Georgian Airways ფრენების შესრულებას ახალი მიმართულებებით იწყებს

ქართული გუდის ყველი ექსპორტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში გავიდა. პროდუქცია, რომელიც თუშეთში კოოპერატივ „ალაზნისთავის" მიერ მზადდება, კალიფორნიასა და ნიუ-იორკში უკვე იყიდება. როგორც "ფორტუნას" კოოპერატივის დამფუძნებელმა გიორგი აბულიძემ განუცხადა, ცხვრის გუდის ყველზე აშშ-ში მოთხოვნა ძირითადად ქართველი, რუსი და ებრაელი ემიგრანტების მხირად არის. "ყველის პირველი პარტია აშშ-ში 2016 წლის შემოდგომაზე გავაგზავნეთ და იქ დიდი მოწონება დაიმსახურა. მოლაპარაკებები მიმდინარეობას სხვა ქვეყნებთანაც, ჩვენი პროდუქციის გატანა უახლოეს პერიოდში რუსეთსა და ისრაელში იგეგმება ", - აღნიშნა აბულიძემ. მისივე ინფორმაციით, კოოპერატივი "ალაზნისთავი" ყველის საწარმოს თუშეთში, გომეწრის ხეობაში ფლობს. კოოპერატივამდე 15 კილომეტრის მანძილზე მანქანით გადაადგილება შეუძლებელია. შესაბამისად, პროდუქციის ტრანსპორტირება ცხენების საშუალებით ხდება. "რაც შეეხება წარმოებას, ვფლობთ უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილ საწარმოს და ყველს სურსათის უვნებლობის ყველა სტანდარტის დაცვით ვამზადებთ. ამ ეტაპზე გვაქვს ყველის ოთხი სახეობა, ესენია: სვილობი, ლარტუშო, დოვნა და ჩოგი", - განმარტა კოოპერატივის დამფუძნებელმა. მისივე ინფორმაციით, "ალაზნისთავი" ყველს როგორც ცხვრის, ისე ძროხის რძისგან აწარმოებს. საწარმოს წლიური წარმადობა ჯერჯერობით 11 ტონაა, თუმცა წარმადობის გაზრდა იგეგმება. როგორც გიორგი აბულიძე ამბობს, ადგილობრივ ბაზარზე ამ ეტაპზე "ალაზნისთავის" გუდის ყველი სუპერმარკეტების ქსელ "ევროპროდუქტში" იყიდება. სამომავლოდ კი სხვა ქსელების ათვისებაც განიხილება. ამასთან, კოოპერატივის დამფუძნებელი ახალი საექსპორტო ბაზრების მოძიებასაც გეგმავს, მათ შორის ევროპის ქვეყნების. ცნობისთვის, თუშეთში გუდის ყველის მწარმოებელი კოოპერატივი "ალაზნისთავი" 2015 წელს ჩამოყალიბდა. [post_title] => ქართული გუდის ყველი კალიფორნიასა და ნიუ-იორკში იყიდება

"ფინკა ბანკში" სიახლეა - მომხმარებლებს უკვე შეუძლიათ, ისარგებლონ განახლებული პირობებით სესხებსა და ანაბრებზე. როგორც "ფორტუნას" ბანკიდან აცნობეს, ბაზარზე არსებული მოთხოვნის საპასუხოდ, "ფინკა ბანკში" გაიზარდა უგირავნო სესხის მოცულობა და ყველა ტიპის სესხზე შემცირდა საპროცენტო განაკვეთები. მათივე ინფორმაციით, 40 000 ლარამდე სესხის აღება უკვე შესაძლებელია უზრუნველყოფის გარეშე. სესხის მიზნობრიობა არ არის შეზღუდული - მომხმარებლებს შეუძლიათ, "ფინკა ბანკის" სესხი გამოიყენონ როგორც ბინის რემონტისა და საოჯახო ტექნიკის შესაძენად, ასევე სწავლის საფასურისა და სხვა პირადი მიზნების დასაფინანსებლად. "უგირავნო სესხები ხელმისაწვდომია მცირე ბიზნესის მქონე პირებისათვის და მეწარმეებისთვის, რომლებსაც სურთ ახალი დანადგარების და აღჭურვილობის შეძენა, მარაგების შევსება თუ ბიზნესის გაფართოება. საპროცენტო განაკვეთების შემცირების შედეგად, მცირე ბიზნესის მქონე პირებს ეძლევათ კარგი შესაძლებლობა მარტივად და სწრაფად მიიღონ თანხა და გააძლიერონ საკუთარი ბიზნესი. რაც შეეხება გადახდის გრაფიკს - მომხმარებლებს თავად შეუძლიათ, დაგეგმონ გადახდის გრაფიკი და იგი შემოსავლებს მოარგონ", -აცხადებენ "ფინკა ბანკში". მათივე ცნობით, კიდევ ერთი სიახლე არის ის, რომ გამარტივდა სესხის გაცემის პროცედურა, "ფინკა ბანკში" 3000 ლარამდე სესხის აღებას 30 წუთი სჭირდება, გაუქმდა მცირე სესხების დამტკიცების საკომისიო - ამჟამად 0% -ია. სესხებზე პირობების განახლება, პროცედურების გამარტივება მომხმარებლების მხრიდან წამოსული უკუკავშირის შედეგად განხორციელდა. გიორგი სამადაშვილი, "ფინკა ბანკის საოპერაციო დირექტორი ამბობს, რომ ბანკისთვის მომხმარებლის უკუკავშირი პრიორიტეტულია. „ჩვენ ყოველდღიურად ვუსმენთ ჩვენს მომხმარებლებს, რომლებიც ჩვენგან აღებული დაფინანსებით ცდილობენ გააუმჯობესონ მცირე ბიზნესი და უკეთესობისკენ შეცვალონ თავიანთი ცხოვრება. სწორედ მომხმარებლებისგან მიღებული უკუკავშირის შედეგად განხორციელდა რამდენიმე ცვლილება. გავზარდეთ უგირავნო სესხის მოცულობა 40 000 ლარამდე, კიდევ უფრო შევამცირეთ საპროცენტო განაკვეთები, მომხმარებლებს სესხი შეუძლიათ აიღონ ნებისმიერი მიზნობრიობით. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ მიერ განხორციელებული ყველა ცვლილება დადებითად აისახება მომხმარებლებზე და მეტად ეფექტურს გახდის მათ საქმიანობას", - აღნიშნა სამადაშვილმა. ცნობისთვის, ცვლილება შეეხო დეპოზიტებსაც, გაიზარდა საპროცენტო განაკვეთები ლარში განთავსებულ ყველა სახის დეპოზიტებზე. [post_title] => ფინკა ბანკში სესხებზე განახლებული პირობებია

კომპანია „ბარამბო" ნაყინის სეზონს სიახლეებით ხვდება. როგორც "ფორტუნას" კომპანიიდან აცნობეს გაიზარდა ნაყინის ასორტიმენტი, განახლდა გემო და დიზაინი. "წლის ერთ-ერთი გემრიელი სიახლეა ბარამბოს ნაყინის ტორტი - ჩიტის რძე, მის გალღობას მაცივრიდან გამოღების შემდეგ 5 წუთი დაელოდეთ და უგემრიელესი მუსისებრი შიგთავსი გაგაოცებთ. გაფართოვდა დიდი კონუსის სახეობაც, დაემატა ბანანის და მარწყვის ნაყინი ხრაშუნა ვაფლში. საოჯახო სახის 1000 მლ-იანი სამი შოკოლადის გემოს ტანდემი კი "ბარამბო ექსპორტის" ბრენდის ქვეშ აწარმოა კომპანია მ - ექსპორტის ნაყინის ტორტს კი შოკოლადი-ალუბლით დაემატა. ამასთან, "ბარამბოს" ესკიმოს მოყვარულებს ექნებათ შესაძებლობა, დააგემოვნონ ახალი ესკიმო ვანილი-რძიანი მინანქრით და ხრაშუნებით, ხოლო ჭიქის ნაყინში გვხვდება ფრანგული ვანილი კარამელის ტოპინგით", - აცხადებენ "ბარამბოში". მათივე ინფორმაციით, წელსვე "ბარამბოს" ნაყინის წარმოების მიმართულებით ახალი ხაზი შევიდა ექსპლუატაციაში 900 მლ-იანი ვანილი, ვანილი-შოკოლადის მიქსი და ვანილი მარწყვი მარწყვის ტოპინგით. მრავალწევრიანი ოჯახისთვის კი სიახლეა 5000 მლ-იანი შოკოლადი-ვანილი-ბისკოტინო, მოცხარი-პანაკოტა-ჟოლო და ბანანი-ფეიხოა-მარწყვი. [post_title] => განახლებული ასორტიმენტი, გემო და დიზაინი: ბარამბოს ნაყინის სეზონი დაიწყო [post_title] => ქართული გუდის ყველი კალიფორნიასა და ნიუ-იორკში იყიდება