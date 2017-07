გია კორკოტაშვილმა თათია დოლიძეს პირდაპირ ეთერში ბოდიში მოუხადა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gia-korkotashvili [1] => tatia-doladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148330 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gia-korkotashvili [1] => tatia-doladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148330 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4374 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gia-korkotashvili [1] => tatia-doladze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gia-korkotashvili [1] => tatia-doladze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148330) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4374,17357) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148069 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-21 12:41:22 [post_date_gmt] => 2017-07-21 08:41:22 [post_content] => დავით ზურაბიშვილი აქვეყნებს იუმორისტულ ჩანახატს ბოლო დროს ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე, რომელსაც უცვლელად გთავაზობთ. „ბესელიას ეჭვი არ ეპარება კორკოტას პატრიოტობაში, კორკოტას ეჭვი არ ეპარება იმაში, რომ საძმოში რომ კაცური ბაზარია, იქ გაუპატიურების მუქარა პროსტო აბაროტია რაზგავორში, ამასობაში ამ რაზგავორის ობიექტის ქმარს ეჭვი არ ეპარება, რომ ცხრა წელი რომ ხალხს სისხლს წოვდნენ, იმათ ხმა არა აქვთ ამოსაღები, რაზეც არ უნდა ელაპარაკათ იმ ბიჭებს, რომელთა პატრიოტიზმში ბესელიას ეჭვი არ ეპარება და ამაზე პრინციპში თანახმა არიან ამ ხელისუფლების მომხრეები, კორკოტას და ბიჭების ბაზარიც მამენტ რადნოი პონტად რომ უჩანთ, ოღონდ გოგოზე არ უნდა ეკადრა, რომელიც ნაცი ხომ არაა და ქმარი ვაფშემც მოროშკინას ახლობლის შვილია, რის გამოც მას ფსევდოლიბერალი (ფსევდო იმიტომ, რომ ნაღდი ლიბერალი მათი აზრით ილიაა, რომელიც თან ქოცი ჰგონიათ) ნაცები აბულინგებენ, რაზედაც ოცნების შედარებით პრადვინუტი ნაწილი აცხადებს, რომ ეს ფსევდოები და კორკოტას საძმო ერთი მედლის ორი მხარეა, მიუხედავად იმისა, რომ ბესელიას ერთი მხარის პატრიოტობაში ეჭვი არ ეპარება და სანამ ესეთი ამბავია, შსს მინისტრმა გვამცნო, რომ მუხთარლი ყოფილა ჩელავეკ-ნევიდიმკა და კამერებში ისევე არ ჩანს, როგორც ვამპირი სარკეში და ამის გამო, მან ყოველ შემთხვევისთვის თანამდებობიდან გაათავისუფლა კონტრდაზვერვის უფროსი, მიუხედავად იმისა, რომ ის საერთოდ არაა შსს-ს დაქვემდებარებაში და თან, მის უდანაშაულობაში მინისტრს ისევე არ ეპარება ეჭვი, როგორც ბესელიას კორკოტას პატრიოტობაში. მოკლედ, აეგრე ვცხოვრობთ რა“. იუმორისტული ჩანახატი ბესელია-კორკოტაშვილზე

ორგანიზაცია "სამოქალაქო სოლიდარობის" ერთ-ერთი დამფუძნებელი, გია კორკოტაშვილი, გამოძიების კითხვებს პასუხობს. კორკოტაშვილი გამოკითხვაზე თბილისის მთავარ სამმართველოში იმყოფება. საქმე, სავარაუდოდ, თათია დოლიძის მისამართით რამდენიმე დღის წინ გაკეთებულ მუქარის შემცველ განცხადებებს ეხება. გია კორკოტაშვილი თბილისის მთავარ სამმართველოში ადვოკატთან ერთად მივიდა. თუმცა, შენობაში ისე შევიდა, რომ მას ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია. დღესვე დოლიძის საქმეზე გამოძიებას ჩვენებას „ქართული მარშის" კიდევ ერთი ორგანიზატორი, გიორგი ონიანი, მისცემს. გამოძიებამ უკვე დაკითხა „ქართული მარშის" ორი ორგანიზატორი - ვარდოსანიძე და გაგნიძე. გია კორკოტაშვილი გამოძიების კითხვებს პასუხობს

გია კორკოტაშვილმა „ობიექტივის" ეთერში მის წინააღმდეგ გამოთქმულ შეფასებებს უპასუხა. კორკოტაშვილი აღიარებს, რომ ის სიტყვები, რაც თათია დოლიძის მიმართ გამოიყენა, მას ეკუთვნის და აღნიშნავს, რომ ამის გამო ბოდიშის მოხდას არ აპირებს. ის ამბობს: „ორ ადამიანს შორის მიდიოდა პრივატ-ლაპარაკი, შეფასება. მე შეიძლება, თემაში იქ დავწერე - მოსაკლავია... არა, მოსაკლავია კიდევ კარგი, არ დამიწერია, ცოტა უზრდელურად დავწერე... ორ ადამიანს შორის მესამეს განსჯა რომ მიდის, ჩვენ რა სლენგი გვაქვს ერთმანეთში... ან იქ დამიწერეს, რომ გაუპატიურებით დაემუქრნენო... დამუქრება არის, როცა ადამიანს პირადად დაურეკავდა ეტყვი, მე შენ ამას და ამას გიზამო. ორ ადამიანს შორის რა სლენგია, უზრდელურიც თუ არის და გინებით თუ გამოვხატავ, ვისი რა საქმეა ერთი, გამაგებინეთ... მაგაზე არც ბოდიში მაქვს მოსახდელი, არც არაფერი. მეორეც - ის სიტყვა, რაც მაქვს ნახმარი, თქვე მართლა ტვინიდან დაავადებულებო, პედოფილად რომ გამომიყვანეთ... არაფერი საბოდიშო არა მაქვს, ორ ადამიანს შორის მესამე რა ტექსტით იყო მოხსენიებული". https://www.facebook.com/manqieri/videos/vb.100000382197416/1474743255881733/?type=2&theater გია კორკოტაშვილი გაუპატიურების მუქარაზე: „არაფერი საბოდიშო არ მაქვს..."