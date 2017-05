გიორგი კვირიკაშვილი აშშ-ში მიიწვიეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => premieri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128229 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => premieri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128229 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 201 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => premieri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => premieri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128229) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,333,5907) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128199 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-05 13:57:21 [post_date_gmt] => 2017-05-05 09:57:21 [post_content] => საზღვარგარეთ, მივლინებით წასული ქვეყნის პრეზიდენტი სადღეღამისო ნორმის დანამატად 300 დოლარს მიიღებს, პრემიერ-მინიტრი კი - 150 დოლარს. მთავრობამ საჯარო მოხელის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურებისა და კომპენსაციის ახალი წესი დაამტკიცა. რაც შეხება პარლამენტის თავმჯდომარეს და მის პირველ მოადგილეს, მათი სამივლინებო დანამატი შემდეგნაირად განისაზღვრა: პარლამენტის თავმჯდომარისათვის – 230 ევროს ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში, მისი პირველი მოადგილისათვის კი – 200 ევროს ეკვივალენტი. სამივლინებო ხარჯები შედგება სადღეღამისო, მგზავრობის, საცხოვრებელი ფართობის დაქირავებისა და საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ქვეყნის ვიზის ხარჯებისაგან. 30 კმ-მდე მანძილზე მივლინებისას, როდესაც შესაძლებელია საცხოვრებელ ადგილზე იმავე დღეს დაბრუნება, მხოლოდ მგზავრობის ხარჯები აზღაურდება. ახალი დადგენილება, ძალაში 1 ივლისიდან შევა. რამდენს დახარჯავენ მივლინებაში პრეზიდენტი და პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი იოჰანეს ჰანს ხვდება

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ევროკომისარ იოჰანეს ჰანს ხვდება. შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში ამ წუთებში მიმდინარეობს. ევროკომისრის, იოჰანეს ჰანის ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია 32 მილიონი ევროს საფინანსო შეთანხმების ხელმოწერა, რომელიც ასოცირების შეთანხმების პროცესის მხარდაჭერას ისახავს მიზნად. იოჰანეს ჰანი საქართველოში გუშინ ჩამოვიდა და მისი ვიზიტი 6 მაისს დასრულდება. ვიზიტის ფარგლებში ევროკომისარი შეხვდება საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებს, ასევე საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებს. ქვეყნებს, რომლებმაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა აღიარეს, აშშ-ს მთავრობა აღარ დაეხმარება

ქვეყნებს, რომლებმაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა აღიარეს, აშშ-ს მთავრობა აღარ დაეხმარება. აშშ-ს ბიუჯეტის ახალი პროექტით, ამერიკულ სახელმწიფო უწყებებს ეკრძალებათ ისეთი ქმედებების განხორციელება, რაც ოკუპირებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში რუსეთის ოკუპაციურ პოლიტიკას წაახალისებს. დოკუმენტში საუბარია რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაზეც, აშშ-ის თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსების თავში ნათქვამია, რომ პენტაგონის ბიუჯეტის თანხები არ შეიძლება დაიხარჯოს ისეთ ქმედებაზე, რაც რუსთის მხრიდან ყირიმის ანექსიას უჭერს მხარს. ამ მიზნით აშშ-ს ფინანსთა სამინისტროს დაევალა კონტროლი, რათა ამერიკულმა კომპანიებმა არ განახორციელონ ქმედებები, რომლებიც უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას დაარღვევს. დოკუმენტის მიხედვით აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და გამოძიების ფედერალურ ბიუროს ევალება ახალი წესების შემუშავება, რომლის თანახმადაც, რუს დიპლომატებსა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების პერსონალს წინასწარ მოუწევთ გადაადგილების თაობაზე აშშ-ის მთავრობის ინფორმირება. რამდენს დახარჯავენ მივლინებაში პრეზიდენტი და პრემიერი

საზღვარგარეთ, მივლინებით წასული ქვეყნის პრეზიდენტი სადღეღამისო ნორმის დანამატად 300 დოლარს მიიღებს, პრემიერ-მინიტრი კი - 150 დოლარს. მთავრობამ საჯარო მოხელის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურებისა და კომპენსაციის ახალი წესი დაამტკიცა. რაც შეხება პარლამენტის თავმჯდომარეს და მის პირველ მოადგილეს, მათი სამივლინებო დანამატი შემდეგნაირად განისაზღვრა: პარლამენტის თავმჯდომარისათვის – 230 ევროს ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში, მისი პირველი მოადგილისათვის კი – 200 ევროს ეკვივალენტი. სამივლინებო ხარჯები შედგება სადღეღამისო, მგზავრობის, საცხოვრებელი ფართობის დაქირავებისა და საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ქვეყნის ვიზის ხარჯებისაგან. 30 კმ-მდე მანძილზე მივლინებისას, როდესაც შესაძლებელია საცხოვრებელ ადგილზე იმავე დღეს დაბრუნება, მხოლოდ მგზავრობის ხარჯები აზღაურდება. ახალი დადგენილება, ძალაში 1 ივლისიდან შევა.