გიორგი აბაშიშვილი მოქალაქეობის მინიჭებაზე იუსტიციის მინისტრს პასუხობს

პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი, გიორგი აბაშიშვილი, აცხადებს, რომ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანს პარლამენტის აპარატიდან აცნობეს, რომ ხვალ პრეზიდენტის სამუშაო ოთახში, სადაც კონსტიტუციაზე მარგველაშვილის მოტივირებული შენიშვნები უნდა განიხილონ, პრეზიდენტის აპარატის წარმომადგენლებს არ შეუშვებენ. აბაშიშვილი იმედოვნებს, რომ ეს არის გაუგებრობა და უახლოეს მომავალში გაირკვევა ყველაფერი. „ხვალ პარლამენტში არის პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების განხილვა, საქართველოს პრეზიდენტის დავალებით მე, უშიშროების საბჭოს მდივანი, პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი და პრეზიდენტის მრჩეველი მივემგზავრებით ქუთაისში ამ განხილვაზე. დღეს ჩემს თანამშრომლებს დაურეკეს პარლამენტის აპარატიდან და უთხრეს, რომ ჩვენ არ შეგვიშვებენ პრეზიდენტის სამუშაო ოთახში. მე ვნახე კონსტიტუციის მოქმედი რედაქცია და პროექტიც და არსად წერია, რომ პრეზიდენტს უფლება არ აქვს, საკუთარი ადმინისტრაციის უფროსი, საკუთარი მაღალი თანამდებობის პირები არ შეუშვა საკუთარ სამუშაო ოთახში. იმედი მაქვს, რომ გაუგებრობასთან გვაქვს საქმე და ეს საკითხი მოგვარდება, რადგან ჩვენ ნამდვილად ვაპირებთ სამუშაო ოთახში შესვლას და შესაბამისი სამუშაო გარემოს შექმნას,"- განაცხადა აბაშიშვილმა. მისი ინფორმაციით, ამ საკითხზე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანს, ანა დოლიძეს, პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილე ეკონტაქტებოდა. "ფორტუნამ" სცადა აპარატის უფროსთან ინფორმაციის გადამოწმება, თუმცა მან ჩვენს ზარებს არ უპასუხა. "სულ შეწყალებულია 226 მსჯავრდებული. მათგან 141 დღესვე დატოვებს საპატიმროს. ხოლო 85 მსჯავრდებულს შეუმცირდა სასჯელი. შეწყალების კომისიამ სულ 1 604 პორის საქმე განიხილა. შეწყალების აქტი 13 მსჯავრდებულ ქალბატონს და 2 არასრულწლოვან მსჯავრდებულს შეეხო. 13 ქალბატონიდან საპატიმროს დღეს 12 დატოვებს," - განაცხადა ქორიძემ. საქართველოს პრეზიდენტმა საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა 2017 წლის 13 ოქტომბრის 11:00 საათიდან მოიწვია. ამის შესახებ ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. რიგგარეშე სხდომაზე განსახილველ საკითხებად განსაზღვრულია: 1. „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ" საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტზე (N 07-3/52, 01.05.2017) საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების (N 07-1/13, 9.10.2017) განხილვა. 2. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ" საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტზე საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების განხილვა. 