გიდების გადამზადების პროგრამის მონაწილეების შერჩევა დაიწყო

აჭარის ტურისტულ პოტენციალს ბელგიიდან ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები ეცნობიან. ვიზიტის მიზანს აჭარის ტურისტული პროდუქტების, ღირსშესანიშნაობების, ასევე მომსახურების ხარისხის, ტურისტული კანონმდებლობის, დაგეგმილი და საინვესტიციო პროექტების გაცნობა წარმოადგენს. დღეს, დელეგაციის წევრებს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში აჭარის ეკონომიკის სამინისტროსა და ტურიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა რეგიონის ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ პრეზენტაცია ჩაუტარეს. ოთხდღიანი ვიზიტის ფარგლებში სტუმრები აჭარის ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებსა და ტურისტულ ინფრასტრუქტურას დაათვალიერებენ. ეწვევიან სამთო-სათხილამურო კურორტ „გოდერძი"-ს, სადაც განხორციელებულ და მიმდინარე ტურისტულ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს გაეცნობიან. დელეგაცია აჭარას 29 აპრილს დატოვებს. აჭარის ტურისტულ პოტენციალს ბელგიური კომპანიები ეცნობიან

აჭარის ტურისტულ შესაძლებლობებს ყაზახი ვიზიტორები გაეცნენ. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა რეგიონის ტურისტული პოტენციალი ყაზახეთის საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე KITF-2017 წარადგინა. ცენტრალურ აზიაში ყველაზე აქტიურ და მასშტაბურ გამოფენაზე დეპარტამენტი ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან, ტურისტულ სააგენტოებთან და სასტუმროებთან ერთად იყო წარმოდგენილი. გამოფენის ფარგლებში დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა, შეხვედრები გამართეს სარეკლამო და ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლებთან, რომლებიც საქართველოს მიმართულებით მუშაობას გეგმავენ. აჭარა და ზოგადად, საქართველო ყაზახი ტურისტებისთვის მიმზიდველი ტურისტული ადგილია. გასულ წელს, ყაზახეთიდან აჭარას 8 137 ტურისტი სტუმრობდა. მიმდინარე წელს, დეპარტამენტი ყაზახი ტურისტების მოზიდვის მიზნით სარეკლამო კამპანიებს მაისიდან იწყებს, რაც ინფო და პრესტურების ორგანიზებას, გარე რეკლამასა და ონლაინ რეკლამას ითვალისწინებს. ყაზახეთის ტურისტულ გამოფენაზე აჭარა წარადგინეს

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა, აჭარაში, მოქალაქის მიერ ნაპოვნი დათვის ბელი თბილისის ზოოპარკს მიაბარა. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის აჭარის რეგიონულ სამმართველოში, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალიდან მოქალაქემ დარეკა, რომელმაც განაცხადა, რომ სოფლის მცხოვრებლებს, სავარაუდოდ, დათვის ბელის ხმა ესმოდათ. გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების თანამშრომლები მითითებულ ადგილზე დაუყოვნებლივ გავიდნენ და დაახლოებით 2 თვის ასაკის, კავკასიური მურა დათვის ბელი იპოვეს. ბელს არ აღენიშნებოდა არავითარი დაზიანება. გარემოსდამცველებმა, მურა დათვის ბელი, ბათუმიდან თბილისში ჩამოიყვანეს და ზოოპარკს მიაბარეს. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, კიდევ ერთხელ მოუწოდებს მოსახლეობას - არ წამოიყვანონ ველურ ბუნებაში ნაპოვნი დათვის ბელები. ადამიანებს მიჩვეული დათვების უკან, ველურ ბუნებაში დაბრუნება, რთული პროცესია, რადგან ტყვეობაში მყოფ ცხოველს ეკარგება საკვების მოპოვების ინსტინქტი, ადამიანის შიში და ბუნებაში გაშვების შემთხვევაში, იგი პოტენციური თავდამსხმელი ხდება. აჭარაში ნაპოვნი დათვის ბელი თბილისის ზოოპარკს მიაბარეს აჭარის ტურისტულ პოტენციალს ბელგიური კომპანიები ეცნობიან

აჭარის ტურისტულ პოტენციალს ბელგიიდან ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები ეცნობიან. ვიზიტის მიზანს აჭარის ტურისტული პროდუქტების, ღირსშესანიშნაობების, ასევე მომსახურების ხარისხის, ტურისტული კანონმდებლობის, დაგეგმილი და საინვესტიციო პროექტების გაცნობა წარმოადგენს. დღეს, დელეგაციის წევრებს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში აჭარის ეკონომიკის სამინისტროსა და ტურიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა რეგიონის ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ პრეზენტაცია ჩაუტარეს. ოთხდღიანი ვიზიტის ფარგლებში სტუმრები აჭარის ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებსა და ტურისტულ ინფრასტრუქტურას დაათვალიერებენ. ეწვევიან სამთო-სათხილამურო კურორტ „გოდერძი"-ს, სადაც განხორციელებულ და მიმდინარე ტურისტულ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს გაეცნობიან. დელეგაცია აჭარას 29 აპრილს დატოვებს.