გიგა ბოკერია და ნიკა გვარამია სუს-ში დაკითხვაზე დაიბარეს

"ხანძარი ლოკალიზებულია. როგორც მეუბნებიან (ამერიკაში ვარ), ერთი შეხედვით ზიანი დიდი არაა. თუმცა ხანძრის კერა სწორედ იქაა, სადაც ყველაზე მეტი საკომუნიკაციო კვანძია. ხვალ გვეცოდინება, რამდენად სერიოზულია ზიანი. ps პირდაპირი ეთერი არ შეწყდა, რადგან ეთერი დელისის შენობიდან იმართება. pps გამორიცხულია, მე ქვეყნიდან გავიდე და რ2ის თავს რამე არ მოხდეს - სარჩელი, ყადაღა, ინკასო... ახლა უკვე ხანძარი", - წერს გვარამია. რუსთავი 2-ის შენობის ნაწილში ხანძარი 12 საათზე გაჩნდა. მეხანძრეებმა მისი ლოკალიზება 7 წუთში შეძლეს. დამწვარია შენობის მცირე ნაწილი (დაახლოებით 40 კვ/მ-მდე), ასევე დეკორაციების მცირე ნაწილი და რამდენიმე ძველი სკამი. არ არის დაზიანებულის ტუდიები და აპარატურა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. [video width="720" height="528" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/07/myvideo-rustavi2.mp4"][/video] [post_title] => რუსთავი 2-ის შენობაში ხანძარია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavi-2-is-shenobashi-khandzaria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-27 01:09:50 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 21:09:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149368 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 151837 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-07 17:19:03 [post_date_gmt] => 2017-08-07 13:19:03 [post_content] => ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის გენდირექტორი, ნიკა გვარამია, როგორც ჩანს, ძალიან არის გაბრაზებული თავის ყოფილ თანამშრომლებზე, რომლებიც „იმედზე“ გადავიდნენ. როგორც გვარამია ახლახან გამოქვეყნებულ „ფეისბუქ“-სტატუსში აღნიშნავს, „იმედს“ მათგან დეკორატორებიც კი მიჰყავს. ის გიორგი ხაბურზანიას მიმართავს და დასძენს, რომ მან და მისმა გუნდმა „რუსთავი 2“-დან გარკვეული ფორმატები წაიღეს. ის გულისხმობს იმ გადაცემებს, რომლებიც „რუსთავი 2“-ის საერთაშორისო პროექტების პროდიუსერები, გიორგი ხაბურზანია და დემნა ჯაფარიძე „რუსთავი 2“-ზე წლების განმავლობაში აკეთებდნენ, ახალი სეზონიდან კი „ნიჭიერს“, „იქს ფაქტორსა“ და „ექიმებს“ „იმედზე“ ვიხილავთ. „ტელეკომპანია იმედი, დეკორატორებიც რომ მიგყავთ, აქამდე რას შვრებოდით, ტელევიზია იყავით თუ ბოსელი? და მანდ ხალხი არ მუშაობდა? თუ საკუთარი თანამშრომლები ფეხებზე გკიდიათ და ადამიანებად არ აღიქვამთ? ნამუსიც კარგი საქონელია Giorgi Khaburzania. წახვედით, წაიღეთ ფორმატები, გადაიბირეთ ვიღაცები - გავიგეთ, გმადლობთ ყველაფრისთვის და კარგად იყავით. რომ შეგვეშვათ, არ გინდათ?“ - აღნიშნავს ნიკა გვარამია. 