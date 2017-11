გიორგი გახარია: მსგავს მერყეობას მოყვება ლარის კურსის გამყარება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => laris-kursi [1] => gaufasureba [2] => giorgi-gakharia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182550 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => laris-kursi [1] => gaufasureba [2] => giorgi-gakharia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182550 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1590 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => laris-kursi [1] => gaufasureba [2] => giorgi-gakharia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => laris-kursi [1] => gaufasureba [2] => giorgi-gakharia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182550) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1700,2761,1590) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182601 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-01 12:45:38 [post_date_gmt] => 2017-11-01 08:45:38 [post_content] => 40 წლამდე დასაქმებული მოქალაქეებისთვის დაგროვებით საპენსიო სისტემაში ჩართვის სავალდებულოობას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი სისტემის მდგრადობის შენარჩუნების მოტივით ხსნის. გიორგი გახარიას განმარტებით, საპენსიო რეფორმა არის ფუნდამენტური რეფორმა, რომლის განხორციელებაც აუცილებელია საქართველოს ეკონომიკისთვის. “საპენსიო რეფორმას აქვს უდიდესი სოციალური დატვირთვა. ეს მოდელი იყო არჩეული ყველა იმ რისკების გათვალისწინებით, რომელიც აქვს ჩვენს ქვეყანას როგორც ეკონომიკურად, ასევე დემოგრაფიულად. რაც შეეხება იმას, 40 წლამდე ასაკის მოქალაქეებისთვის რატომ გახდა სავალდებულო სიატემაში ჩართვა, ეს კომპონენტი ჩვენს პირობებში აუცილებელი იყო იმისთვის, რომ გარკვეული მდგრადობა მთლიანად საპენსიო სისტემას შეენარჩუნებინა. ეს არის ძირითადი მოტივაცია, რის გამოც სავალდებულოობის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული”, - განაცხადა გიორგი გახარიამ. შეგახსენებთ, 40 წლამდე დასაქმებული მოქალაქეებისთვის დაგროვებით საპენსიო სისტემაში ჩართვა სავალდებულოა. 40 წელს ზევით და თვითდასაქმებული მოქალაქეებისთვის კი ნებაყოფლობითი. ლარი გაუფასურებას განაგრძობს. 31 ოქტომბრის ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გამყარდა და 2.6112 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებდა, 2.5873 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში 2.39 თეთრი შეადგინა. გამყარდა ევრო, რომლის კურსი 3.0368 ლარია. მაშინ როცა დღეს მოქმედი კურსი 3.0106 ლარს შეადგენდა. შესაბამისად, ევროს ცვლილებამ 2.62 თეთრი შეადგინა. დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად მიღებული კურსები, ხვალიდან 1 ნოემბრიდან შევა ძალაში. კერძო ბანკების კურსი ოფიციალურისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. საქართველოს ბანკში გაყიდვის კურსი 2.65-ს აჭარბებს. სავარაუდოდ, ეს მაჩვენებელი ხვალიდან კიდევ უფრო გაიზრდება. რაც შეეხება ვალუტის გადასახურდავებელ ჯიხურებს, აქ სხვადასხვა კურსი მოქმედებს. ლარმა გაუფასურება, ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებიდან 2 დღეში დაიწყო. ექსპერტები ამბობდნენ, რომ ეს არასწორ მოლოდინებს უკავშირდებოდა, რადგან არსებობდა იმის ეჭვიც, რომ არჩევნებამდე ეროვნული ბანკი კურსს ხელოვნურად იჭერდა. აღნიშნული ეჭვი ბანკის პრეზიდენტმა უარყო. ნახეთ ექსპერტების მოსაზრებები ჩვენს სტატიაში: „საქართველოში ლარი პირველი იყივლებს ხოლმე" – რატომ ძვირდება ეროვნული ვალუტა მთავრობის მიერ შემოთავაზებული ლარიზაციის გეგმა კონკრეტულ შედეგებს 2-3 წელიწადში მოიტანს. ამის შესახებ ბანკების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი განმარტავს. როგორც გოგიტა ცუცქირიძე ამბობს, გარკვეული შედეგები ახლაც გვაქვს. მაგალითად, მისი თქმით, იყო პერიოდი, როდესაც დეპოზიტების 79% უცხოურ ვალუტაში იყო განთავსებული. შესაბამისად, ბანკებს ლარში დაკრედიტების პრობლემა ჰქონდათ, რადგან მოზიდული სახსრები მხოლოდ უცხოურ ვალუტაში იყო განთავსებული. ცუცქირიძე ამბობს, რომ თუ ამ წლის დასაწყისში დეპოზიტების მაჩვენებელი 72% იყო, დღეს ეს დაახლოებით 64%-მდე შემცირდა. კიდევ ერთი ეკონომიკური შედეგი, რასაც ცუცქირიძე ხაზს უსვამს, საგადამხდელო ბალანსის დეფიციტის შემცირებაა. ბანკების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც ლარის კურსზე მოქმედებს. მისი ინფორმაციით, 2008 წელს საგადამხდელო ბალანსის დეფიციტი 22 %-ს შეადგენდა, შემდგომ წლებში კლებისკენ წამოვიდა და 12-13 პროცენტამდე შემცირდა. რაც შეეხება ლარის კურსს, გოგიტა ცუცქირიძე ამ თემაზეც აკეთებს კომენტარს და აცხადებს, რომ ბოლო დღეებში გაუფასურებული ლარი უარყოფითი მოლოდინების შედეგია. მისი თქმით, ადამიანებმა წინასწარ დაიწყეს სავალუტო რისკების დაზღვევა და დოლარის შეძენა. ამით კი ხელი შეუწყეს ლარის კიდევ უფრო გაუფასურებას. . 