გიგი წერეთელი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის უფლებამოსილების შესრულებას შეუდგა

„არალოგიკური პროცესია, როცა ორი კვირის წინ მიღებულ კონსტიტუციას თავიდან ვიხილავთ," - ამის შესახებ "ევროპული საქართველოს" წევრმა, გიგი წერეთელმა, გამაცხადა. წერეთლის თქმით, ამ ცვლილებების გაზიარება იმ დისკუსიების დროს შეიძლებიდა, რაც დიდი ხნის განმავლობაში იყო პარლამენტში. „მთავარი პრობლემა რჩება მთავარ პრობლემად. ის, რომ უმეტესი დაკითხები გადატანილია 2024 წლიდან და ეს არ იყო კონსენსუსის დოკუმენტი, ეს არის ყველაზე ცუდი," - განაცხადა წერეთელმა. რაც შეეხება მათ პოზიციას, დაუჭერენ თუ არა მხარს ამ ცვლილებებს, ეს კონსულტაციის შემდეგ გადაწყდება. არალოგიკურია, როცა ორი კვირის წინ მიღებულ კონსტიტუციას თავიდან ვიხილავთ - გიგი წერეთელი

"ევროპული საქართველოს" ერთ-ერთი ლიდერი გიგი წერეთელი, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის თანამდებობაზე უფლებამოსილების შესრულებას 9 ნოემბრიდან შეუდგება. როგორც გიგი წერეთელმა განაცხადა, შესაბამისი ოფიციალური წერილი პირადად მან, პარლამენტმა და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში პარლამენტის დელეგაციამ უკვე მიიღო. "ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მოქმედი პრეზიდენტი ავსტრიაში გამართულ არჩევნებში დამარცხდა. არჩევნებში წაგების შედეგად მას ავსტრიის პარლამენტში უფლებამოსილება უწყდება და ვერც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრი იქნება. შესაბამისად, ის ტოვებს ავსტრიის პარლამენტს და ასევე, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეას. ასეთ შემთხვევაში, ეუთოს რეგლამენტით გათვალისწინებულია, რომ თუკი პრეზიდენტს უფლებამოსილება ვადაზე ადრე უწყდება, მაშინ ვიცე-პრეზიდენტი, რომელსაც ეუთოს საპარლამეტო ასამბლეაში საქმიანობის ყველაზე ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს, პრეზიდენტის პოსტს იკავებს. მოცემულ შემთხვევაში ასეთი ვარ მე, რომელიც ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობაზე ორი ვადით ვარ არჩეული. შესაბამისად, მე ვიკავებ პრეზიდენტის პოსტს. ოფიციალურად ჩემი საპრეზიდენტო უფლებამოსილება 9 ნოემბრიდან დაიწყება", - განმარტა გიგი წერეთელმა. მისივე თქმით, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ხელახალი არჩევნები მომავალი წლის ივლისში გაიმართება. "თუკი გასული წლის პერიპეტიებს გავიხსენებთ, შეიძლება ითქვას, რომ სამართლიანობა აღდგა. მაშინ არჩევნები ძალით წამაგებინებს. ის, რაც მოხდა, კარგია და ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა მსოფლიოში ყველზე დიდი საპარლამენტო გაერთიანებაა", - აღნიშნა წერეთელმა. გიგი წერეთელი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი გახდა

„ევროპული საქართველო" პრემიერმინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს პარლამენტში იბარებს. როგორც "ევროპული საქართველოს" ლიდერებმა პარტიის ოფისში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადეს, პრემიერმინისტრთან ერთად, უმცირესობასთან შეხვედრის ფორმატში უნდა წარდგნენ, ასევე, ფინანსთა მინისტრი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი და საგარეო საქმეთა მინისტრი. „ევროპული საქართველოს" ლიდერები პრემიერისა და მინისტრთა კაბინეტის წევრებისგან პასუხებს ითხოვენ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობისა და უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული გამოწვევების შესახებ. „პრემიერმინისტრს ვიწვევთ, მოვიდეს პარლამენტში და გასცეს პასუხები ჩვენს კითხვებს. საზოგადოებას აინტერესებს, რა გეგმა აქვს მას შექმნილი რთული მდგომარეობიდან ქვეყნის გამოსაყვანად," - განაცხადა გიგი წერეთელმა. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის, გიგა ბოკერიას განცხადებით, ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი კახა კალაძე არაერთხელ იყო მიწვეული პარლამენტში, თუმცა მან მწვავე კითხვებზე პასუხების გაცემას თავი აარიდა. „ერთი წელია, არცერთი მინისტრი არ გამოცხადებულა ჩვენი ფრაქციის მოწვევით პარლამენტში. ერთი წელია, ვერ გამონახეს დრო, რომ მოსულიყვნენ. ცხადია, რომ მათ ოპონირების რეჟიმში უჭირთ პასუხის გაცემა და გამოიყურებიან უსუსურად, მაგრამ ამით ახდენენ იმის დემონსტრირებას, რომ „ფეხებზე ჰკიდიათ" კანონი, ხალხი და პარლამენტი,"- განაცხადა გიგა ბოკერიამ. „ევროპული საქართველო" პრემიერმინისტრს პარლამენტში იბარებს

„არალოგიკური პროცესია, როცა ორი კვირის წინ მიღებულ კონსტიტუციას თავიდან ვიხილავთ," - ამის შესახებ "ევროპული საქართველოს" წევრმა, გიგი წერეთელმა, გამაცხადა. წერეთლის თქმით, ამ ცვლილებების გაზიარება იმ დისკუსიების დროს შეიძლებიდა, რაც დიდი ხნის განმავლობაში იყო პარლამენტში. „მთავარი პრობლემა რჩება მთავარ პრობლემად. ის, რომ უმეტესი დაკითხები გადატანილია 2024 წლიდან და ეს არ იყო კონსენსუსის დოკუმენტი, ეს არის ყველაზე ცუდი," - განაცხადა წერეთელმა. რაც შეეხება მათ პოზიციას, დაუჭერენ თუ არა მხარს ამ ცვლილებებს, ეს კონსულტაციის შემდეგ გადაწყდება. [post_title] => არალოგიკურია, როცა ორი კვირის წინ მიღებულ კონსტიტუციას თავიდან ვიხილავთ - გიგი წერეთელი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aralogikuria-roca-ori-kviris-win-mighebul-konstitucias-tavidan-vikhilavt-gigi-wereteli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-30 15:56:06 [post_modified_gmt] => 2017-10-30 11:56:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181751 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 10 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 3627d1980e79febf0297ce84321f7c37 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )