გიორგი გახარია: მიწებთან დაკავშირებით მთავრობას გამონაკლისის დისკრეციის უფლება უნდა გააჩნდეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-gakharia [1] => sasoflo-sameurneo-miwebi [2] => miwa ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162249 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-gakharia [1] => sasoflo-sameurneo-miwebi [2] => miwa ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162249 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2761 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-gakharia [1] => sasoflo-sameurneo-miwebi [2] => miwa ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-gakharia [1] => sasoflo-sameurneo-miwebi [2] => miwa ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162249) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2761,14363,13273) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161735 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-08 17:11:20 [post_date_gmt] => 2017-09-08 13:11:20 [post_content] => ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი გახარიას განცხადებით, ,, საქართველოს აქვს კარიბჭის როლი, რომელსაც შეუძლია აღმოსავლეთის და დასავლეთის, ასევე, სამხრეთის და ჩრდილოეთის კორიდორებზე შეასრულოს პრინციპულად მნიშვნელოვანი ფუნქცია“. „ეს ჩვენი ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულებაა. ჩვენ აქ ვიმსჯელეთ საქართველოს როლზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას ყველა მხარე ეთანხმება. საქართველოს აქვს კარიბჭის როლი, რომელსაც შეუძლია აღმოსავლეთის და დასავლეთის, ასევე, სამხრეთის და ჩრდილოეთის კორიდორებზე შეასრულოს პრინციპულად მნიშვნელოვანი ფუნქცია. ამიტომ ვართ ჩვენ ყოველთვის წარმოდგენილი მსგავს ფორუმებზე და ვცდილობთ, მაქსიმალურად დავაკონვერტიროთ ეს კონკრეტულ შედეგებში, ისეთ შედეგებში, როგორიც არის ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი რკინიგზა, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი და სხვა“, - აღნიშნა გიორგი გახარიამ. უკრაინის ქალაქ ოდესაში რიგით მეორე მაღალი დონის, საერთაშორისო სატრანსპორტო კონფერენცია „ევროპა-აზიის ინტეგრირებული სატრანსპორტო კორიდორი“ გაიმართა. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, ქართულ დელეგაციას უკრაინაში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია ხელმძღვანელობდა. კონფერენციის მიზანი ევროპისა და აზიის მიმართულებით სატრანსპორტო კავშირების კონკურენტული უპირატესობების შექმნა იყო. [post_title] => გიორგი გახარია: საქართველოს აქვს კარიბჭის როლი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-gakharia-saqartvelos-aqvs-karibchis-roli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 17:11:20 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 13:11:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161735 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 161444 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-08 11:05:13 [post_date_gmt] => 2017-09-08 07:05:13 [post_content] => ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია უკრაინაში რიგით მეორე საერთაშორისო სატრანსპორტო კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. ,,ევროპა-აზიის ინტეგრირებული სატრანსპორტო კორიდორი“ ამ სახელწოდების რიგით მეორე მაღალი დონის, საერთაშორისო სატრანსპორტო კონფერენცია გაიმართება უკრაინის ქალაქ ოდესაში. კონფერენციის მიზანია, ევროპისა და აზიის მიმართულებით სატრანსპორტო კავშირების კონკურენტული უპირატესობების შექმნა. ღონისძიებას უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ გროისმანი გახსნის. მოგვიანებით კონფერენციაზე სიტყვით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია გამოვა. საერთაშორისო სატრანსპორტო კონფერენციაში მონაწილეობას საქართველოსა და უკრაინასთან ერთად, რუმინეთის, ბულგარეთის, აზერბაიჯანის, ყახაზეთის, პოლონეთის, ლიტვის, ჩინეთის სამთავრობო დელეგაციები და კერძო სტრუქტურების წარმომადგენლები მიიღებენ. კონფერენციის ფარგლებში, უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობით, პლენარული სხდომა გაიმართება. სხდომის თემებია: ევროპისა და აზიის ინტეგრირებული სატრანსპორტო დერეფნების განვითარების მიზნით მონაწილე ქვეყნების სატრანსპორტო პოლიტიკის ჰარმონიზაცია და ევროპა-აზიის მიმართულებით სატრანსპორტო ნაკადების ფორმირება. ღონისძიებაში საქართველოს მხრიდან მონაწილეობას, სამთავრობო დელეგაციის გარდა, საქართველოს რკინიგზის, ბათუმის პორტისა და ბათუმის საკონტეინერო ტერმინალის წარმომადგენლები მიიღებენ. [post_title] => ოდესაში საერთაშორისო სატრანსპორტო კონფერენცია ჩატარდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => odesashi-saertashoriso-satransporto-konferencia-chatardeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 17:11:52 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 13:11:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161444 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 161182 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-07 15:23:37 [post_date_gmt] => 2017-09-07 11:23:37 [post_content] => გადაწყვეტილება, რომ ქართული მიწა გაიყიდება მხოლოდ ქართველებზე, არის ურყევი, - ამის შესახებ პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ კანონში ინიცირებული ცვლილებების კომენტირებისას განაცხადა. „ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართულ მიწას ჰქონდეს განვითარების შესაძლებლობა. პროექტი, რომელიც არის შესული, მხოლოდ და მხოლოდ იძლევა შესაძლებლობას, რომ ქართული მიწა განვითარდეს. ეს არის ძირითადი არსი ცვლილებისა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გადაწყვეტილება, რომ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა უნდა გაიყიდოს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეზე, არ არის შეცვლილი“, - განაცხადა ქუმსიშვილმა. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენასთან დაკავშირებით კანონით დადგენილი შეზღუდვა კომერციულ ბანკებზე არ გავრცელდება. აღნიშნული შეზღუდვა ასევე არ გავრცელდება განსკუთრებულ შემთხვევებზე, რომელიც მთავრობის გადაწყვეტილებით განისაზღვრება. შესაბამისი ცვლილებები სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონში შედის, რომელიც პარლამენტს ექვსი დეპუტატის ინიციატივითა და ავტორობით წარედგინა. [post_title] => ქუმსიშვილი: გადაწყვეტილება, რომ ქართული მიწა გაიყიდება მხოლოდ ქართველებზე, არის ურყევი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qumsishvili-gadawyvetileba-rom-qartuli-miwa-gaiyideba-mkholod-qartvelebze-aris-uryevi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 15:50:51 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 11:50:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161182 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 161735 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-08 17:11:20 [post_date_gmt] => 2017-09-08 13:11:20 [post_content] => ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი გახარიას განცხადებით, ,, საქართველოს აქვს კარიბჭის როლი, რომელსაც შეუძლია აღმოსავლეთის და დასავლეთის, ასევე, სამხრეთის და ჩრდილოეთის კორიდორებზე შეასრულოს პრინციპულად მნიშვნელოვანი ფუნქცია“. „ეს ჩვენი ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულებაა. ჩვენ აქ ვიმსჯელეთ საქართველოს როლზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას ყველა მხარე ეთანხმება. საქართველოს აქვს კარიბჭის როლი, რომელსაც შეუძლია აღმოსავლეთის და დასავლეთის, ასევე, სამხრეთის და ჩრდილოეთის კორიდორებზე შეასრულოს პრინციპულად მნიშვნელოვანი ფუნქცია. ამიტომ ვართ ჩვენ ყოველთვის წარმოდგენილი მსგავს ფორუმებზე და ვცდილობთ, მაქსიმალურად დავაკონვერტიროთ ეს კონკრეტულ შედეგებში, ისეთ შედეგებში, როგორიც არის ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი რკინიგზა, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი და სხვა“, - აღნიშნა გიორგი გახარიამ. უკრაინის ქალაქ ოდესაში რიგით მეორე მაღალი დონის, საერთაშორისო სატრანსპორტო კონფერენცია „ევროპა-აზიის ინტეგრირებული სატრანსპორტო კორიდორი“ გაიმართა. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, ქართულ დელეგაციას უკრაინაში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია ხელმძღვანელობდა. კონფერენციის მიზანი ევროპისა და აზიის მიმართულებით სატრანსპორტო კავშირების კონკურენტული უპირატესობების შექმნა იყო. [post_title] => გიორგი გახარია: საქართველოს აქვს კარიბჭის როლი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-gakharia-saqartvelos-aqvs-karibchis-roli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 17:11:20 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 13:11:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161735 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 45 [max_num_pages] => 15 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => eae9ecaf0bae0207731469be88ceb5f7 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )