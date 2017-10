გენიალური ადგილი პეკინზე: მარჯვნივ – სულის გადარჩენა, მარცხნივ – ხორცის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => goga-khachidze [1] => kuzanovis-klinika [2] => saeklesio-maghazia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179914 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => goga-khachidze [1] => kuzanovis-klinika [2] => saeklesio-maghazia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179914 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1044 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => goga-khachidze [1] => kuzanovis-klinika [2] => saeklesio-maghazia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => goga-khachidze [1] => kuzanovis-klinika [2] => saeklesio-maghazia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179914) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1044,20655,20656) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156396 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-23 23:51:33 [post_date_gmt] => 2017-08-23 19:51:33 [post_content] => გარემოს დაცვის ყოფილი მინისტრი გოგა ხაჩიძე, პრემიერის მიერ გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება იმასთან დაკავშირებით, რომ ბორჯომის ტყე აღდგება. ხაჩიძის თქმით, თუ მართლა სურთ ტყის აღდგენა და ეს ხალხის სენტიმენტებზე თამაში არ არის, მაშინ ტერიტორია აუცილებლად უნდა შემოიღობოს. ნიადაგის აღდგენას კი ამ ადგილზე წლები დასჭირდება. "იქ სადაც დღესაც ხანძარია, ნაყოფიერი ნიადაგის (ჰუმუსის) ფენა ძალზედ თხელია. ხანძრის შედეგად ეს ფენა ნადგურდება და მის აღდგენას ბუნებრივ პირობებში წლები სჭირდება. შესაბამისად ასეთ ნიადაგზე რამის დარგვა და მის გახარებაზე ზრუნვა გადაყრილი დრო და ენერგიაა. თუ მართლა გვინდა, ამ გადამწვარი ტყის შეძლებისდაგვარად სწრაფი აღდგენა და არა უბრალოდ ადამიანების სენტიმენტებზე თამაში, მაშინ აღნიშნული ტერიტორია უნდა შემოიღობოს და მაქსიმალურად შეიზღუდოს მოძრაობა, ტრანსპორტის, ადამიანების, პირუტყვის... ასეთ რელიეფზე დამწვარი ხეების გამოტანა და ნახანძრალის დასუფთავებაც კი არ შეიძლება. ასეთ დროს ბევრი მოძრაობა კიდევ უფრო აზიანებს ისედაც გამომწვარ ნიადაგს და ფიზიკურად შეიძლება ჩამოირეცხოს/ჩამომეწყერდეს. ასე რომ, თუ ბორჯომში დამწვარი ტყის აღდგენა გვინდა, უნდა შემოვღობოთ და ვაცადოთ, ნიადაგ-წარმოქმნის პროცესი დაიწყოს, თავი აღიდგინოს, სიცოცხლე დაიბრუნოს... ამის შემდეგ, უკვე შესაძლებელი გახდება, ნერგების ფრთხილად შეტანაც. სხვა დანარჩენი, საკუთარი თავის, ან სხვის მოტყუებაა. ტყუილი და პოპულიზმი კი, მაგ კონკრეტულმა ადგილმა საკმაოდ ნახა, წინა ხანძრიდან დღემდე. ეს რეკომენდაციები ბევრჯერ მაქვს მოსმენილი ქართველი და უცხოელი სპეციალისტებისგან და პირადადაც დარწმუნებული ვარ ამ გზის სისწორეში", - წერს გოგა ხაჩიძე სოციალურ ქსელში. "თუ ამ მოცემულობაში, სატყეო ხანძრის წვიმამდე ”ლოკალიზება მოვახერხეთ”, ეს ნიშნავს, რომ უბრალოდ რაც შეიძლება დამწვარიყო - დაიწვა. სხვა შემთხვევაში, სანამ წვიმა არ მოვა, ”ტუპად” უნდა ვებრძოლოთ; ყველაფრით, რითაც შეგვიძლია; მეხანძრეები, მოხალისეები, ვერტმფრენი... თუ საჭირო გახდა და გავრცელების საშიშროება დადგა - დიდ პერიმეტრზე დერეფნების გადაჭრით; თუ უფრო მეტად გაჭირდა - მეზობლებს (უკრაინა, თურქეთი) ვთხოვოთ ავიაციით დახმარება... წვიმამდე სრულად ვერ ჩავაქრობთ; ჰო, კარგია როცა ტყეები მოვლილია, ტყეში მოსიარულე ადამიანები მოწესრიგებულები და პასუხისმგებლობით აღსავსენი, თუმცა ამისგან ჯერ შორს ვართ. ძალიან კარგია, როდესაც ტყეში სახანძრო გზები არსებობს და ყველგან მიდის ტექნიკა, მაგრამ ამ მთა-გორიან ქვეყანაში თვითონ წარმოიდგინეთ გზების ყველგან მიყვანა რა დაჯდება (?!) ალბათ უფრო მეტი სახანძრო ვერტმფრენი და ამ საქმის მცოდნე მფრინავი გვჭირდება. p.s. სამი აგვისტო მაქვს გატარებული ტყის ხანძრის ქრობაში (მათ შორის ერთი იქ, სადაც დღეს ხანძარია) და რაც ზემოთ ჩამოვთვალე, ყველაფერი მიკეთებია", – წერს გოგა ხაჩიძე. "რაც მაგრები ვართ, ქართველები ვართ" - წერენ FB მომხმარებლები. "იქ სადაც დღესაც ხანძარია, ნაყოფიერი ნიადაგის (ჰუმუსის) ფენა ძალზედ თხელია. ხანძრის შედეგად ეს ფენა ნადგურდება და მის აღდგენას ბუნებრივ პირობებში წლები სჭირდება. შესაბამისად ასეთ ნიადაგზე რამის დარგვა და მის გახარებაზე ზრუნვა გადაყრილი დრო და ენერგიაა. თუ მართლა გვინდა, ამ გადამწვარი ტყის შეძლებისდაგვარად სწრაფი აღდგენა და არა უბრალოდ ადამიანების სენტიმენტებზე თამაში, მაშინ აღნიშნული ტერიტორია უნდა შემოიღობოს და მაქსიმალურად შეიზღუდოს მოძრაობა, ტრანსპორტის, ადამიანების, პირუტყვის... ასეთ რელიეფზე დამწვარი ხეების გამოტანა და ნახანძრალის დასუფთავებაც კი არ შეიძლება. ასეთ დროს ბევრი მოძრაობა კიდევ უფრო აზიანებს ისედაც გამომწვარ ნიადაგს და ფიზიკურად შეიძლება ჩამოირეცხოს/ჩამომეწყერდეს. ასე რომ, თუ ბორჯომში დამწვარი ტყის აღდგენა გვინდა, უნდა შემოვღობოთ და ვაცადოთ, ნიადაგ-წარმოქმნის პროცესი დაიწყოს, თავი აღიდგინოს, სიცოცხლე დაიბრუნოს... ამის შემდეგ, უკვე შესაძლებელი გახდება, ნერგების ფრთხილად შეტანაც. სხვა დანარჩენი, საკუთარი თავის, ან სხვის მოტყუებაა. ტყუილი და პოპულიზმი კი, მაგ კონკრეტულმა ადგილმა საკმაოდ ნახა, წინა ხანძრიდან დღემდე. ეს რეკომენდაციები ბევრჯერ მაქვს მოსმენილი ქართველი და უცხოელი სპეციალისტებისგან და პირადადაც დარწმუნებული ვარ ამ გზის სისწორეში", - წერს გოგა ხაჩიძე სოციალურ ქსელში. 