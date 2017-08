“GEM FEST-ს პასუხისმგებელი პირები ჰყავს – მათ შორის გიორგი ჩოგოვაძე არ არის”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ekonomikis-saministro [1] => giorgi-chogovadze [2] => turizmis-erovnuli-administracia [3] => jemfestis-skandali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154468 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ekonomikis-saministro [1] => giorgi-chogovadze [2] => turizmis-erovnuli-administracia [3] => jemfestis-skandali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154468 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2122 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ekonomikis-saministro [1] => giorgi-chogovadze [2] => turizmis-erovnuli-administracia [3] => jemfestis-skandali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ekonomikis-saministro [1] => giorgi-chogovadze [2] => turizmis-erovnuli-administracia [3] => jemfestis-skandali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154468) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2122,3268,18277,4205) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154321 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-16 14:02:24 [post_date_gmt] => 2017-08-16 10:02:24 [post_content] => ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობა შესაძლოა, ფრანგმა ბიზნესმენმა, ჟან ფრედერიკ პოლსენმა, დაიკავოს. ამის შესახებ ინფორმაციას "ბიზნეს მედია" ავრცელებს. ჟან ფრედერიკ პოლსენი "შატო მუხრანის" ერთ-ერთი აქციონერია. ის ასევე ფლობს კომპანია „ველინგტონს“, რომელიც ჩიფს "ფრიქსის" აწარმოებს. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში და ეკონომიკის სამინისტროში გიორგი ჩოგოვაძის გადადგომის შესახებ ინფორმაციას ამ დრომდე არ ადასტურებენ. გიორგი ჩოგოვაძე სააგენტოში გუშინ ნახეს, დღეს ის სამუშაო ადგილზე ჯერჯერობით არ გამოჩენილა. ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ ინფორმაცია გუშინ გავრცელდა. მიზეზი, სავარაუდოდ, “ჯემ ფესტის” გარშემო განვითარებული მოვლენები გახდა. ფესტივალი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობა შესაძლოა, ფრანგმა ბიზნესმენმა, ჟან ფრედერიკ პოლსენმა, დაიკავოს. ამის შესახებ ინფორმაციას "ბიზნეს მედია" ავრცელებს. ჟან ფრედერიკ პოლსენი "შატო მუხრანის" ერთ-ერთი აქციონერია. ის ასევე ფლობს კომპანია „ველინგტონს", რომელიც ჩიფს "ფრიქსის" აწარმოებს. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში და ეკონომიკის სამინისტროში გიორგი ჩოგოვაძის გადადგომის შესახებ ინფორმაციას ამ დრომდე არ ადასტურებენ. გიორგი ჩოგოვაძე სააგენტოში გუშინ ნახეს, დღეს ის სამუშაო ადგილზე ჯერჯერობით არ გამოჩენილა. ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ ინფორმაცია გუშინ გავრცელდა. მიზეზი, სავარაუდოდ, "ჯემ ფესტის" გარშემო განვითარებული მოვლენები გახდა. ფესტივალი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა.

ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი შესაძლოა, ფრანგი ბიზნესმენი გახდეს ეკონომიკის სამინისტროში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გიორგი ჩოგოვაძის, მიერ თანამდებობიდან წასვლის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას არ ადასტურებენ. სამინისტროში აცხადებენ, რომ გავრცელებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს და გიორგი ჩოგოვაძე კვლავ რჩება ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად. არაოფიციალური ინფორმაციით, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, გიორგი ჩოგოვაძემ, თანამდებობა დატოვა. არსებული ცნობით, ჩოგოვაძის მიერ პოსტის დატოვების გადაწყვეტილება, სავარაუდოდ, GEM Fest-ს უკავშირდება. ფესტივალი 1 900 000 ლარით ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ დააფინანსა.

ჩოგოვაძე ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად რჩება - ეკონომიკის სამინისტრო