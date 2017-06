გიორგი ხაბურზანია და დემნა ჯაფარიძე „რუსთავი 2“-დან „იმედმა“ გადაიბირა?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rustavi-2 [1] => giorgi-khaburzania [2] => demna-jafaridze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142352 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rustavi-2 [1] => giorgi-khaburzania [2] => demna-jafaridze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142352 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 192 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rustavi-2 [1] => giorgi-khaburzania [2] => demna-jafaridze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rustavi-2 [1] => giorgi-khaburzania [2] => demna-jafaridze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142352) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16874,16873,192) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138573 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-14 15:38:05 [post_date_gmt] => 2017-06-14 11:38:05 [post_content] => ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის გარშემო ვნებათაღელვა არ ცხრება. ჯერჯერობით გაურკვეველია, რჩება თუ მიდის გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან ნიკა გვარამია. ცნობილია, რომ ზაალ უდუმაშვილი „ნაციონალური მოძრაობის“ სახელზე კენჭისყრას მერის პოსტზე აპირებს, შესაბამისად, ის „რუსთავი 2“-ს დატოვებს, რაც ტელევიზიისთვის ძალიან დიდი დანაკარგი იქნება. თანამდებობა დატოვა ტელეარხის საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა გიორგი ლაფერაშვილმა, რომელიც ჟურნალისტმა ნოდარ მელაძემ ჩანაცვლა. მანამდე კი არხი რამდენიმე ცნობილმა სახემ დატოვა და ყველა მათგანი კონკურენტ არხზე, „იმედში“, გადავიდა. პირველი გახდა ეკა ამირეჯიბი, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდა „რუსთავი 2“-ის დილის ეთერში, ასევე მონაწილეობდა ტელესერიალში „ჩემი ცოლის დაქალები“, მან არხი დატოვა და „იმედზე“ გადაინაცვლა, სადაც ყველაზე მსხვილი პროექტების წამყვანი გახდა, ამთ შორის „იმედის დღე“ და „ცეკვავენ ვარსკვლავებია“. თავის დროზე სხვა ტელევიზიაში აგდასვლის აუცილებლობაც ამით ახსნა, რომ „იმედზე“ უფრო დიდი შესაძლებლობები ეხსნებოდა. [gallery columns="4" link="file" ids="138577,138576,138575,138574"] „ჩემი ცოლის დაქალებიდან“ „იმედზე“ „დღის შოუში“ გადაინაცვლა ასევე მსახიობმა ლელა მებურიშვილმა. ამავე სერიალმა ამავე მიზეზით დაკარგა თავისი კიდევ ერთი პოპულარული პერსონაჟი, ცოტნე ცოტაშვილი. გიორგი ბახუტაშვილი „იმედმა“ ჯერ „შენ შეგიძლია ცეკვის“ წამყვანად მიიწვია, შემდეგ კი „მეგობრების“ და „ცეკვავენ ვარსკვლავების“ მონაწილედ, შესაბამისად, სერიალში მისი პერსონაჟი დროებით გაჩერებულია. ყველაზე ხმაურიანი გამოდგა „რუსთავი 2“-დან წლების მუშაობის შემდეგ სპორტული კომენტატორის, დიმა ობოლაძის გადასვლა. „შუა დღისა“ და „კურიერის“ სპორტული ბლოკის წამყვანი „რუსთავი 2“-თან იმდენად დიდი ხნის განმავლოობაში ასოცირდებოდა, რომ როცა „იმედზე“ წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო, ყველა აღნიშნავდა, „იმედზე“ რომ გადავრთავთ და იქ დიმას დავინახავთ, მაინც „რუსთავი 2“ გვეგონებაო... დიმამ თავისი გადაწყვეტილება უკეთესი პირობების შეთავაზებით ახსნა. ახლახან კი „კურიერი“ დატოვა „რუსთავი 2“-ის კიდევ ერთმა ჟურნალისტმა, ნატა მახვილაძემ. ის რამდენიმე დღეში „იმედის“ საინფორმაციო გამოშვებაში გამოჩნდა, სადაც ჩართვაზე იდგა, სტუდიიდან კი მას „რუსთავი 2“-ის ძველი სახე, ნანა ლეჟავა ესაუბრებოდა. როგორც ამბობენ, „რუსთავი 2“-დან ჟურნალისტების გადინება ჯერჯერობით არ დასრულებულა, თუმცა ოფიციალური იფორმაცია ამასთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე არსად გაჟღერებულა. ჟურნალისტმა ნატა მახვილაძემ "რუსთავი 2" დატოვა. ინფორმაცია "ფორტუნასთან" მან თავად დაადასტურა. "დიახ, დავტოვე "რუსთავი 2", მაგრამ დანარჩენს ვერაფერს დაგიდასტურებთ", - განაცხადა მან ჩვენთან საუბრისას. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ის კონკურენტ არხზე გადავიდა. "რუსთავი 2-ში" დიდი ცვლილებებია. ტელევიზიის გენერალური დირექტორის პოსტი ნიკა გვარამიამ გუშინ დატოვა. მანამდე არხი საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა გიორგი ლაფერაშვილმა დატოვა. ზაალ უდუმაშვილი კი, რომელიც გენერალური დირექტორის თანამდებობას იკავებდა, პოლიტიკაში წავიდა და სავარაუდოდ, "ნაციონალური მოძრაობის" თბილისის მერობის კანდიდატად იყრის კენჭს. ეს ყველაფერი კი არხზე ფინანსურ პრობლემებს მოჰყვა. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ ტელევიზიაში დარჩენილი თანამშრომლები ხელფასებს ითხოვენ. ნატა მახვილაძემ "რუსთავი 2" დატოვა - ჟურნალისტმა "ფორტუნას" ინფორმაცია დაუდასტურა "რუსთავი 2"-ის ოპერატორები გაიფიცნენ, თათბირი შეჩერდა

„რუსთავი 2"-ში მიმდინარე თათბირი დროებით შეწყდა, რადგან ტელეკომპანიის ოპერატორები ხელფასების შეჩერების გამო გაიფიცნენ. ამასთან, როგორც „ფორტუნასთვის" გახდა ცნობილი,თანამშრომლების ნაწილი ითხოვს ნიკა გვარამიამ შეცვალოს გადაწყვეტილება და დარჩეს ტელეკომპანიის გენერალურ დირექტორად. იურისტები მიიჩნევენ, რომ შესაძლოა, გვარამიას წასვლის შემდეგ გაუქმდეს სტრასბურგის გადაწყვეტილებაც, სადაც აღნიშნულია, რომ უნდა შენარჩუნდეს სტატუს-კვო. გენერალური დირექტორის წასვლა კი სტატუს-კვოს დარღვევაა. [gallery columns="4" link="file" ids="138577,138576,138575,138574"] „ჩემი ცოლის დაქალებიდან“ „იმედზე“ „დღის შოუში“ გადაინაცვლა ასევე მსახიობმა ლელა მებურიშვილმა. ამავე სერიალმა ამავე მიზეზით დაკარგა თავისი კიდევ ერთი პოპულარული პერსონაჟი, ცოტნე ცოტაშვილი. გიორგი ბახუტაშვილი „იმედმა“ ჯერ „შენ შეგიძლია ცეკვის“ წამყვანად მიიწვია, შემდეგ კი „მეგობრების“ და „ცეკვავენ ვარსკვლავების“ მონაწილედ, შესაბამისად, სერიალში მისი პერსონაჟი დროებით გაჩერებულია. ყველაზე ხმაურიანი გამოდგა „რუსთავი 2“-დან წლების მუშაობის შემდეგ სპორტული კომენტატორის, დიმა ობოლაძის გადასვლა. „შუა დღისა“ და „კურიერის“ სპორტული ბლოკის წამყვანი „რუსთავი 2“-თან იმდენად დიდი ხნის განმავლოობაში ასოცირდებოდა, რომ როცა „იმედზე“ წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო, ყველა აღნიშნავდა, „იმედზე“ რომ გადავრთავთ და იქ დიმას დავინახავთ, მაინც „რუსთავი 2“ გვეგონებაო... დიმამ თავისი გადაწყვეტილება უკეთესი პირობების შეთავაზებით ახსნა. ახლახან კი „კურიერი“ დატოვა „რუსთავი 2“-ის კიდევ ერთმა ჟურნალისტმა, ნატა მახვილაძემ. ის რამდენიმე დღეში „იმედის“ საინფორმაციო გამოშვებაში გამოჩნდა, სადაც ჩართვაზე იდგა, სტუდიიდან კი მას „რუსთავი 2“-ის ძველი სახე, ნანა ლეჟავა ესაუბრებოდა. როგორც ამბობენ, „რუსთავი 2“-დან ჟურნალისტების გადინება ჯერჯერობით არ დასრულებულა, თუმცა ოფიციალური იფორმაცია ამასთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე არსად გაჟღერებულა. 