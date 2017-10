გიორგი კახიანის თქმით, პრეზიდენტმა ვეტოში რიგი საკითხები ვერ ასახა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => sakonstitucio-cvlilebebi [2] => giorgi-kakhiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174500 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => sakonstitucio-cvlilebebi [2] => giorgi-kakhiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174500 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => sakonstitucio-cvlilebebi [2] => giorgi-kakhiani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => sakonstitucio-cvlilebebi [2] => giorgi-kakhiani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174500) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19297,52,12791) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174270 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-12 11:35:43 [post_date_gmt] => 2017-10-12 07:35:43 [post_content] => „საკონსტიტუციო ცვლილებებზე პრეზიდენტის ვეტოს სულისკვეთებას და შინაარსს სრულიად ვიზიარებთ,“ - ამის შესახებ “ნაციონალური მოძრაობის” ერთ-ერთმა ლიდერმა, სალომე სამადაშვილმა, განაცხადა. სამადაშვილის თქმით, იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესები სტაბილურად განვითარდეს და ქვეყანა წინ წავიდეს, უმრავლესობას აქვს კიდევ ერთი შანსი, რომ პრეზიდენტის შენიშვნები თვისობრივად განიხილოს. „უმრავლესობას აქვს შანსი, პრეზიდენტის შენიშვნებს არ მიუდგეს ისე, როგორც ისინი პრეზიდენტის ვეტოს ტრადიციულად მხოლოდ ძალის დემონსტრირების თვალსაზრისით უდგებიან და ეს ვეტო მხოლოდ იმიტომ არ დაძლიონ, რომ საკუთარი ძალის დემონსტრირება სურთ. პრეზიდენტის ვეტოს შენიშვნებში კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების და ვენეციის კომისიის შენიშვნები, ასევე საქართველოში სრულიად პოლიტიკური სპექტრის და საზოგადოების შეხედულებებია ასახული,“ - განაცხადა სალომე სამადაშვილმა. [post_title] => საკონსტიტუციო ცვლილებებზე პრეზიდენტის ვეტოს შინაარსს სრულიად ვიზიარებთ - სალომე სამადაშვილი საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაცია, უსაფრთხოება და საქართველოს შეიარაღებული ძალების რეფორმა - ამ საკითხებზე მსჯელობენ ბათუმში თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ თავდაცვის მინისტრმა გახსნა. ღონისძიებას ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდალი, მთავრობის მეთაური და სხვა მაღალი რანგის პოლიტიკოსები ესწრებიან. კონფერეციის მონაწილეებს საქართველოს პრეზიდენტმა სიტყვით მიმართა. გიორგი მარგველაშვილმა ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ მდგომარებაზე და რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკაზე გაამახვილა ყურადღება. პრეზიდენტის თქმით, აუცილებელია კეთილი ნების ქვეყნების მიერ მოხდეს საერთო სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკას პასუხს გასცემს. „სულ ახალ შეზღუდვებს, სულ ახალ გამყოფ ხაზებს ააგებს ჩვენს ტერიტორიაზე და ასევე ზღუდავს იმ გადასასვლელ პუნქტებს, რომელიც არსებობს საქართველოს მთავარ ტერიტორიასა და ოკუპირებულ რეგიონებს შორის. ამას ახორციელებს სახელმწიფო, რომელიც არის გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრი, სახელმწიფო, რომელსაც უნდა ამაღლებული პასუხისმგებლობა ჰქონდეს, როგორც მშვიდობისა და სტაბილურობის გარანტს და კეთილი ნების ქვეყნებმა უნდა მოვახერხოთ, რომ შევქმნათ ერთიანი სტრატეგია, რომელიც ნათელ პასუხს გასცემდა რუსეთის პოლიტიკას, თავიანთი მეზობლების მიმართ,"-განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. კონფერენციაში ნატო-ს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი მონაწილეობს. [post_title] => გიორგი მარგველაშვილმა კონფერენციაზე რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკაზე გაამახვილა ყურადღება "გულის სიღრმემდე შემძრა ქართული კინოს ბრწყინვალე ვარსკვლავის, ლიკა ქავჟარაძის გარდაცვალებამ," - საქართველოს პრეზიდენტი ლიკა ქავჟარაძის ოჯახსა და ახლობლებს თანადგომას უცხადებს. ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილი „ფეისბუქის" ოფიციალურ გვერდზე წერს. „სიცოცხლეშივე ლეგენდად შერაცხული ლიკა ქავჟარაძე იმ იშვიათთაგანი იყო, ვინც ეკრანზე გამოჩენიდან მოყოლებული, უწყვეტად სარგებლობდა თითოეული ქართველის უპირობო სიყვარულითა და პატივისცემით. მთელ ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად პატივს მივაგებ მის ხსოვნას და თანადგომას ვუცხადებ მისი ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს,"- წერს გიორგი მარგველაშვილი. ცნობილი ქართველი მსახიობი, ლიკა ქავჟარაძე , აბაშიძის ქუჩაზე, საცხოვრებელ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. ახლობლების ინფორმაციით, იგი სახლში მარტო იმყოფებოდა.

[post_title] => გულის სიღრმემდე შემძრა ლიკა ქავჟარაძის გარდაცვალებამ - გიორგი მარგველაშვილი