ლარს შეადგენს, რაც 2016 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (78,7 მლნ) შედარებით 6.8 მლნ ლარით მეტია. „ეს ნიშნავს იმას, რომ დაიგება კიდევ უფრო მეტი გზა, ვიდრე მიმდინარე წელს. 2016 წელს კი ჩვენ ამ მიმართლებით საკმაოდ კარგი შედეგები დავდეთ. აქვე გეტყვით, რომ 2014-16 წლებში ჩვენ კაპიტალურად შევაკეთეთ 500-მდე ქუჩა. მათ შორის იყო ბარნოვი, ნუცუბიძე, ჩარგლის ქუჩა და ა.შ.“, - განაცხადა დავით ნარმანიამ. თბილისის მერის თქმით, 2017 წელს, დედაქალაქის მასშტაბით, საგზაო სამუშაოები ჩატარდება 600-მდე მისამართზე, მათ შორის, ისეთი მნიშვნელობის გზებზე, როგორიცაა ავლაბრის მეტროდან ჯორჯ ბუშის ქუჩამდე არსებული მონაკვეთი, პეკინის ქუჩა, ფეიქრების ქუჩა და სხვ. ლაგუნა ვერეს მიმდებარედ ჩავატარებთ გზის გაფართოების სამუშაოებს, რაც ხელს შეუწყობს აღნიშნული გადატვირთული მონაკვეთის განტვირთვას და მოძრაობის გამტარუნარიანობას გაზრდის. დავით ნარმანიას განცხადებით, განხორციელდება საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა-აღდგენა-რეკონსტრუქცია, რისთვისაც 2017 წელს 24 064,2 ათასი ლარი დაიხარჯება. „ქალაქისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საინჟინრო ნაგებობა, რომელსაც ჩვენ 2017 წელს ვგეგმავთ ეს გახლავთ ვაშლიჯვრიდან გელოვანის გამზირე ჩამომავალი ესტაკადის მშენებლობის სამუშაოები. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს გადატვირთული გელოვანის გამზირისა და მიმდებარე ტერიტორიის საცობებისგან განტვირთვას - სწორედ ეს ადგილი გახლავთ ერთ-ერთი რთული მონაკვეთი ქალაქში და ახალი ესტაკადა ამ გზაზე გადაადგილებას გაცილებით მარტივს გახდის“, - განაცხადა დავით ნარმანიამ. ამასთან, თბილისის მერის თქმით, განხორციელდება ქალაქში არსებული გვირაბების რეაბილიტაცია, ხიდების აღდგენა-რეკონსტრუქცია, მათ შორის, მდ. ვერეზე უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან არსებული ვანტური ხიდის რეკონსტრუქცია, მდ.დიღმულაზე მტკვრის შესართავთან მდებარე ხიდის რეაბილიტაცია, მდ. მტკვარზე ორთაჭალჰესის ხიდი-აკვედუკის რეკონსტრუქცია და ა.შ. აქვე უნდა აღინიშნოს სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქცია, სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. თბილისის მერი დავით ნარმანია ბიუჯეტის დაზუსტებული პროექტით საკრებულოს წინაშე დღეს წარსდგა. თბილისის 2017 წლის ბიუჯეტი 801 302,0 ათასი ლარით განისაზღვრა და პირვანდელ ვარიანტთან შედარებით გაზრდილია 1 031,5 ათასი ლარით. 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტში, დედაქალაქში არსებული საჭიროებებისა და გამოწვევების გათვალისწინებით, პრიორიტეტებად განისაზღვრა მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება, საგზაო ინფრასტრუქტურა, გამწვანება და განათლება, ასევე, ქალაქის ისტორიული ნაწილი რეაბილიტაცია. [post_title] => დედაქალაქის მასშტაბით საგზაო სამუშაოები 600-მდე მისამართზე ჩატარდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dedaqalaqis-masshtabit-sagzao-samushaoebi-600-mde-misamartze-chatardeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-16 17:30:46 [post_modified_gmt] => 2016-12-16 13:30:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=96364 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 94889 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-12-12 11:40:31 [post_date_gmt] => 2016-12-12 07:40:31 [post_content] => 2017 წლის თბილისის ბიუჯეტის დაზუსტებულ პროექტში მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება, საგზაო ინფრასტრუქტურა, გამწვანება და განათლება კვლავ პრიორიტეტებად რჩება. ბიუჯეტის პროექტის დაზუსტებულ ვარიანტს ტრანსპორტის განვითარების მიმართულებით 2 მლნ ლარი დაემატა და ჯამში აღნიშნული პრიორიტეტის პროექტების განხორციელებისთვის 64 მლნ ლარზე მეტი დაიხარჯება. დაზუსტებულ პროექტში უცვლელი დარჩა საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთებისთვის განსაზღვრული თანხა. 2017 წელს გასული წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან (78,7 მლნ) შედარებით დედაქალაქის მერია 6.8 მლნ ლარზე მეტს დახარჯავს. (85,5 მლნ). თბილისის მერიის ცნობით, თბილისის 2017 წლის ბიუჯეტის მოცულობა, პირვანდელ ვარიანტთან შედარებით, 1,031,500 ლარით გაიზარდა და 801,302,000 ლარი შეადგინა. დაზუსტებულ პროექტში თბილისის საკრებულოს რეკომენდაციები, უმრავლესობასთან კონსულტაციების შედეგად, შეძლებისდაგვარად იქნა გათვალისწინებული. პროექტი 9 დეკემბერს, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საკრებულოში შევიდა. [post_title] => თბილისში ტრანსპორტის განვითარებისთვის 64 მლნ ლარზე მეტი დაიხარჯება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-transportis-ganvitarebistvis-64-mln-larze-meti-daikharjeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-12 11:40:31 [post_modified_gmt] => 2016-12-12 07:40:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=94889 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 97053 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-01-03 12:00:33 [post_date_gmt] => 2017-01-03 08:00:33 [post_content] => თბილისის მერიის სატრანსპორტო სამსახურში დედაქალაქში, ველობილიკების მოწყობის პროექტს ამუშავებენ. უახლოეს მომავალში, ქალაქში 25–მდე უფასო ველოსადგომიც დამონტაჟდება, ძირითადად ისეთ ლოკაციებზე, რომლებიც გარე კამერების ხედვის არეალშია. როგორც "ფორტუნას" ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის პრესსამსახურის უფროსმა მირიან ლებანიძემ განუცხადა, რამდენიმე მარშრუტის პროექტი მზადაა. პირველ რიგში კი მუშავდება მარშრუტი– დედაენის ბაღიდან ბაგრატიონის ხიდამდე და წრიულად, (მტვრის ორივე მხარეს) კვლავ დედაენის ბაღამდე. ამ მარშუტის პრაქტიკაში განხორციელება უკვე გაზაფხულზე იგეგმება. ველოტრასები ტროტუარის ნაწილში მოეწყობა. ეს მარშრუტი უკვე დატესტილია "ველოტრასების მარშრუტებზე, მერიის სხვადასხვა სამსახური მუშაობს. ჩვენ ვამუშავებთ ამ კონკრეტულ მარშრუტს. ამასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციასთან "პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის" ერთად ვგეგმავთ სხვადასხვა კამპანიებს. თბილისის ინფრასტრუქტურა ამ დროისთვის ველოსიპედებისთვის ადაპტირებული საერთოდ არ არის. ჩვენმა სამსახურმა თავად დავტესტეთ ეს მარშრუტი. საუბარია იმაზე, რომ ინფრასტრუქტურა ველოსიპედისტისთვის უნდ აიყოს უსაფრთხო და ამასთან, ველოსიპედით მოსიარულე ქვეითისთვის საფრთხეს არ უნდა წარმოადგენდეს. სწორედ ასეთ დეტალებზე მიმდინარეობს მუშაობა", – განაცხადა მირიან ლებანიძემ "ფორტუნასთან". მისივე თქმით, თბილისის ინფრასტრუქტურის პირობებში ველობილიკის მოწყობა საკმაოდ რთული და შრომატევადი საქმეა. აღნიშნული მარშრუტის მოწყობის შემდეგ, მერია მოსახლეობის დაინტერესებიდან გამომდინარე სხვა ველომარშრუტებზეც იმუშავებს. თბილისელი ველომოყვარულები ექსპერიმენტისთვის მზად არიან "ფორტუნა" ერთ–ერთ ველომოყვარულ ლუკა კირკიტაძესაც დაუკავშირდა, რომელიც ველოტრასების მოწყობის მომხრეა. თუმცა, ლუკას თქმით, ამ ტრასის მეშვეობით, ველოსიპედს როგორც ტრანსპორტს მაინც ვერ გამოიყენებს. "ამ მარშრუტით სამსახურში წასვლას ვერ მოვახერხებ ველოსიპედით. ვერც ამ მარშრუტამდე მივალ ველოსიპედით უსაფრთხოდ. შესაბამისად პრობლემა, ამ ტრანსპორტით ქალაქში გადაადგილებისა, კვლავ პრობლემად დარჩება. ამასთან, თუ ველოტრასები ტროტუარებზე უნდა განთავსდეს, პირველ რიგში ტროტუარებიდან ავტომობილების ჩამოყვანაზე უნდა იზრუნოს მერიამ, რომ იქ ჯერ ქვეითების და შემდეგ ჩვენთვის ადგილი გაჩნდეს. ახლა ტროტუარზე ყველაგან ავტომობილს შეხვდებით, ასეთ პირობებში ველობილიკზე გადაადგილებაც შეუძლებელი გახდება", – განაცადა ლუკა კირკიტაძემ "ფორტუნასთან". პრობლემები და მომავალი რთულია, იმ ქვეყანაში, სადაც ფეხით მოსიარულეებისთვის ადგილი არ არის, ველოტრასებზე საუბარი, თუმცა აღსანიშნავია, რომ თბილისის ავტომობილებისგან განსატვირთად მერიას ბევრი ღონისძიება აქვს დაგეგმილი. მათ შორის: ავტომობილების იმპორტზე აქციზის ზრდა, ავტომობილზე ქონების გადასახადის დაწესება, საწვავის აქციზის ზრდა, ტროტუარებზე პარკინგის გაუქმება და ა.შ. ამ ყველაფრის განხორციელების შემდეგ, ველოსიპედზე, როგორც ქალაქში გადასაადგილებელ კომფორტულ სატრანსპორტო საშუალებაზე საუბარი, უფრო რეალური იქნება. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელსაც ასახელებენ არის მთაგორიანი რელიეფი თუმცა... ევროპის გამოცდილება ჟენევა, პრაღა, ლისაბონი, სან-ფრანცისკო, ვანკუვერი, ბოგოტა - ეს იმ ქალაქების არასრული სიაა, სადაც რელიეფი თბილისზე არანაკლებ მთაგორიანია, თუმცა ველოსიპედით მოსარგებლეთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება და პოპულარული ხდება. უფრო მეტიც, თუ შევადარებთ ჰოლანდიის ქალაქების ლონდონის, მანჩესტერისა და კარდიფის რელიეფებს, ისინი უფრო მთაგორიანია. მიუხედავად ამისა, ჰოლანდიაში ყოველდღიური გადაადგილებისას ველოსიპედით სარგებლობა 30% აღწევდეს. ამასთან უნდა აღინიშნოს, უპრეცედენტო დონე ინოვაციების ველოსიპედის დიზაინში, რამაც კიდევ უფრო ადვილი და ხელმისაწვდომი გახადა მოხმარება ყველა ტიპის გზებზე. ყველასთვის ნათელია, რომ მსოფლიოში ყველაზე ჯანსაღ ტრანსპორტად აღიარებული სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილებისთვის აქტიურად გამოყენება მილიონნახევრიან ქალაქში სასარგებლოსთან ერთად საჭიროც არის, რადგან დღეს პარკინგისა და საზოგადოებრივი სივრცეების შეკუმშვა, ამასთან, ერთსაათიანი საცობები ყოველდღიურ რეალობად იქცა და ქალაქში თავისუფალი სივრცეები თითქმის აღარ არის. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => გაზაფხულზე თბილისში ველოტრასები მოეწყობა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gazafkhulze-tbilisshi-velotrasebi-moewyoba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-03 12:54:08 [post_modified_gmt] => 2017-01-03 08:54:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=97053 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 6 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b7cda68ce7917a509c70f2511403d561 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )