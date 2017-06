გიო ხუციშვილი ბენდთან ერთად „ანდერვილში“ იმღერებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gio-khucishvili [1] => gio ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135847 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gio-khucishvili [1] => gio ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135847 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7517 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gio-khucishvili [1] => gio ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gio-khucishvili [1] => gio ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135847) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8944,7517) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 110821 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-23 16:55:00 [post_date_gmt] => 2017-02-23 12:55:00 [post_content] => მომღერალი გიო ხუციშვილი ქალთა საერთაშორისო დღეს, 8 მარტს კონცერტს გამართავს. მაყურებლის წინაშე გიო ხუციშვილი და მისი ბენდი „გიო +“ წარდგებიან. საკონცერტო პროგრამა სამ ნაწილად იყოფა. პირველი ორი ნაწილი ბენდს „გიო +“ დაეთმობა. შესრულდება ძველი ქართული პოპულარული სიმღერები ახლებური არანჟირებითა და აბსოლუტურად განახლებული მიმართულებით. ასევე ყველასთვის კარგად ნაცნობი რუსული ჰიტები. მეორე ნაწილი მთლიანად ქავერებს დაეთმობა. პროგრამა დაახლოებით 2,5 საათიანია და მისი დასრულების შემდეგ სტუმრების გართობაზე DJ იზრუნებს. სარვამარტო კონცერტი „ბაბილო მიუზიკ ჰოლში“ გაიმართება, მაგიდის დაჯავშნა წინასწარ აუცილებელია. გიო ხუციშვილი 8 მარტს კონცერტს გამართავს

გიო ხუციშვილი „მიუზიკბოქსთან" ინტერვიუში შვილის, ზუკა ხუციშვილის ნიშნობაზე საუბრობს, რომელიც ამ წლის დასაწყისში შედგა. ხუციშვილების ოჯახი ქორწილისთვის ემზადება, რომელიც აშკარაა, ნამდვილა კონცერტად გადაიქცევა. მართალია, ზუკა აღარ მღერის და სხვა პროფესიას მიჰყვება, მაგრამ ალბათ, საკუთარ ქორწილში მაინც იმღერებს. როგორც გიო ხუციშვილი ამბობს: „ზუკა რაღაცებს ხანდახან მღერის, მაგრამ სხვა პროფესია აირჩია, დიპლომატია და საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობს. თავის პროფესიას მიჰყვება და სერიოზულად უყურებს ამ საქმეს". მომღერლის თქმით, შვილის დაოჯახებით ძალიან გახარებულია: „ბედნიერი წელი დამეწყო. ზუკამ ახლა სთხოვა ხელი გოგონას. ძალიან მიხარია, რომ წელს ალბათ, ქორწილსაც გადავიხდით. ჩემი სარძლო ქეთი მანიჟაშვილია, ძალიან საყვარელი გოგოა, რომელიც ძალიან მიყვარს. ბედნიერი ვარ, რომ ახალი წელი ნიშნობით დამეწყო. ჩემთვის მაგარი წელი იქნება!.."

გიო ხუციშვილი მომავალი რძლის შესახებ: „ახალი წელი ნიშნობით დამეწყო..."

გიო ხუციშვილი ახალ წელს მუდამ კონცერტებზე ხვდება. 2017 წელს სიახლით ხვდება, ახალი ბენდი ჰყავს და დიდი რეპერტუარი, რომელსაც 13 იანვარს „ივენთ ჰოლში" მისულ მსმენელს წარუდგენს. „არ დაიდარდო" მომღერალს საახალწლო ტრადიციებსა და გეგმებზე ესაუბრა. გიო, სად გამოდიხართ 31 დეკემბერს? მე გავაკეთე ახალი ბენდი, რომელსაც ჰქვია „გიო +", ჩემთან ერთად არის ძალიან კარგი მუსიკოსი, ზურა მახნიშვილი, რომელსაც ქართველი ქუინსი ჯონსად მივიჩნევ (იღიმის) და დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოჩენილა. ძალიან კარგი მუსიკოსები შევკრიბე. ქართული სიმღერები ისე გავაკეთეთ, რომ ახალგაზრდებისთვისაც მოსაწონი იყოს, სხვანაირი ტემპი მივეცით. 31 დეკემბერს ჩვენი მოსმენა შეიძლება ფუნიკულიორის რესტორანში, იქ ვიქნებით 12 საათიდან. ამავე შემადგენლობით გვაქვს კონცერტები პირველ და ორ ინავრას, ძველით ახალ წელს, 13 იანვარს კი, „ივენთ ჰოლში", გვაქვს ბენდის პრეზენტაცია, წარვადგენთ 20 სიმღერას. ჯერ ალბომს ვერ მოავსწრებთ, მაგრამ ლაივში შევასრულებთ ყველა სიმღერას.