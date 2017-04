გია როინიშვილი: „არ ვიწყებ წუწუნს, მაგრამ უხელფასოდ და უყველაფროდ ვარ დარჩენილი…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gia-roinishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122632 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gia-roinishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122632 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13386 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gia-roinishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gia-roinishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122632) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13386) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 110467 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-22 16:01:25 [post_date_gmt] => 2017-02-22 12:01:25 [post_content] => მსახიობი გურამ ჯაში, რომელსაც მაყურებელი განსაკუთრებით კარგად იცნობს "იუმორინას" პროექტიდან, დააყაჩაღეს. ამის შესახებ მისი კოლეგა გია როინიშვილი წერს. მისი ინფორმაციით, შემთხვევა გუშინ გვიან ღამე მოხდა და თავდასხმის გამო გურამ ჯაშს ტრეპანაცია დასჭირდა. როგორც ჩანს, მას მძიმე ტრავმა თავის არეში მიაყენეს. როგორც გია როინიშვილი აღნიშნავს: "გუშინ გვიან ღამით დააყაჩაღეს, გაძარცვეს... ტრეპანაცია დასჭირდა:(((( გამოჯანმრთელებას ვუსურვებ ჩემს გურამს!!!. ყვავის კრიმინალი!!!". [post_title] => მსახიობი გურამ ჯაში დაყაჩაღების შემდეგ მძიმე მდგომარეობაშია!.. მსახიობი გურამ ჯაში, რომელსაც მაყურებელი განსაკუთრებით კარგად იცნობს "იუმორინას" პროექტიდან, დააყაჩაღეს. ამის შესახებ მისი კოლეგა გია როინიშვილი წერს. მისი ინფორმაციით, შემთხვევა გუშინ გვიან ღამე მოხდა და თავდასხმის გამო გურამ ჯაშს ტრეპანაცია დასჭირდა. როგორც ჩანს, მას მძიმე ტრავმა თავის არეში მიაყენეს. როგორც გია როინიშვილი აღნიშნავს: "გუშინ გვიან ღამით დააყაჩაღეს, გაძარცვეს... ტრეპანაცია დასჭირდა:(((( გამოჯანმრთელებას ვუსურვებ ჩემს გურამს!!!. ყვავის კრიმინალი!!!". [post_title] => მსახიობი გურამ ჯაში დაყაჩაღების შემდეგ მძიმე მდგომარეობაშია!.. 