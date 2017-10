გიორგი გაბედავა – როგორც ბუტა რობაქიძის პერიოდში გარდაცვლილს გაუკეთეს შავი პიარი, იგივე შავი პიარი გააკეთეს პავლიაშვილის შემთხვევაში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => buta-robaqidzis-saqme [1] => giorgi-gabedava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181914 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => buta-robaqidzis-saqme [1] => giorgi-gabedava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181914 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3352 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => buta-robaqidzis-saqme [1] => giorgi-gabedava ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => buta-robaqidzis-saqme [1] => giorgi-gabedava ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181914) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3352,20823) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 23599 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-01-11 17:00:27 [post_date_gmt] => 2016-01-11 13:00:27 [post_content] => ბუტა რობაქიძის საქმეზე მიმდინარე სასამართლო სხდომა მოკლულის მამამ ყვირილით დატოვა. "ინტერპრესნიუსის" ცნობით, სოსო რობაქიძის გაღიზიანება მოწმე ელიზბარ ჩიკვაიძის დაკითხვისას დაცვის მხარის შეკითხვებმა გამოიწვია. სოსო რობაქიძემ ბრალდებულებს მკვლელები უწოდა, რასაც დარბაზის ნაწილისგან პროტესტი მოჰყვა, თუმცა მანდატურების ჩარევით, ვითარება მალევე განიმუხტა. მანამდე სოსო რობაქიძემ დარბაზი დატოვა. კერძოდ, კრიმინალური პოლიციის ყოფილმა თანამშრომელმა ელიზბარ ჩიკვაიძემ დაცვის მხარის შეკითხვაზე, მოაწერა თუ არა ხელი მან ბუტა რობაქიძის მკვლელობის ადგილას ჩხრეკის ოქმს, მოწმემ აღნიშნა, რომ შესაძლოა მოაწერა. მანამდე კი, მოწმე აცხადებდა, რომ ოქმზე ხელი არ მოუწერია. მას ბრალდებულების ადვოკატებმა აჩვენეს ოქმი, რომელზეც ხელს აწერს. მოწმემ ისიც თქვა, რომ "მტკიცებულებების ფალსიფიკაციაში, რომელსაც დონაძე ხელმძღვანელობდა, მონაწილეობა არ მიუღია". მოწმის დაკითხვა ხმაურით გრძელდება. დაკითხვის დროს, პროკურორებს მატყუარა უწოდა ე.წ. კორტების საქმეზე მსჯავრდებული გიორგი ცააძის დამ, ირინა ცააძემ, რომელიც სხდომას ბრალდებულების მხარდასაჭერად ესწრებოდა. 