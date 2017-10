გიგა ბოკერია – ეს ვეტო გამოხატავს სრული ოპოზიციური სპექტრის სრულ კონსენსუსს გამოხატავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giga-bokeria [1] => veto ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 173037 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giga-bokeria [1] => veto ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 173037 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 959 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giga-bokeria [1] => veto ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giga-bokeria [1] => veto ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (173037) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (959,5799) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 173034 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-09 19:39:46 [post_date_gmt] => 2017-10-09 15:39:46 [post_content] => ვეტოს ნაწილობრივ გათვალისწინებას კანონმდებლობა არ იცნობს,- ამის შესახებ ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტოს შეგნებულად დაამატა წინასწარ დაანონსებული ისეთი საკითხები, რაზეც იცოდა, რომ ჩვენ თანხმობას ვერ განვაცხადებდით. „ამით მან თქვა უარი პოზიტიური წვლილი შეეტანა საკონსტიტუციო რეფორმის იმ წარმატებულ პროცესში, რომელიც აღიარა ქართულმა საზოგადოებამ, აღიარა ვენეციის კომისიამ და ყველა ობიექტურმა დამკვირვებელმა. ამიტომ შედეგი იქნება ის, რომ ჩვენ ვეტოს გადავლახავთ“,- განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. საქართველოს პრეზიდენტმა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს ვეტო დაადო. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, ექვსი მოტივირებული შენიშვნიდან პირველი ხუთი ის საკითხია, რომლის ჩასწორების ვალდებულებაც „ქართულმა ოცნებამ“ ვენეციის კომისიასთან აიღო. 2017-10