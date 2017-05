გაზის სატრანზიტო მილსადენის აფეთქებისთვის ბრალდებულები სასამართლომ ტერორისტული აქტის მომზადებაში დამნაშავედ სცნო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => teroristuli-aqti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133256 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => teroristuli-aqti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133256 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 497 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => teroristuli-aqti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => teroristuli-aqti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133256) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (497,6169) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130052 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-11 16:06:12 [post_date_gmt] => 2017-05-11 12:06:12 [post_content] => პროკურატურამ პატიმრების დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტზე გლდანის ციხის 6 ყოფილი თანამშრომელი დააკავა. პროკურატურის ინფორმაციით, 2011-2012 წლებში, გლდანის ციხის თანამშრომლები ძალადობრივი მეთოდებით განურჩევლად უსწორდებოდნენ პატიმრებს, აყენებდნენ მათ სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას, წამების მიზანი ციხის ადმინისტრაციასთან ფარულ თანამშრომლობაზე პატიმრების დათანხმება იყო. "პატიმრებს უკანონოდ შეზღუდული ჰქონდათ გასეირნების, სატელეფონო საუბრებისა და მიმოწერის უფლება. არ ჰქონდათ სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობის შესაძლებლობა, შეზღუდული ჰქონდათ ძილისთვის და დასვენებისთვის განკუთვნილი დრო. პატიმრები საკნიდან გაჰყავდათ და დაწესებულების კორპუსის ეზოში მდებარე აბანოში მათზე ხელკეტებისა და სხვადასხვა საგნების გამოყენებით ძალადობდნენ. გარდა ამისა, მორალური ტანჯვის მიზნით, პატიმრებს მორგში გარდაცვლილებთან ამწყვდევდნენ. გამოძიების ფარგლებში 600-მდე მსჯავრდებული დაიკითხა, მათგან აბსოლუტური უმრავლესობა წლების განმავლობაში იყო ძალადობის მსხვერპლი. დანაშაული ოთხიდან ექვს წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. [post_title] => ცემდნენ, აწამებდნენ, მორგში ამწყვდევდნენ: გლდანის ციხის 6 თანამშრომელი დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cemdnen-awamebdnen-morgshi-amwyvdevdnen-gldanis-cikhis-6-tanamshromeli-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-11 16:06:12 [post_modified_gmt] => 2017-05-11 12:06:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130052 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 119760 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-03 17:36:50 [post_date_gmt] => 2017-04-03 13:36:50 [post_content] => პეტერბურგის მომხდარი აფეთქება ტერორისტული აქტი იყო, ამის შესახებ ტელეკომპანია „რასია 24“-ის ეთერში გენერალური პროკურატურის წარმომადგენელმა ალექსანდრ კურენოიმ განაცხადა. წამყვანის კითხვაზე, შეამოწმებენ თუ არა მეტროპოლიტენის უსაფრთხიების სისტემას, რომელმაც „დღეს არ იმუშავა“, კურენოიმ განაცხადა, რომ ამ საკითხით საგამოძიებო ორგანოები დაინტერესდებიან. მანამდე საგამოძიებო კომიტეტში განაცხადეს, რომ აფეთქება სანკტ-პეტერბურგის მეტროში ადგილობრივი დროით 14.40 საათზე მოხდა. [post_title] => აფეთქება მეტროში ტერორისტული აქტი იყო - გენერალური პროკურატურა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => afetqeba-metroshi-teroristuli-aqti-iyo-generaluri-prokuratura [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-03 21:13:07 [post_modified_gmt] => 2017-04-03 17:13:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=119760 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 115926 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-03-17 20:21:53 [post_date_gmt] => 2017-03-17 16:21:53 [post_content] => ”ნაციონალური მოძრაობის” ერთ-ერთი ლიდერის ხატია დეკანოიძის შვილს, თორნიკე კოპალეიშვილს საპროცესო შეთანხმებას გაუფრომებენ. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ბრალდებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს, არის ნასამართლობის არმქონე, ასევე არის 18 წლის და მასზე ვრცელდება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. " პროკურატურამ მიიღო გადაწყვეტილება მასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შესახებ პირობით მსჯავრზე. შესაბამისი შუამდგომლობით პროკურატურამ სასამართლოს უკვე მიმართა”, - განაცხადეს მთავარ პროკურატურაში. [post_title] => ხატია დეკანოიძის შვილს, თორნიკე კოპალეიშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khatia-dekanoidzis-shvils-tornike-kopaleishvils-saproceso-shetankhmeba-gauformeben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-17 20:21:53 [post_modified_gmt] => 2017-03-17 16:21:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115926 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 130052 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-11 16:06:12 [post_date_gmt] => 2017-05-11 12:06:12 [post_content] => პროკურატურამ პატიმრების დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტზე გლდანის ციხის 6 ყოფილი თანამშრომელი დააკავა. პროკურატურის ინფორმაციით, 2011-2012 წლებში, გლდანის ციხის თანამშრომლები ძალადობრივი მეთოდებით განურჩევლად უსწორდებოდნენ პატიმრებს, აყენებდნენ მათ სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას, წამების მიზანი ციხის ადმინისტრაციასთან ფარულ თანამშრომლობაზე პატიმრების დათანხმება იყო. "პატიმრებს უკანონოდ შეზღუდული ჰქონდათ გასეირნების, სატელეფონო საუბრებისა და მიმოწერის უფლება. არ ჰქონდათ სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობის შესაძლებლობა, შეზღუდული ჰქონდათ ძილისთვის და დასვენებისთვის განკუთვნილი დრო. პატიმრები საკნიდან გაჰყავდათ და დაწესებულების კორპუსის ეზოში მდებარე აბანოში მათზე ხელკეტებისა და სხვადასხვა საგნების გამოყენებით ძალადობდნენ. გარდა ამისა, მორალური ტანჯვის მიზნით, პატიმრებს მორგში გარდაცვლილებთან ამწყვდევდნენ. გამოძიების ფარგლებში 600-მდე მსჯავრდებული დაიკითხა, მათგან აბსოლუტური უმრავლესობა წლების განმავლობაში იყო ძალადობის მსხვერპლი. დანაშაული ოთხიდან ექვს წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. [post_title] => ცემდნენ, აწამებდნენ, მორგში ამწყვდევდნენ: გლდანის ციხის 6 თანამშრომელი დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cemdnen-awamebdnen-morgshi-amwyvdevdnen-gldanis-cikhis-6-tanamshromeli-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-11 16:06:12 [post_modified_gmt] => 2017-05-11 12:06:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130052 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 34 [max_num_pages] => 12 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => aa1e06f71c80f85fecb9eec1fb49ebb7 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )