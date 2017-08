გერმანიაში მამაკაცმა რამდენიმე ადამიანი დაჭრა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => germania [1] => tavdaskhma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155081 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => germania [1] => tavdaskhma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155081 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 508 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => germania [1] => tavdaskhma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => germania [1] => tavdaskhma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (155081) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (508,6606) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155046 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-08-18 18:34:09 [post_date_gmt] => 2017-08-18 14:34:09 [post_content] => ფინეთში, ქალაქ ტურკუში პოლიციამ პირი დააკავა, რომელიც, სავარაუდოდ, რამდენიმე ადამიანს ცივი იარაღით თავს დაესხა. თვითმხილველების თქმით, მათ რამდენიმე გასროლის ხმა გაიგეს. შედეგად სულ მცირე ორი ადამიანი დაშავდა. როგორც ფინეთის პოლიცია „ტვიტერის“ გვერდზე წერს, თავდამსხმელს ფეხში ესროლეს და ის დაკავებულია. სამართალდამცველები მოსახლეობას მოუწოდებენ, ინციდენტის ადგილას არ გაჩერდნენ. ქალაქი ტურკუ ჰელსინკიდან სამხრეთ-დასავლეთით 140 კილომეტრში მდებარეობს. [post_title] => ფინეთში რამდენიმე ადამიანს ცივი იარაღით თავს დაესხნენ როგორ დააბინავებს გერმანია მიგრანტებს

გერმანია მიგრანტებისთვის მინი სახლებს ააშენებს. პროექტი, რომლის დეტალებიც შემუშავების პროცესშია, ჯერ კიდევ 2015 წელს ერთ-ერთ არქიტექტორს უზარმაზარ რიგში დგომის დროს გაუჩნდა. ვან ბო ლე-მენცელი სოციალურ ცენტრში იმყოფებოდა და ასობით მიგრანტის ნახვის შემდეგ გადაწყვიტა, რომ სიტუაციის შესაცვლელად რამე უნდა გაეკეთებინა. ამიტომ შექმნა პროექტი, რომლის მიზანიც - მიგრანტებისთვის დროებითი სახლების აშენებაა. ნაგებობებში ისინი თავს შეაფარებენ და უამინდობის დროს უზარმაზარ რიგში დგომაც აღარ მოუწევთ. გარდა ამისა, ასეთი სახლები მიგრანტებთან ერთად უსახლკაროების შეფარებასაც შეძლებენ, რაც მათ კიდევ უფრო საჭიროს ხდის. გამოცემა „Le Matin"-ის ინფორმაციით, დასაწყისისთვის აშენდება 20 მინი სახლი და თითოეული მათგანის ფართობი 10 კვ/მ იქნება. შეგახსენებთ, რომ გერმანიას ყოველთვე უამრავი მიგრანტი აკითხავს და მათი დაბინავება ძალიან დიდ პრობლემებთანაა დაკავშირებული. მეორე მსოფლიო ომის ქართველ ვეტერანებს გერმანია 2500 ევროს გადაუხდის

მეორე მსოფლიო ომის დროს, გერმანიაში, ტყვეობაში მყოფი საბჭოთა ჯარისკაცებს გერმანია ფინანსურ კომპენსაციას გადაუხდის. ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ცნობით, 22.06.1941-08.05.1945 წწ. - აღნიშნულ პერიოდში, გერმანიაში ტყვედ ჩავარდნილ ყოფილ საბჭოთა ჯარისკაცებს შესაძლებლობა აქვთ ერთჯერადად მიიღონ კომპენსაცია 2500 ევროს ოდენობით. ვეტერანებმა, განაცხადები 30 სექტემბრამდე უნდა წარადგინონ. ამის შესახებ ინფორმაცია ვეტერანების სამსახურს გერმანიაში მდებარე საქართველოს საელჩომ მიაწოდა. „მიმდინარე წლის მარტში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წერილით მიმართა გერმანიის ცენტრალური მომსახურებისა და საჯარო ქონების საკითხთა ფედერალურმა სამინისტრომ, გერმანიის ფინანსთა ფედერალური სამინისტროს დირექტივის საფუძველზე, რომელიც ეხება მეორე მსოფლიო ომის დროს, გერმანიაში, ტყვეობაში მყოფი საბჭოთა ჯარისკაცებისათვის დადგენილი ფინანსური კომპენსაციის გაცემას. გერმანიისა და საქართველოს სახელმწიფო უწყებები ცდილობენ შესაძლო პოტენციური ადრესატების შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას, რათა უფლებამოსილმა პირებმა დადგენილ ვადაში, 2017 წლის 30 სექტემბრამდე შეძლონ განცხადებით წარდგენა. დაზუსტებისთვის, მხოლოდ თავად დაზარალებულს, ან შესაბამისი უფლებამოსილებით აღჭურვილ პირს შეუძლია განცხადებით მიმართვა. დაუშვებელია უფლების მესამე პირისთვის ან მემკვიდრეობით გადაცემა. აღნიშნული წერილი მოგვაწოდა საქართველოს საელჩომ გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში", – აცხადებენ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურში. 