გერმანიაში ქართველების მიერ ჩადენილი დანაშაული თითქმის განახევრდა

გერმანული Lufthansa Group-ი მზადაა ახალი ავიაკომპანია NewAlitalia შექმნას. ამ მიზნით კი მას იტალიური Alitalia-ს ზოგიერთი აქტივის შეძენა სურს. როგორც უცხოური მედია წერს, Lufthansa-მ შესაბამისი შეთავაზებითა და ოფიციალური წერილით Alitalia-ს მენეჯმენტს უკვე მიმართა. Deutsche Welle- ს ინფორმაციით, გერმანული კომპანია მზადაა Alitalia-ში 0,5 მლრდ ევრო გადაიხადოს. შეგახსენებთ, Alitalia გაკოტრების პირასაა. ავიაკომპანიას სერიოზული ფინანსური პრობლემები ჯერ კიდევ 2008 წელს შეექმნა. 2017 წლის მაისში კი იტალიურმა Alitalia-მ თავი ოფიციალურად გაკოტრებულად გამოაცხადა. გერმანული Lufthansa ახალ Alitalia-ს შექმნის

აზერბაიჯანელის ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მეუღლე და მისი შვილი გერმანიაში იმყოფებიან. ამის შესახებ ინფორმაციას აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის უფლებების დამცველი, ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი, სოციალურ ქსელში ავრცელებს. არჩილ ჩოფიკაშვილი იმ მიზეზებზეც წერს, რის გამოც, მისი განმარტებით, ოჯახმა საქართველო დატოვა. "აფგან მუხთარლის მეუღლემ და მცირეწლოვანმა შვილმა გუშინ საქართველო დატოვეს. მე-3 უსაფრთხო ქვეყნის შემოთავაზება და მოძიება მთელი პერიოდის განმავლობაში ინტენსიურად განიხილებოდა. ამჟამად, გატაცებული ჟურნალისტის ოჯახი გერმანიაშია. "გამოძიების მიმართ არსებული პრეტენზიების და არსებული საფრთხეების ფონზე, მაღალი ალბათობით შესაძლოა ლეილა მუსტაფაევა (მეუღლის მსგავსად) გამხდარიყო გატაცების და აზერბაიჯანში პოლიტიკური პატიმრობის მსხვერპლი. ,,თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი," და ,,კონსტიტუციის 42-ე მუხლი" აგრძელებს აფგან მუხთარლის და ლეილა მუსტაფაევას ინტერესების დაცვას," - წერს არჩილ ჩოფიკაშვილი. https://www.facebook.com/archil.chopikashvili/posts/1687473757942994?pnref=story

ლეილა მუსტაფაევა გერმანიაშია, რადგან მაღალი ალბათობით, გატაცების მსხვერპლი გახდებოდა - ადვოკატი

„საქართველოში კრიმინალის დონე ძალიან დაბალია, მაგრამ ეს დამშვიდების საშუალებას არ გვაძლევს," - ამის შესახებ შს მინისტრმა, გიორგი მღებრიშვილმა, ვიდეოჯარიმების ადმინისტრირების კუთხით შსს-ს მიერ დაგეგმილ სიახლეებზე საუბრისას განაცხადა. მღებრიშვილის თქმით, უწყება განვითარებაზე მუდმივად ფიქრობს და ამის ნათელი მაგალითია ერთობლივი ოპერაციების ცენტრი, რომელიც შსს-ში ერთი წლის წინ შეიქმნა. „უსაფრთხოების ინდექსით საქართველო ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციას იკავებს სხვადასხვა რეიტინგით. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მუდმივად ვფიქრობთ განვითარებაზე და ერთობლივი ოპერაციების ცენტრიც სწორედ ამას ემსახურება, რომ ამაღლდეს ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოების ხარისხი და ჩვენც ეფექტურები ვიყოთ, როგორც რეაგირების, ასევე პრევენციის ნაწილში. კრიმინალის დონე საქართველოში ძალიან დაბალია, მაგრამ ეს დამშვიდების საშუალებას არ გვაძლევს," - განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. მინისტრის თქმით, შსს-ს მთავარი მიზანი მოქალაქეების დაცვა და მძღოლების მიერ მოძრაობის წესების დაცვაა. საქართველოში კრიმინალის დონე ძალიან დაბალია - გიორგი მღებრიშვილი 