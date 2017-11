გიორგი კვირიკაშვილი ირანისა და ერაყის საზღვარზე მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს უსამძიმრებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => miwisdzvra-iranshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186861 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => miwisdzvra-iranshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186861 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => miwisdzvra-iranshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => miwisdzvra-iranshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186861) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (333,18658) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186866 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-13 20:15:07 [post_date_gmt] => 2017-11-13 16:15:07 [post_content] => ირანსა და ერაყში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 407-ს მიაღწია, ხოლო დაშავებულების რიცხვი 7000-ს აჭარბებს. როგორც BBC იუწყება, ეს მიწისძვრა წელს მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი გახდა. სტიქიამ ყველაზე ბევრი ადამიანი ირანის დასავლეთ ნაწილში მდებარე ქალაქ სარპოლ-ე-ზაჰაბში იმსხვერპლა. ერაყისა და ირანის საზღვართან 7,3 მაგნიტუდის მიწისძვრა წუხელ მოხდა. ეპიცენტრი ერაყის ქალაქ ჰალაბჯადან 32 კილომეტრის მოშორებით 10 კილომეტრის სიღრმეში მდებარეობდა. ირანში, ქერმანშაჰის პროვინციაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 330 ადამიანამდე გაიზარდა. არსებული ინფორმაციით, 2,5 ათასი ადამიანი დაშავებულია. ამის შესახებ ნათქვამია პროვინციის სამედიცინო სამსახურის საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. აქამდე გავრცელებული ინფორმაციით, საუბარი იყო 225 დაღუპულზე. 7,2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა ირანი-ერაყის საზღვარზე მოხდა. "ნაციონალური მოძრაობის" წევრი რომან გოცირიძე მთავრობაში მიმდინარე ცვლილებებს ეხმაურება. როგორც ის სოციალურ ქსელში წერს, ეს ცვლილებები, ივანიშვილის ერთმმართველ რეჟიმს ამყარებს. გოცირიძის დასკვნა ასეთია: ქართუს კლანი საოჯახო კლანმა შეცვალა. " ეს ცვლილებები კიდევ უფრო ამყარებს ივანიშვილის ერთმმართველ რეჟიმს. როგორც ღარიბაშვილმა არ იცოდა როდის მოხსნიდნენ, ისე კვირიკაშვილმაც სულ ბოლომ გაიგო მინისტრებს როდის მოუხსნიდნენ. სამინისტროების შემცირება აუცილებელია და არა მისი ორი ქუდის ნაცვლად ერთ ქუდში მოქცევა. მთავარია გაუქმდეს სამინისტროების სათაო ოფისები და მის დაქვემდებარებაში შემავალი უსარგებლო უწყებები. ამ ხელისუფლების მმართველობის წლებში ოცზე მეტი ახალი უწყება შეიქმნა. სულ ახლახან კანონპროექტი შემოვიდს კერძო და საჯარო პარტნიორობის შესახებ და ახალი დეპარტამენტი უნდა შეიქმნას პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში. ბიუჯეტის დამტკიცებისას ვნახავთ, რა რაოდენობით შემცირდა ბიუროკრატია და ხარჯები", – წერს რომან გოცირიძე. შეგახსენებთ, რომ მთავრობის ოპტიმიზაციასა და მინისტრების გადაადგილება/მოხსნაზე დღეს კვირიკაშვილმა ოფიციალური განცხადება გააკეთა. ირანსა და ერაყში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 400-ს გადააჭარბა

ირანში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულია 330 ადამიანი

"ქართუს კლანი საოჯახო კლანმა შეცვალა" 