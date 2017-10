გია ყანჩელის ახალი ნაწარმოების პრემიერა რუსთაველის თეატრში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gia-yancheli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176525 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gia-yancheli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176525 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 218 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gia-yancheli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gia-yancheli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (176525) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (218) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 173526 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-10 16:13:01 [post_date_gmt] => 2017-10-10 12:13:01 [post_content] => 2017 წლის 17 ოქტომბერს, საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი და ხელოვანთა კავშირი კონცეპტ-არტი, რუსთაველის თეატრის დიდ დარბაზში წარმოგიდგენთ მსოფლიო პრემიერას - გია ყანჩელის ნაწარმოებს „დედა ენა“ ბავშვთა გუნდისა და ორკესტრისათვის. ამავე კონცერტზე შესრულდება ლეგენდარული კომპოზიტორის ნაწარმოები ორი ვიოლინოსა და სიმებიანი ორკესტრისათვის EX CONTRARIO. კონცერტში მონაწილეობენ პაველ ვერნიკოვი (ვიოლინო), სვეტლანა მაკაროვა (ვიოლინო), გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯთან არსებული ბავშვთა გუნდი ნინო წიკლაურის ხელმძღვანელობით და ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი. სადირიჟორო პულტთან - ნიკოლოზ რაჭველი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, კომპანია „ბადაგონი“, სასტუმრო „ამბასადორი“, ტელეკომპანია „იმედი“, რადიოჰოლდინგი „ფორტუნა“, მედიაჰოლდინგი „პალიტრა“ და საინფორმაციო ცენტრი 118 08. 17 ოქტომბერს რუსთაველის თეატრში გია ყანჩელის ახალი ნაწარმოების „დედა ენა" პრემიერა გაიმართება ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრის ფესტივალის - alla KONTRAPUNKT ფარგლებში, 12 მაისს რუსთველის თეატრის დიდი დარბაზი მსოფლიო პრემიერას უმასპინძლებს. გია ყანჩელის კინოსა და თეატრისთვის შექმნილ მუსიკას ვიოლინოსა და სიმებისთვის, იტალიელი მევიოლინე ანდრეა კორტესი შეასრულებს. „წერილები მეგობრებს" - მაესტრო საღამოს მეგობრებს უძღვნის. „თითოეული პიესა ეძღვნება იმ ჩემს უახლოეს მეგობრებს, რომელთა გარეშე ჩემი ცხოვრება და შესაბამისად, ჩემი შემოქმედება იქნებოდა განსხვავებული. 25 მუსიკალური სახე წარმოადგენს მცდელობას იმ მადლიერების გამოხატვისა, რომელიც მე გამაჩნდა და გამაჩნია ყოველივე მათგანის მიმართ. მოხარული ვარ, რომ ამ ციკლის პირველი შესრულება შედგება რუსთაველის თეატრის სცენაზე, სადაც რობერტ სტურუასთან ერთად ნახევარი საუკუნე გავატარე. მადლიერი ვარ იტალიელი მევიოლინე ანდრეა კორტესის და ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის სიმებიანი ჯგუფის ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით", - წერს გია ყანჩელი. "იტალიელი მევიოლინე ანდრეა კორტესი თბილისს 12 მაისს გია ყანჩელის კინოსა და თეატრის მუსიკის შესასრულებლად ეწვევა. იგი გახლავთ პროექტების Millenium Chamber Orchestra, Quartetto Mosaico და Collegium Tiberinum დამფუძნებელი, რომლის ფარგლებშიც ასრულებს მრავალფეროვან რეპერტუარს ბახიდან - თანამედროვე მუსიკამდე. მნიშვნელოვანია მისი უაღრესი ინტერესი თანამედროვე კომპოზიტორთა მიმართ, რომელთა ნაწარმოებების პრემიერებს ხშირად ასრულებს. თანამშრომლობდა და დღემდე თანამშრომლობს ისეთ კომპოზიტორებთან, როგორიცაა ჯოვანი სოლიმა, ენიო მორიკონე, ლუის ბაკალოვი და გია ყანჩელი. როგორც სოლისტს და კამერული ანსამბლის წევრს გამართული აქვს კონცერტები იტალიაში, საფრანგეთში, შვეიცარიაში, გერმანიაში, ჰოლანდიაში, აშშ-სა და იაპონიაში. 2009 წლიდან მისი თანამშრომლობა პიანისტ მარკო ვენტურისთან - იტალიის ერთ-ერთ საუკეთესო დუეტად არის დასახელებული. ანდრეა მრავალმხრივი მუსიკოსია და თანამშრომლობს მრავალ საერთაშორისო შემსრულებელთან, მათ შორისაა სტინგი, რიკარდო მუტი, ელიზაბეთ ვოლფიში და სხვა", - აცხადებენ ღონისძიების ორგანიზატორები. ფესტივალის ბილეთები და აბონემენტები იყიდება www.biletebi.ge-ზე.

გია ყანჩელის კინოსა და თეატრისთვის შექმნილ მუსიკას ანდრეა კორტესი შეასრულებს დმიტრი შოსტაკოვიჩისა და გია ყანჩელის შემოქმედებას 9-15 მაისის ჩათვლით მოისმენთ. ფესტივალი 9 მაისს ოპერის თეატრში გაიხსნება. ამ დღეს შოსტაკოვიჩის სიმფონია #5 შესრულდება, საინტერესოა, რომ მუსიკალური ღონისძიების გახსნას დაესწრება დმიტრი შოსტაკოვიჩის მეუღლე. ასევე წარმოდგენილი იქნება გია ყანჩელის „სევდა ნათელი". კონცერტებში მონაწილეობენ, ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი, გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის მოსწავლეთა გუნდი, სოლისტები:„ ალექსანდრე სადუნიშვილი და აკაკი კერესელიძე, დირიჟორი, კახი სოლომნიშვილი. ფესტივალის ბილეთები იყიდება საიტზე: biletebi.ge

9-15 მაისს ორი ავტორის ფესტივალი გაიმართება