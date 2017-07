გიორგი ხაბურზანია და დემნა ჯაფარიძე უკვე „იმედში“ არიან – „რუსთავი 2“ საერთაშორისო პროექტების პროდიუსერების გარეშე დარჩა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-khaburzania [1] => demna-jafaridze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145031 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-khaburzania [1] => demna-jafaridze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145031 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16873 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-khaburzania [1] => demna-jafaridze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-khaburzania [1] => demna-jafaridze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145031) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16874,16873) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142352 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-29 16:36:11 [post_date_gmt] => 2017-06-29 12:36:11 [post_content] => „რუსთავი 2“-ის მუსიკალური და ყველაზე მასშტაბური პროექტების ავტორები და პროდიუსერები, გიორგი ხაბურზანია და დემნა ჯაფარიძე, რომლებიც წლების განმავლობაში ამ ტელეკომპანიაში ყველაზე რეიტინგულ პროექტებზე მუშაობენ, შესაძლოა, მალე ამ არხის გუნდის წევრები აღარ იყვნენ. პრესაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ „იმედის“ ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და სავარაუდოდ, გიორგი და დემნა „იმედზე“ გადავლენ სამუშაოდ საკუთარი გუნდის წევრებთან ერთად. „ფორტუნამ“ სცადა ამ ამბის მთავარ გმირებთან დაკავშირება, თუმცა სამწუხაროდ, ზარებს არ პასუხობენ. ჩვენი ინფორმაციით, ეს მოლაპარაკებები ნამდვილად მიმდინარეობს, თუმცა რა შედეგით დასრულდება, ჯერ არ არის ცნობილი. თუკი „იმედმა“ მართლაც გადაიბირა ეს ორი სახე, „რუსთავი 2“-ისთვის ეს დიდი დარტყმა იქნება, რადგან „ნიჭიერი“ და „იქს ფაქტორი“, ორი პროექტი, რომლებზეც ბოლო პერიოდია, გიორგი და დემნა მუშაობდნენ, ქართულ ტელესივრცეში ყველაზე დიდ რეიტინგს წერდა და წერს. გიორგი ხაბურზანია და დემნა ჯაფარიძე „რუსთავი 2"-დან „იმედმა" გადაიბირა? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-khaburzania-da-demna-jafaridze-rustavi-2-dan-imedma-gadaibira [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-29 16:38:23 [post_modified_gmt] => 2017-06-29 12:38:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142352 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 142352 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-29 16:36:11 [post_date_gmt] => 2017-06-29 12:36:11 [post_content] => „რუსთავი 2“-ის მუსიკალური და ყველაზე მასშტაბური პროექტების ავტორები და პროდიუსერები, გიორგი ხაბურზანია და დემნა ჯაფარიძე, რომლებიც წლების განმავლობაში ამ ტელეკომპანიაში ყველაზე რეიტინგულ პროექტებზე მუშაობენ, შესაძლოა, მალე ამ არხის გუნდის წევრები აღარ იყვნენ. პრესაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ „იმედის“ ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და სავარაუდოდ, გიორგი და დემნა „იმედზე“ გადავლენ სამუშაოდ საკუთარი გუნდის წევრებთან ერთად. „ფორტუნამ“ სცადა ამ ამბის მთავარ გმირებთან დაკავშირება, თუმცა სამწუხაროდ, ზარებს არ პასუხობენ. ჩვენი ინფორმაციით, ეს მოლაპარაკებები ნამდვილად მიმდინარეობს, თუმცა რა შედეგით დასრულდება, ჯერ არ არის ცნობილი. თუკი „იმედმა“ მართლაც გადაიბირა ეს ორი სახე, „რუსთავი 2“-ისთვის ეს დიდი დარტყმა იქნება, რადგან „ნიჭიერი“ და „იქს ფაქტორი“, ორი პროექტი, რომლებზეც ბოლო პერიოდია, გიორგი და დემნა მუშაობდნენ, ქართულ ტელესივრცეში ყველაზე დიდ რეიტინგს წერდა და წერს. [post_title] => გიორგი ხაბურზანია და დემნა ჯაფარიძე „რუსთავი 2“-დან „იმედმა“ გადაიბირა? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-khaburzania-da-demna-jafaridze-rustavi-2-dan-imedma-gadaibira [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-29 16:38:23 [post_modified_gmt] => 2017-06-29 12:38:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142352 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 68f1432990db90f0041a256d445b69aa [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )