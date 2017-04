გავრცელებული ინფორმაციით, აფეთქების შედეგად დაშავებულია ესპანელი ფეხბურთელი მარკ ბარტრა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dortmundi [1] => afetqeba [2] => fekhburti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121956 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dortmundi [1] => afetqeba [2] => fekhburti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121956 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 354 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dortmundi [1] => afetqeba [2] => fekhburti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dortmundi [1] => afetqeba [2] => fekhburti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (121956) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (962,354,3190) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 120755 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-06 16:59:15 [post_date_gmt] => 2017-04-06 12:59:15 [post_content] => პეტერბურგში საცხოვრებელ სახლში აფეთქება მოხდა, ამის შესახებ რუსული მედია წერს. თვითმხილველების თქმით, აფეთქება სოლიდარობის პროსპექტზე მდებარე ერთ-ერთ სახლში მოხდა. შედეგად შენობის კედლების ნაწილი და სახლთან ახლოს მდგარი მანქანები დაზიანდა. ამასთან, სახლი გაზიფიცირებული არ არის. „რია ნოვოსტის“ ინფორმაციით, სახლიდან ხალხის ევაკუაცია მიმდინარეობს. პეტერბურგში საცხოვრებელ სახლში აფეთქება მოხდა ერთადერთი კედელი, რომლისაც გვწამს: დორტმუნდმა ტრამპი დატროლა

ერთადერთი კედელი, რომლისაც გვწამს. დორტმუნდის „ბორუსია" დონალდ ტრამპს გაეკაიფა. გერმანული კლუბი აშშ-ს ახალი პრეზიდენტის პროგრამას ტვიტერში სახუმარო პოსტით გამოეხმაურა. ტრამპი დაპირდა, რომ შტატებისა და მექსიკის საზღვარზე კედელს ააშენებს (ყვითელი კედელი), ხოლო „ბორუსიამ" მიანიშნა, რომ მსგავსი ნაგებობა უკვე მრავალი წელია არსებობს. ერთადერთი კედელი, რომლისაც გვწამს - მიაწერა პოპულარულმა გერმანულმა გუნდმა მიმართვას. დონალდ ტრამპი შეერთებული შტატების 45-ე პრეზიდენტი გახდა. „ბორუსია" კი 17 ტურის შემდეგ ბუნდესლიგაში მეოთხე ადგილზეა. ყველაზე მაგარი ფანები ლივერპულს და დორტმუნდს ყავთ (ვიდეო)

„ლივერპულის" და დორტმუნდის „ბორუსიას" გულშემატკივრები - ფიფას ვერსიით წლის ფანები არიან. აი ვისგან უნდა აიღოთ მაგალითი. „ლივერპულის" და „ბორუსიას" ქომაგები 2016 წელს იმით გამოირჩნენ, რომ ევროპის ლიგის მეოთხედფინალური მატჩის წინ ერთად შეასრულეს „You'll Never Walk Alone" „ჰილსბოროს" ტრაგედიის მსხვერპლთა საპატივსაცემოდ. ნომინანტებს შორის ასევე იყვნენ „დენ ჰააგის" და ისლანდიის ნაკრების ფანები. „დენ ჰააგის" ფანებმა ქვეყნის ჩემპიონატის ერთ-ერთ მატჩის დროს ადგილობრივი საავადმყოფოს ბავშვებს სათამაშოები გადაუყარეს, რომლებიც მეტოქის საგულშემატკივროდ იყვნენ მისულები. ისლანდიის ნაკრების თაყვანისმცემლები კი ევროპის ჩემპიონატზე გამოირჩეოდნენ. https://www.youtube.com/watch?v=j72tBjGNlxI