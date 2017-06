გიორგი კვირიკაშვილი: “ეს არის ტრაგიკული დღე”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => 13-ivnisis-stiqia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138396 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => 13-ivnisis-stiqia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138396 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => 13-ivnisis-stiqia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => 13-ivnisis-stiqia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138396) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16478,333) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138391 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-13 22:26:45 [post_date_gmt] => 2017-06-13 18:26:45 [post_content] => ვიცე პრემიერი, ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე 2015 წლის 13 ივნისის ტრაგედიის 2 წლისთავთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ”ორი წელი გავიდა იმ საშინელი ღამიდან. ყველას გვახსოვს თითოეული მსხვერპლის ისტორია. სტუდენტი გოგონები, დაკარგული ბიჭები, მამაკაცები და ქალბატონები, მოხუცები თუ ახალგაზრდები… ტრაგიკული ბედის მქონე ზოოპარკის თანამშრომელი ქალბატონი, მეორე დღეს ვეფხვის მსხვერპლი მამაკაცი… და გმირი მაშველი ზურაბ მუზაშვილი !… გვახსოვს რა ხდებოდა ცხოველების თავშესაფარში და ზოოპარკში, ეს ყველაფერი თითქოს ფილმში თუ კოშმარულ სიზმარში ნანახს ჰგავდა, იმდენად წარმოუდგენელი იყო ასე პირისპირ დაჯახება სტიქიასთან რეალობაში. ტრაგედიით, მსხვერპლით თავზარდაცემული თბილისი „მზიურის“ მოხალისეებმა გამოიყვანეს შოკიდან. ეს იყო საოცარი ერთობის, სამოქალაქო შეგნების, ადამიანობის დემონსტრირება. ჩვენ, ვინც წლებია მრავალ უბედურებასთან ვიდექით პირისპირ, თითქმის ჩვევაში რომ გადაგვივიდა ეგოიზმი, გაუტანლობა ან ნიჰილიზმი საერთო საქმის მიმართ, უცებ აღმოვჩნდით ახალ რეალობაში. დაკარგულს ვერაფერი აგვინაზღაურებს, სიცოცხლეს ვერავის დავუბრუნებთ, მაგრამ იმედი, რომ ჩვენს გვერდზე დიდი, თავდადებული ადამიანები არიან, გვიმსუბუქებს ტკივილს. ხსოვნა იყოს ყველა დაღუპულის. მადლიერება ყველას, ვინც სტიქიას და მის შედეგებს შეებრძოლა”, - წერს კალაძე „ფეისბუქის“ პირად გვერდზე. კახა კალაძე: "ორი წელი გავიდა იმ საშინელი ღამიდან. ყველას გვახსოვს თითოეული მსხვერპლის ისტორია"

საქართველოს პრემიერ–მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხვალ, 11:00 საათზე მცხეთის „წმინდა მეფე მირიანისა და დედოფალ ნანას" სახელობის სამედიცინო ცენტრს ეწვევა და ახლად გახსნილ კლინიკას დაათვალიერებს. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, 100-საწოლიანი, მრავალპროფილური კლინიკა, სახელმწიფოს ხელშეწყობით, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში გაიხსნა. ახალი სამედიცინო დაწესებულება გათვლილია, როგორც მცხეთა მთიანეთის რეგიონის სამხარეო საავადმყოფო. სამედიცინო ცენტრი ჩართულია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში. 11:40 საათზე კი საქართველოს პრემიერ–მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს მცხეთის კულტურის ცენტრის საზეიმო გახსნის ცერემონიაში. ახალ კულტურის სახლს გააჩნია თანამედროვე სტანდარტების 450-კაციანი საკონცერტო დარბაზი, რომელიც აღჭურვილია პროფესიული სტანდარტების, უმაღლესი კლასის თანამედროვე სისტემებით. გიორგი კვირიკაშვილი ხვალ, მცხეთის „წმინდა მეფე მირიანისა და დედოფალ ნანას" სახელობის სამედიცინო ცენტრს ეწვევა

გმირთა მოედანზე საავტომობილო საცობია, ესტაკადას მეორე სართულიდან ზოოპარკის ჭრელი საქანელები და უნივერსიტეტის ცენტრალური კორპუსისკენ მიმავალი სტუდენტები ჩანან. გაჩერებაზე, სადაც 2 წლის წინ ბეჰემოთი ბეგი იდგა, ახლა ავტობუსს ელოდებიან... „ჩემი ოჯახის სიცოცხლე რამდენიმე წუთმა გადაწყვიტა," - იხსენებს 13 ივნისის ღამეს რადიო „ფორტუნასთან" საუბარში წყნეთის ხევის მაცხოვრებელი, დათო მამუკაშვილი. „ღამის 11 საათი იყო, როცა წვიმა განსაკუთრებულად გაძლიერდა, ქარი ამოვარდა და საფრთხის შეგრძნებაც გაჩნდა. მალე შუქიც ჩაქრა . სახლში მცირეწლოვანი ბავშვი და ორსული მეუღლე მყავდა, მათ რომ არ შეშინებოდათ და დამემშვიდებინა, გარეთ გამოვედი სიტუაციის გადასამოწმებლად და საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზე დაგუბებული ლაფი დავინახე, რაც მდინარე ვერეს ჩვეულ ადიდებას არ ჰგავდა. სავარაუდოდ, ეს ის დროა, როცა სვანიძის ქუჩიდან წამოსული სტიქიის მასა პირველ გვირაბთან გაიჭედა და დროებით შეჩერდა. სასწრაფოდ ჩემს დას დავურეკე, მანქანით მოსულიყო და ტერიტორიიდან გავეყვანეთ. ჩემი და მოვიდა, ოჯახი მანქანაში ჩავსვი და გმირთა მოედნისკენ დავიძარით," - გვიყვება დათო . გმირთა მოედნისკენ მიმავალ მანქანას საპირისპირო მხრიდან მოძრავმა ავტომობილმა ანიშნა, რომ გზა დატბორილი და გაუვალი იყო. იგივე ანიშნეს ტაქსის მძღოლსაც, რომელმაც გზა მაინც გმირთა მოედნისკენ გააგრძელა. დათომ მანქანა ადგილზევე მოატრიალა და საპირისპირო ზოლით საბურთალოსკენ წავიდა. ეს იყო ის გადამწყვეტი წუთები, რამაც დათოს ოჯახის სიცოცხლე იხსნა. სულ რამდენიმე წამში დაგუბებული გვირაბი გასკდა და სტიქია ვაკე - საბურთალოს დამაკავშირებელ ესტაკადაზე გადმოვიდა. ფარებანთებული მოცურავე მანქანები, მოძრავი ტალახის მასა, სიბნელე, განწირული ადამიანების კივილი, - ეს უკვე დათოს მეზობლების მოგონებებია , ამ ყველაფერს ისინი სახლებიდან ხედავდნენ და დახმარებას ვერ ახერხებდნენ. 21 დაღუპული და 2 დაკარგული, 1000- ზე მეტი დაზარალებული ოჯახი, განადგურებული ინფრასტრუქტურა, გარეული ცხოველები ქალაქის ქუჩებში და სამოქალაქო სოლიდარობის უპრეცენდენტო მაგალითი - დღეს ვერეს ხეობის ტრაგედიიდან 2 წელი გავიდა. სტიქიის შედეგად ქალაქის ქუჩებში ლომები, ვეფხვები, დათვები გამოჩნდნენ, ქალაქში გამოსულმა ვეფხვმა ერთი ადამინის სიცოცხლეც შეიწირა. გაჩერებაზე მდგარი ბეჰემოთის და კონდიციონერზე მჯდარი დათვის ფოტოებმა მსოფლიო პრესის ფურცლები მოიარა. ქართველმა ახალგაზრდებმა სოლიდარობის უპრეცედენტო მაგალითი აჩვენეს. სპეციალური ტექნიკისთვის მიუვალი, დატბორილი ტერიტორია ათასობით მოხალისემ საკუთარი ძალებით გაწმინდა. თბილისის ახალი ზოოპარკი დაღუპული მომვლელის, გულიკო ჭიტაძის , სახელობის იქნება, რომელიც სიცოცხლის ბოლო წუთებში ცხოველების გადარჩენას ცდილობდა. 13 ივნისის სტიქიური კატასტროფის შემდეგ ვერეს ხეობის ნაწილი სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველად გამოცხადდა, ტერიტორიაზე ცხოვრებისა და მშენებლობის ნებართვები აღარ გაიცემა. სპეციალისტების შეფასებით, ტრაგედიის ღამეს წყალმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია ,რაც საუკუნეში ერთხელ ხდება. სტიქიის შედეგებმა დაგვანახა, რომ დედაქალაქი ეკოლოგიური საფრთხისგან თავის დასაცავად მოუმზადებელი აღმოჩნდა, მაგრამ ამის შემდეგ რა გაკეთდა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, ზუსტი პასუხი არ არსებობს, მიუხედავად ხელისუფლების მტკიცებისა, რომ სტიქიისთვის ქალაქი მზად არის. ვერეს ხეობაში სტიქიის შემდეგ განვითარებული მოვლენები ბევრ კითხვას აჩენს. [gallery link="file" ids="138 [post_title] => კახა კალაძე: "ორი წელი გავიდა იმ საშინელი ღამიდან. ყველას გვახსოვს თითოეული მსხვერპლის ისტორია" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakha-kaladze-ori-weli-gavida-im-sashineli-ghamidan-yvelas-gvakhsovs-titoeuli-mskhverplis-istoria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-13 22:26:45 [post_modified_gmt] => 2017-06-13 18:26:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138391 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 464 [max_num_pages] => 155 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 3833245d1dd56efdaec3c4010b3c77ea [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )