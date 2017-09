გიორგი ახვლედიანი “ქართული მარშის” დაგეგმილ აქციებს იწონებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aqciebi [1] => giorgi-akhvlediani [2] => qartuli-marshi [3] => qartuli-miwa [4] => uckhoelebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162427 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aqciebi [1] => giorgi-akhvlediani [2] => qartuli-marshi [3] => qartuli-miwa [4] => uckhoelebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162427 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5003 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aqciebi [1] => giorgi-akhvlediani [2] => qartuli-marshi [3] => qartuli-miwa [4] => uckhoelebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aqciebi [1] => giorgi-akhvlediani [2] => qartuli-marshi [3] => qartuli-miwa [4] => uckhoelebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162427) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5003,6391,17579,19080,19081) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162454 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-11 18:10:30 [post_date_gmt] => 2017-09-11 14:10:30 [post_content] => "ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელი, ნიკა მელია, არ გამორიცხავს, მიწების გასხვისების საკითხთან დაკავშირებით "ქართული მარშის" დაგეგმილი აქციები ხელისუფლების მართული იყოს და მთავარი საკითხებიდან ყურადღების გადატანას ემსახურებოდეს. "სხვადასხვა ინტერესებია, ქვეყანაში სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიები, სხვადასხვა იდეოლოგიის მატარებელი გაერთიანებებია, მათ ბუნებრივია აქვთ აქციები მანიფესტაციები გამართონ, თუმცა, ეჭვი მიჩნდება, საკმაოდ საფუძვლიანი, რომ ეს ყველაფერი მართულია ისევ და ისევ ხელისუფლების მხრიდან, რომ აქცენტები სხვა საკითხებზე გადაიტანონ, სხვა საკითხებს მიაპყრონ საზოგადოების ყურადღება, რომელიც მეასე და ალბათ მეორასე ხარისხოვანია," - განაცხადა ნიკა მელიამ. [post_title] => ეჭვი მიჩნდება, "ქართული მარშის" აქციები ხელისუფლების მართულია - ნიკა მელია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => echvi-michndeba-qartuli-marshis-aqciebi-khelisuflebis-martulia-nika-melia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 18:10:30 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 14:10:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162454 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 162253 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-11 15:48:18 [post_date_gmt] => 2017-09-11 11:48:18 [post_content] => „დემოკრატიული მოძრაობის“ წარმომადგენლის, გიორგი ახვლედიანის განცხადებით, შეხვედრაზე დასვამს საკითხს კონსტიტუციის ცვლილებაზე დამატებით დოკუმენტთან დაკავშირებით, სადაც პროექტთან დაკავშირებით ერთიანი პოზიცია იქნება ასახული და მას "ვენეციის კომისიას" გაუგზავნიან. ამის შესახებ ახვლედიანმა ოპოზიციურ სპექტრთან საკონსტიტუციო ცვლილებებზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა. საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეხვედრა რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო. [post_title] => შეხვედრაზე დავსვამ საკითხს დამატებით დოკუმენტთან დაკავშირებით - გიორგი ახვლედიანი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shekhvedraze-davsvam-sakitkhs-damatebit-dokumenttan-dakavshirebit-giorgi-akhvlediani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 15:48:18 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 11:48:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162253 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 162201 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-11 14:53:31 [post_date_gmt] => 2017-09-11 10:53:31 [post_content] => ”ქართული მარში” მთავრობის ადმინისტრაციის პიკეტირებას და 500-კაციან ”სასიკვდილო შიმშილობას” გეგმავს. საზოგადოებრივი მოძრაობის ერთ-ერთო ლიდერის, სანდრო ბრეგაძის, ინფორმაციით, მოძრაობა აპროტესტებს ”ქართული ოცნების” მიერ საქართველოს მიწის გასხვისების საკითხის ცვლილებას . მისივე თქმით, ”ქართული ოცნება” მოტყუებით, გარიგებებით ცდილობს ქართული მიწა გაყიდოს და გადასცეს უცხოელებს. „ქართული მარში“ ხვალ, 18:00 საათზე რუსთაველის მეტროდან მსვლელობას დაიწყებს და ”ღია საზოგადოება - საქართველოს” ოფისთან საპროტესტო აქციას ჩაატარებს. შემდეგ მსვლელობა კახა კალაძის წინასაარჩევნო შტაბთან გადაინაცვლებს, დაგეგმილია შტაბის პიკეტირება. „ხელისუფლებამ ჩაიდინა ავაზაკობა, პირობა დაარღვია. ახლა მოტყუებით ცდილობს საკუთარი შეხედულებით გასცეს მიწა უცხოელებზე. ჩვენ ღალატში ვადანაშაულებთ ირაკლი კობახიძეს, არჩილ თალაკვაძეს, ზურაბ ადეიშვილის მარჯვენა ხელს ვანო ზარდიაშვილს, ასევე მამუკა მდინარაძეს, დავით საგანელიძეს,” - განაცხადა სანდრო ბრეგაძემ. ”ქართული მარშის ” ლიდერის განმარტებით ხვალინდელი გამაფრთხილებელი აქციის შემდეგ რადიკალურ ზომებსაც არ მოერიდებიან, მათ შორის მთავრობის პიკეტირებას და სასიკვდილო შიმშილობას. [post_title] => „სასიკვდილო შიმშილობა“ და მთავრობის პიკეტირება - „ქართული მარშის“ ახალი გეგმა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sasikvdilo-shimshiloba-da-mtavrobis-piketireba-qartuli-marshis-akhali-gegma [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 14:53:31 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 10:53:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162201 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 162454 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-11 18:10:30 [post_date_gmt] => 2017-09-11 14:10:30 [post_content] => "ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელი, ნიკა მელია, არ გამორიცხავს, მიწების გასხვისების საკითხთან დაკავშირებით "ქართული მარშის" დაგეგმილი აქციები ხელისუფლების მართული იყოს და მთავარი საკითხებიდან ყურადღების გადატანას ემსახურებოდეს. "სხვადასხვა ინტერესებია, ქვეყანაში სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიები, სხვადასხვა იდეოლოგიის მატარებელი გაერთიანებებია, მათ ბუნებრივია აქვთ აქციები მანიფესტაციები გამართონ, თუმცა, ეჭვი მიჩნდება, საკმაოდ საფუძვლიანი, რომ ეს ყველაფერი მართულია ისევ და ისევ ხელისუფლების მხრიდან, რომ აქცენტები სხვა საკითხებზე გადაიტანონ, სხვა საკითხებს მიაპყრონ საზოგადოების ყურადღება, რომელიც მეასე და ალბათ მეორასე ხარისხოვანია," - განაცხადა ნიკა მელიამ. [post_title] => ეჭვი მიჩნდება, "ქართული მარშის" აქციები ხელისუფლების მართულია - ნიკა მელია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => echvi-michndeba-qartuli-marshis-aqciebi-khelisuflebis-martulia-nika-melia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 18:10:30 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 14:10:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162454 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 13 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d9eae37e6721932118ccc0e823dc4fed [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )