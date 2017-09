გიორგი ანდრიაძე პრეზიდენტს საქართველოს ერთიანობის მტრებისთვის ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭებაში ადანაშაულებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => giorgi-andriadze [2] => ormago-moqalaqeoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166260 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => giorgi-andriadze [2] => ormago-moqalaqeoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166260 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 117 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => giorgi-andriadze [2] => ormago-moqalaqeoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => giorgi-andriadze [2] => ormago-moqalaqeoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166260) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13426,19435,117) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166272 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-21 16:17:46 [post_date_gmt] => 2017-09-21 12:17:46 [post_content] => "ყურადღებით ვაკვირდებით ჩვენც და ალბათ, საზოგადოებაც, თუ რომელი პოლიტიკოსები ჩაებმებიან ამ ბინძურ თამაშში," - ამის შესახებ პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მრჩეველმა, კახა კოჟორიძემ, საპატრიარქოს უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის, გიორგი ანდრიაძის, ბრალდებებთან დაკავშირებით განაცხადა. მისივე თქმით, ეს არაა პირველი შემთხვევა, როდესაც ადამიანი, რომელსაც შესაძლოა, უმძიმესი დანაშაული ჰქონდეს ჩადენილი, ცდილობს, პრეზიდენტის აბსურდული კრიტიკით ყურადღება გადაიტანოს. "სამწუხაროდ, ასეთი ადამიანები ფიქრობენ, რომ პრეზიდენტის კრიტიკა იქნება ინდულგენცია. ჩვენ არასოდეს მსგავს აბსურდებს არ ვპასუხობთ," - განაცხადა კახა კოჟორიძემ. გიორგი ანდრიაძე პრეზიდენტს დაუპირისპირდა და განაცხადა, რომ მარგველაშვილი "საქართველოს ერთიანობის მტრებს - თურქეთის მოქალაქეებს" ორმაგ მოქალაქეობას ანიჭებს. "საოცარია, ერთი რომელიმე იურისტი ვერ მოძებნეს საქართველოში, ამდენი დაქირავებული ექსპერტი ჰყავთ, ცოტა მეტი გადაუხადონ, იქნებ ორიოდე სიტყვა მაინც თქვან კარგი ამ კონსტიტუციაზე, არავინ ემხრობა, გარდა ერთი პარტიისა," - აცხადებს რომან გოცირიძე. "სამწუხაროდ, ასეთი ადამიანები ფიქრობენ, რომ პრეზიდენტის კრიტიკა იქნება ინდულგენცია. ჩვენ არასოდეს მსგავს აბსურდებს არ ვპასუხობთ," - განაცხადა კახა კოჟორიძემ. გიორგი ანდრიაძე პრეზიდენტს დაუპირისპირდა და განაცხადა, რომ მარგველაშვილი "საქართველოს ერთიანობის მტრებს - თურქეთის მოქალაქეებს" ორმაგ მოქალაქეობას ანიჭებს. 