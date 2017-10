გიორგი ალიბეგაშვილი TI-ის ანგარიშში ასახულ პრობლემურ ტენდენციებს არ ეთანხმება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-alibegashvili [1] => saertashoriso-gamchvirvaloba-saqartvelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172034 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-alibegashvili [1] => saertashoriso-gamchvirvaloba-saqartvelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172034 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 657 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-alibegashvili [1] => saertashoriso-gamchvirvaloba-saqartvelo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-alibegashvili [1] => saertashoriso-gamchvirvaloba-saqartvelo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172034) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (657,2585) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172004 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-06 14:31:30 [post_date_gmt] => 2017-10-06 10:31:30 [post_content] => საკრებულოს ფრაქცია "თბილისელების" დეპუტატი ლია ჯახველაძე "საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს" გამოქვეყნებულ ანგარიშს ეხმიანება და აცხადებს, რომ კომპანია, რომლის წილებშიც ის ფიგურირებს, დღეს, რეალურად აღარ არსებობს. "ეს კომპანია რეალურად, ბუნებაში უკვე აღარ არსებობს 2011 წლიდან, რადგან სწორედ 2011 წელს, ჩემი პოლიტიკური შეხედულებიდან გამომდინარე, იყო გარკვეული ზეწოლები ამ შპს-თან დაკავშირებით , ეს იყო პროფესიული კოლეჯი, რომელიც 2001 წლიდან არსებობს. 2011 წლისთვის უკვე ის შენობაც გაყიდეს, ხელშეკრულებაც გამიუქმეს ფართზე, რაც მქონდა, ასე რომ ბუღალტერს უნდა გაეთებინა იქ ის, რომ კომპანია უკვე ლიკვიდირებული იყო",-განაცხადა ლია ჯახველაძემ. “საერთაშორისო გამჭვირვალობა -საქართველოს” ანგარიშის თანახმად, საკრებულოს 24 თანამდებობის პირიდან 10 თანამდებობის პირს აქვს კავშირი ბიზნესთან. ანგარიშში ნათქვამია, რომ პრობლემურია საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ არადეკლარირებული ბიზნეს წილები, რაც დეკლარაციის არასწორად შევსების შემთხვევას წარმოადგენს და შესაძლოა, დაჯარიმებას დაექვემდებაროს. ანგარიშში ნათქვამია, რომ წილების საკუთრება არ აქვს დეკლარირებული საკრებულოს 5 თანამდებობის პირს: გიორგი ტყემალაძე (ქართული ოცნება – მრეწველები), გიორგი ახვლედიანი (ფრაქცია თბილისელები), გიორგი მუსხელიშვილი (ფრაქცია თბილისელები), ლია ჯახველაძე (თბილისელები), გულიკო ზუმბაძე. [post_title] => კომპანია, რომლის წილებშიც ვფიგურირებ, რეალურად, აღარ არსებობს -ლია ჯახველაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kompania-romlis-wilebshic-vfigurireb-realurad-aghar-arsebobs-lia-jakhveladze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-06 14:31:30 [post_modified_gmt] => 2017-10-06 10:31:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=172004 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 172001 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-06 14:19:32 [post_date_gmt] => 2017-10-06 10:19:32 [post_content] => "ჩემი თითოეული თეთრი, ჩემი შემოსავალი მითითებულია დეკლარაციაში",-ამის შესახებ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გიორგი ტყემალაძემ ჟურნალისტებს არასამათვრობო ორგანიზაცია "საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს" ანგარიშთან დაკავშირებით განუცხადა. "არც ერთ სამეწარმეო საქმიანობას არ ვეწევი მას შემდეგ, რაც თბილისის საკრებულოში, თანამდებობაზე ვიმყოფები",-განაცხადა გიორგი ტყემალაძემ. "საერთაშორისო გამჭვირვალობა -საქართველოს" ანგარიშის თანახმად, საკრებულოს 24 თანამდებობის პირიდან 10 თანამდებობის პირს აქვს კავშირი ბიზნესთან. ანგარიშში ნათქვამია, რომ პრობლემურია საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ არადეკლარირებული ბიზნეს წილები, რაც დეკლარაციის არასწორად შევსების შემთხვევას წარმოადგენს და შესაძლოა, დაჯარიმებას დაექვემდებაროს. ანგარიშში ნათქვამია, რომ წილების საკუთრება არ აქვს დეკლარირებული საკრებულოს 5 თანამდებობის პირს: გიორგი ტყემალაძე (ქართული ოცნება – მრეწველები), გიორგი ახვლედიანი (ფრაქცია თბილისელები), გიორგი მუსხელიშვილი (ფრაქცია თბილისელები), ლია ჯახველაძე (თბილისელები), გულიკო ზუმბაძე. [post_title] => თითოეული თეთრი ჩემი შემოსავლიდან მითითებულია დეკლარაციაში - გიორგი ტყემალაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => titoeuli-tetri-chemi-shemosavlidan-mititebulia-deklaraciashi-giorgi-tyemaladze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-06 14:19:32 [post_modified_gmt] => 2017-10-06 10:19:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=172001 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 169337 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-29 15:12:12 [post_date_gmt] => 2017-09-29 11:12:12 [post_content] => თბილისის საკრებულოს სხდომაზე ჟურნალისტებისთვის განკუთვნილი ლოჟიდან დაცვამ „ნაციონალური მოძრაობის“ და „ევროპული საქართველოს“ წევრები და ლიდერები ძალის გამოყენებით გაიყვანა. სხდომის დაწყებიდან, დაახლოებით, 40 წუთის განმავლობაში საკრებულოს სხდომა შეწყვეტილი იყო. საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ალიბეგაშვილმა, „ევროპული საქართველოსა“ და „ნაციონალური მოძრაობის“ ლოჟაში მყოფ ლიდერებს, კერძოდ, ელენე ხოშტარიას, არაერთხელ მიმართა, მიეცათ მათთვის მუშაობის საშუალება. „ნაციონალური მოძრაობისა” და „ევროპული საქართველოს” წევრებმა უარი განაცხადეს აღნიშნულზე, კერძოდ ელენე ხოშტარიას თქმით, საკითხი მოუმზადებელია და სხდომა უნდა გადაიდოს. ლოჟაში დაცვის სამსახურის წარმომადგენლები გამოჩნდნენ, რომლებმაც ძალის გამოეყნებით დარბაზიდან გაიყვანეს ისინი. სხდომა ამ წუთებშიც არ განახლებულა. საკრებულოს თავმჯდომარემ, გიორგი ალიბეგაშვილმა, დაპირისპირებულებს 10 წუთი მისცა სიტუაციის განსამუხტად, წინააღმდეგ შემთხვევაში განაცხადა, რომ პატრულს გამოიძახებს. [post_title] => საკრებულოდან დაცვამ ენმ-ის და „ევროპული საქართველოს“ წევრები ძალის გამოყენებით გაიყვანა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakrebulodan-dacvam-enm-is-da-evropuli-saqartvelos-wevrebi-dzalis-gamoyenebit-gaiyvana [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-29 15:38:16 [post_modified_gmt] => 2017-09-29 11:38:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169337 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 172004 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-06 14:31:30 [post_date_gmt] => 2017-10-06 10:31:30 [post_content] => საკრებულოს ფრაქცია "თბილისელების" დეპუტატი ლია ჯახველაძე "საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს" გამოქვეყნებულ ანგარიშს ეხმიანება და აცხადებს, რომ კომპანია, რომლის წილებშიც ის ფიგურირებს, დღეს, რეალურად აღარ არსებობს. "ეს კომპანია რეალურად, ბუნებაში უკვე აღარ არსებობს 2011 წლიდან, რადგან სწორედ 2011 წელს, ჩემი პოლიტიკური შეხედულებიდან გამომდინარე, იყო გარკვეული ზეწოლები ამ შპს-თან დაკავშირებით , ეს იყო პროფესიული კოლეჯი, რომელიც 2001 წლიდან არსებობს. 2011 წლისთვის უკვე ის შენობაც გაყიდეს, ხელშეკრულებაც გამიუქმეს ფართზე, რაც მქონდა, ასე რომ ბუღალტერს უნდა გაეთებინა იქ ის, რომ კომპანია უკვე ლიკვიდირებული იყო",-განაცხადა ლია ჯახველაძემ. “საერთაშორისო გამჭვირვალობა -საქართველოს” ანგარიშის თანახმად, საკრებულოს 24 თანამდებობის პირიდან 10 თანამდებობის პირს აქვს კავშირი ბიზნესთან. ანგარიშში ნათქვამია, რომ პრობლემურია საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ არადეკლარირებული ბიზნეს წილები, რაც დეკლარაციის არასწორად შევსების შემთხვევას წარმოადგენს და შესაძლოა, დაჯარიმებას დაექვემდებაროს. ანგარიშში ნათქვამია, რომ წილების საკუთრება არ აქვს დეკლარირებული საკრებულოს 5 თანამდებობის პირს: გიორგი ტყემალაძე (ქართული ოცნება – მრეწველები), გიორგი ახვლედიანი (ფრაქცია თბილისელები), გიორგი მუსხელიშვილი (ფრაქცია თბილისელები), ლია ჯახველაძე (თბილისელები), გულიკო ზუმბაძე. [post_title] => კომპანია, რომლის წილებშიც ვფიგურირებ, რეალურად, აღარ არსებობს -ლია ჯახველაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kompania-romlis-wilebshic-vfigurireb-realurad-aghar-arsebobs-lia-jakhveladze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-06 14:31:30 [post_modified_gmt] => 2017-10-06 10:31:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=172004 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 19 [max_num_pages] => 7 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 005bc21f54edae7ca877b64477e97e02 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )